Gemini Live : discuter naturellement avec l’IA de Google, c’est enfin possible

Lors de sa conférence Made by Google, Google a présenté Gemini Live : il s’agit d’une fonctionnalité de son chatbot permettant de discuter avec ce dernier, comme on discuterait avec n’importe qui. Un outil alliant compréhension de la voix, synthèse vocale poussée et surtout grande réactivité.

La présentation de Gemini Live // Source : Frandroid

La star de la conférence Made by Google qui a eu lieu ce 13 août n’était ni les Pixel 9, ni le Pixel 9 Pro Fold, ni même la Pixel Watch 3. C’était en fait Gemini, comme lors de la Google I/O en mai dernier. Parmi les nouveautés annoncées, il y a l’arrivée de Gemini Live, sa version avec laquelle on peut discuter.

Pour aller plus loin

Gemini : tout savoir sur l’IA de Google qui veut remplacer ChatGPT

Discuter avec Gemini Live : ça fonctionne

Dans un billet de blog, Google présente Gemini Live comme une « expérience de conversation mobile qui vous permet d’avoir des conversations fluides avec Gemini. » En effet, l’outil de base permet de poser des questions avec la voix et d’avoir des réponses vocales, mais il ne s’agit pas d’une réelle discussion. Lors de sa conférence, Google en a fait la démonstration en direct.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Désormais, il sera possible de passer à la discussion en demandant ce que l’on souhaite avec Gemini. Google insiste sur le fait qu’on peut l’interrompre en plein milieu de sa réponse pour le rediriger ou changer de sujet, ou même de mettre en pause la conversation. Comme si c’était un appel, on peut utiliser Gemini Live en arrière-plan et même avec son smartphone verrouillé. Pour personnaliser l’expérience, Google propose toute une palette de voix que l’on peut sélectionner : 10 voix sont disponibles, avec des caractéristiques différentes et un grain assez naturel, reconnaissons-le.

Google veut concurrencer le mode Voice de ChatGPT

En réalité, si Google lance Gemini Live, ce n’est pas parce qu’il le voulait vraiment, ou du moins pas que. Depuis de nombreux mois, ChatGPT propose une expérience similaire, à savoir ChatGPT Voice. Il s’agit là de la possibilité de « converser » avec le chatbot d’OpenAI. D’autant plus que l’entreprise commence à déployer ChatGPT Voice avec GPT-4o, la dernière version de son LLM, plus réactive, plus précise et plus « naturelle ». Elle n’est pour le moment disponible que pour les abonnés à ChatGPT Plus/Entreprise, mais arrivera sans doute un jour, même pour les utilisateurs gratuits.

La démonstration de Gemini Live // Source : Frandroid

C’est pour cela que Gemini Live commence à être déployé aujourd’hui pour les abonnés Gemini Advanced équipés d’un smartphone Android. Une seule langue disponible pour le moment et pas de surprise, c’est l’anglais. Google indique toutefois que dans les prochaines semaines, l’expérience sera disponible sur les iPhone ainsi que dans d’autres langues.

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !