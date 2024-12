Les enceintes Google Nest disent adieu à Google Assistant et bienvenue à Gemini, enfin presque

Gemini commence à remplacer Google Assistant sur les objets connectés de la maison.

Nest Mini // Source : Google

Lancé en mai 2016, Google Assistant est vieillissant. Face aux intelligences artificielles actuelles, il ne fait clairement pas le poids. Pratique pour des tâches simples, il ne réfléchit pas vraiment pas lui-même. Aujourd’hui, de plus en plus de smartphones Android ont accès à celui que l’on considère comme son successeur : Gemini.

Le modèle de language de Google vient d’ailleurs de passer en version 2.0, mais encore au stade expérimental. Chacun peut l’essayer gratuitement, mais uniquement par navigateur pour l’instant.

Gemini à la rescousse des vieux objets connectés

Et Google n’est pas qu’un éditeur ou un constructeur de smartphones. Non il y a aussi chez Mountain View tout un pan d’objets dédiés à la maison connectée. Par le rachat de Nest, Google propose aussi des enceintes et des écrans connectés. Autant d’appareils qui fonctionnent jusqu’alors avec Google Assistant.

L’idée est donc de remplacer à terme cet assistant par Gemini. Puisque tout passe par le cloud, nul besoin de changer son équipement. Une évolution majeure sans dépenser un sou, plutôt sympa.

Après avoir changé la voix de Google Assistant il y a quelques mois, Google commence aujourd’hui à pousser Gemini sur ses objets connectés.

Un déploiement en bêta et progressif

Sur son site support, on découvre qu’il met à l’essai l’implémentation de Gemini sur une sélection d’appareils.

« Vous pouvez tester de nouvelles voix plus naturelles et obtenir des réponses basées sur l’IA de Google Assistant avec l’aide de Gemini sur les appareils Home éligibles. »

Deux appareils sont concernés :

Google Nest Audio

Google Nest Mini (2e génération)

Il faut ensuite activer la Version Preview Publique dans les paramètres de l’application Google Home et s’assurer que Voice Match a bien été configuré sur les appareils concernés.

Nest Audio // Source : Google

Google ajoute que « dans cet aperçu, Google Assistant utilise les modèles Gemini pour vous fournir des réponses plus intelligentes et plus utiles. »

Il y a tout de même une grosse limitation à cette nouveauté, c’est tout bonnement qu’elle n’est pas disponible chez nous. Google indique que « pour l’instant, l’expérience basée sur l’IA n’est disponible qu’en anglais, aux États-Unis et pour les utilisateurs de 18 ans et plus. »

C’est rageant, mais on ne doute pas que ça finira par traverser l’Atlantique.