Gemini sur iPhone ? Apple Intelligence pourrait avoir un coup de pouce de Google

Apple et Google Gemini : une alliance inattendue pour booster Siri ? Après ChatGPT, Gemini arriverait sur iOS.

Gemini dans Google Messages // Source : Google

Après ChatGPT, désormais disponible en France, Apple pourrait décider d’intégrer Google Gemini à son système Apple Intelligence. D’après pas mal d’indices dans iOS 18.4, la firme à la pomme envisagerait sérieusement cette alliance avec l’IA ultra-puissante de Google. Alors, rumeur ou vrai projet ?

Pour l’instant, Apple Intelligence aide Siri à répondre à vos demandes, mais quand ça devient trop corsé, il passe la main à ChatGPT, le modèle d’OpenAI. Et si demain, Siri pourrait aussi s’appuyer sur Google Gemini ? Ce serait la possibilité de laisser le choix aux utilisateurs. Sachant que Gemini est déjà intégré dans Visual Intelligence avec Apple Intelligence.

Les indices

Flashback en juin 2024 : lors de la WWDC, Craig Federighi, le patron des logiciels chez Apple, laissait entendre qu’il aimerait voir Apple Intelligence collaborer avec d’autres modèles d’IA, comme Gemini.

Et là, une fuite récente avec le feu aux poudres ! Dans la bêta d’iOS 18.4, des petits futés ont déniché des bouts de code mentionnant « Google » et « OpenAI » comme options possibles. Ça ne veut pas dire que Gemini débarquerait demain, mais ça laisse penser qu’Apple pourrait préparer quelque chose pour une future mise à jour, peut-être iOS 18.4, ou carrément iOS 19.

D’ailleurs, Apple bosserait également sur une version maison de Siri plus intelligente, qui pourrait arriver avec iOS 19. Alors, Gemini ou pas, Siri devrait bientôt faire peau neuve. Mais pour l’instant, on nage dans les suppositions : les lignes de code, c’est un indice, pas une annonce officielle.

Pour rappel, Google Gemini est une IA « multimodale » – un terme un peu barbare qui veut simplement dire qu’elle peut travailler avec du texte, des images, des vidéos, et même des fichiers. Samsung et Google l’ont déjà intégré dans leurs Galaxy S25 et Pixel 9, dévoilés en janvier 2025 lors de la conférence Galaxy Unpacked. Résultat ? Un assistant qui répond en temps réel à vos questions sur une photo ou une vidéo YouTube. En attendant, vous pouvez toujours installer l’app Gemini sur votre iPhone.

