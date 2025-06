Adieu la recherche Google, cette fonction va changer votre façon de chercher

Google lance une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien changer radicalement notre manière de chercher des informations sur nos smartphones et tablettes

Baptisée Search Live, cette nouvelle fonction propulsée par l’IA transforme la recherche en une véritable conversation vocale, en temps réel, directement dans l’application Google.

Le principe de Search Live est de rendre la recherche plus naturelle et intuitive. Une fois ce nouveau mode IA activé, il suffit de poser sa question à voix haute. L’intelligence artificielle de Google écoute, traite la demande en temps réel, et répond de manière fluide avec une voix de synthèse, tout en affichant des liens pertinents à l’écran.

La grande force du système est sa nature conversationnelle. Vous pouvez interrompre l’IA à tout moment pour poser une question de suivi, demander une précision ou changer de sujet, comme vous le feriez avec un humain ou Gemini Live. Fini le besoin de formuler une nouvelle requête textuelle pour chaque étape de votre recherche ; tout s’enchaîne dans un seul et même dialogue. En ce sens, on a un peu l’impression de retrouver Arc, un pionier en matière de navigation assistée par IA.

Un gain de temps pour les recherches complexes

L’intérêt de Search Live se révèle surtout pour les requêtes complexes qui nécessiteraient normalement de multiples recherches. Google donne un exemple concret avec la planification d’une randonnée :

Ça commence par « Trouve-moi de bons parcs nationaux en Utah qui autorisent les chiens et qui ont des sentiers de randonnée avec de belles vues. » Search Live peut alors vous proposer une liste. Vous pourriez enchaîner, toujours à voix haute : « OK, et de quel équipement aurais-je besoin pour une randonnée d’une journée là-bas ? », puis continuer avec : « Où puis-je acheter ces articles près de chez moi ? ».

Chaque réponse s’appuie sur la précédente, créant une recherche unique, fluide et complète, sans jamais avoir à taper un mot. L’IA peut décomposer la recherche en plusieurs étapes et vous guider à travers les options, vous faisant gagner un temps considérable.

La face cachée : quel avenir pour les sites web ?

Cependant, cette avancée technologique impressionnante n’est pas sans soulever des inquiétudes. En fournissant des réponses directes et synthétisées, Google aspire les informations des sites web et les présente directement à l’utilisateur, qui n’a plus forcément besoin de cliquer sur les liens pour visiter les pages sources.

Cette tendance, pourrait avoir un impact significatif sur les créateurs de contenu et les éditeurs de sites, qui dépendent de ce trafic pour exister. Si l’expérience est plus fluide pour l’utilisateur, elle pose la question de l’équilibre de l’écosystème web à long terme. De plus, les chatbots ne sont pas fiables à 100%. Google est le premier à indiquer en bas de page de Gemini la mention « Vérifiez les réponses de Gemini, car il peut se tromper, y compris sur des personnes ».

La même question peut se poser pour Search Live.

Pour l’instant, cette nouvelle fonction est en phase de test et est déployée progressivement aux États-Unis pour les utilisateurs inscrits à Search Labs, sur Android et iOS.