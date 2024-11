Gemini Live sur iPhone, c’est le Siri d’Apple Intelligence avant l’heure

Google est en train de tester une version iOS de Gemini. Son chatbot arriverait prochainement sous la forme d’une application dédiée.

Gemini sur iPhone 16 Pro Max // Source : ElR – Frandroid

Actuellement, on peut accéder à Gemini sur iOS via l’application officielle Google. Pour un accès plus simple, le widget de cette application a été mis à jour récemment pour accéder à Gemini d’un seul clic.

Une imbrication dont on pourrait bientôt se passer, si l’on en croit la découverte relayée par 9to5Google.

Une simple recherche permet de tomber sur une page App Store dévolue à Gemini. Problème, lorsqu’on l’ouvre sur un iPhone, par exemple, le lien ne retourne qu’une page blanche. Pas encore déployé.

Gemini Live sur iPhone, une première

Outre l’intérêt d’avoir une application dédiée, on relève que celle-ci embarquerait Gemini Live, soit l’outil conversationnel de Google, disponible depuis septembre aux utilisateurs Android, mais encore inaccessible aujourd’hui sur les systèmes d’Apple.

Nextpit ajoute que Google tire ici parti de Live Activity et de l’écran de verrouillage. Après avoir lancé Gemini, on peut ainsi le mettre en arrière-plan et il continuera de fonctionner, utilisant même Dynamic Island en s’y logeant. Si l’iPhone est verrouillé, il apparaît sur l’écran de verrouillage.

Actuellement, un seul utilisateur philippin semble avoir pu mettre la main sur cette nouvelle application Google. La période de test est très ciblée et exclue les États-Unis ou l’Europe.

Google Gemini Live se pose en concurrent direct du nouveau Siri d’Apple. Et puisque Apple Intelligence ne sera pas disponible en France avant avril 2025, il y a une place à prendre si Google veut lancer son application avant.