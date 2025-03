Apple voudrait mettre un médecin dopé à l’IA dans votre iPhone

D’après de récentes rumeurs, Apple travaillerait à renforcer son offre de santé connectée grâce, évidemment, aux progrès de l’intelligence artificielle. Une nouvelle app « Santé+ » pourrait faire son apparition.

Décidément, les déboires d’Apple dans l’intelligence artificielle ne semblent pas avoir refroidi l’entreprise. Alors que la firme à la pomme traverse une crise inédite en raison du retard accumulé par Siri dans la course à l’IA, d’autres nouveautés basées sur l’apprentissage machine pourraient bien faire leur arrivée dans l’écosystème Apple.

D’après Bloomberg, une plateforme de suivi de santé revu et amélioré serait en préparation avec des vrais morceaux de médecins dedans.

Santé+ en écho de Fitness+

Le projet « Mulberry » (qui signifie « Mûrier » ou « Mûre » en anglais) serait en préparation en interne et consisterait à revoir de fond en comble l’application Santé actuellement installée sur tous les iPhone. L’idée serait de mieux suivre les paramètres vitaux et physiologiques des utilisateurs et utilisatrices et d’offrir des conseils de vrais médecins adaptés aux besoins de tous et toutes.

2025 étant 2025, le tout serait mâtiné d’une bonne couche d’intelligence artificielle avec l’intégration d’un « coach de santé » numérique. Ce dernier serait pensé pour aider les internautes les plus soucieux à maintenir une hygiène de vie irréprochable au quotidien. Cela passerait à la fois par un meilleur suivi des repas et même des conseils pour mieux réussir certains exercices physiques.

Astucieusement nommé « Santé+ » d’après Bloomberg (sans doute pour faire écho au programme d’exercice Fitness+), le service pourrait arriver dès le printemps ou l’été 2026 à la date de sortie prévue d’iOS 19.4. D’ici là, la firme serait en train de mettre sur pied un studio de production pour permettre à de vrais médecins de dispenser des conseils vidéos. Un peu comme elle le fait déjà pour le sport actuellement.

Pas de place à l’erreur

Les ambitions d’Apple dans le secteur sont donc importantes, mais la firme a tout à prouver. En effet, l’annonce prématurée du « nouveau » Siri a sérieusement entaché la réputation de l’entreprise et laissé planer de gros doutes sur la capacité d’Apple à correctement intégrer l’intelligence artificielle dans son écosystème.

L’approche adoptée par l’entreprise semble la bonne avec l’implication de médecin en chair et en os pour construire son offre. Mais l’exécution technique relève d’une autre paire de manches. Surtout dans un domaine aussi délicat que celui du médical. L’exploitation de données de santé (considéré comme des données ô combien personnelles) est en effet sérieusement encadrée, notamment en Europe. Pas de place à l’erreur ici