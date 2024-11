Ça y est, vous pouvez télécharger Google Gemini sur iPhone

Google vient enfin d’étendre Gemini aux iPhone. L’IA du géant américain dispose désormais de sa propre application sur iOS, et elle est déjà disponible au téléchargement.

Gemini sur iPhone // Source : Edouard Le Ricque / Frandroid

La nouvelle application Gemini de Google pour iPhone, vient discrètement de faire son apparition dans l’App Store dans le monde entier, comme le souligne une grande partie de la presse tech américaine dont MacRumors. L’application gratuite est simple : il s’agit juste d’une fenêtre de discussion et d’une liste de vos conversations précédentes. Vous pouvez interroger l’IA par texte, voix ou caméra, et elle vous donnera des réponses. C’est pratiquement identique à la section Gemini de l’application Google, ou à ce que vous obtiendriez en ouvrant un navigateur et en allant sur le site web de Gemini.

Tout l’intérêt de l’application Gemini est de placer l’icône sur votre écran d’accueil et de vous permettre de l’assigner au bouton d’action ou à l’un des autres emplacements d’accès rapide de votre téléphone. En une seule pression et en une demi-seconde, vous pouvez discuter avec l’IA de Google. C’est pratique, mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle.

L’application Gemini apporte une nouvelle fonctionnalité

L’application Gemini a surtout une nouvelle fonctionnalité : Gemini Live, le mode de discussion plus interactif et conversationnel, similaire au mode vocal de ChatGPT. Gemini Live était déjà disponible sur Android depuis quelques semaines, mais c’est la première fois qu’il est utilisable pour les propriétaires d’iPhone.

Gemini sur iPhone // Source : Edouard Le Ricque / Frandroid

Comme tous les autres assistants (hors Siri), Gemini a quelques limitations sur votre téléphone. Il ne peut par exemple pas modifier les paramètres ni accéder à d’autres applications. Mais il peut accéder à d’autres applications Google, ce qui reste le gros avantage de Gemini. Vous pouvez demander à Gemini de vous jouer de la musique, et il lancera YouTube Music. Vous pouvez lui demander des directions et il vous enverra sur Google Maps.

C’est un petit aperçu de ce que Gemini espère devenir sur Android, et de ce qu’Apple essaie de faire avec Siri : utiliser l’IA pour rendre tout sur votre téléphone un peu plus interactif et accessible. Mais rien de tout cela n’a d’importance si les utilisateurs n’utilisent pas ces IA, c’est pourquoi avec sa propre application, la course pour votre écran d’accueil est lancée.

