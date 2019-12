Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2019 ?

Vous avez toujours rêvé d'avoir un assistant personnel, qu'il s'appelle Alexa, Google Assistant ou Siri ? Grâce aux enceintes connectées, comme les Amazon Echo ou les Google Home. Faites votre choix grâce qui correspond le mieux à vos besoins grâce à notre sélection des meilleures enceintes connectées.

Autrefois limitées à deux ou trois références, les enceintes connectées se sont multipliées ces dernières années. Google et Amazon proposent désormais de nombreux produits pensés des usages plus spécifiques. À elles deux, elles cumulent déjà près d’une dizaine de variations. Mais le marché est très loin de s’arrêter là, il faut ajouter la solution d’Apple et surtout la myriade d’objets fabriqués par des tiers, mais incluant Google Assistant ou Alexa. Voilà nos recommandations pour ne pas vous tromper.

Google Home : notre recommandation

Le Google Home est la première enceinte à être arrivé sur le marché et c’est toujours aujourd’hui celle que l’on recommande, car c’est la plus polyvalente.

Avec cette enceinte, Google a réussi à trouver le compromis idéal : un volume et une qualité audio suffisante pour sonoriser avec plaisir un salon sans aucun problème, des micros suffisamment sensibles pour lui parler de l’autre côté de la pièce pour un prix qui reste contenu puisqu’elle désormais proposées à moins de 100 euros. C’est selon nous l’enceinte qui correspondra à la plus grande majorité des besoins et elle a en plus le mérite de se fondre habilement dans presque tous les intérieurs.

Conçue par Google, elle fonctionne avec Google Assistant qui est à l’heure actuelle le meilleur assistant vocal, même si Alexa tend à rattraper son retard sur ce point. Google a la force d’être… Google et donc de pouvoir accéder facilement à toutes les connaissances du monde moderne et à nombre incalculable de requêtes quotidiennes, ce qui lui permet de mieux comprendre ce qu’on lui demande. Pour en savoir plus sur l’enceinte, vous pouvez consulter notre test complet du Google Home, où consulter notre vidéo juste en dessous.

Pourquoi opter pour le Google Home ?

Pour sa polyvalence

Pour son design

Pour l’écosystème Google

Amazon Echo (3e gen) : l’alternative avec Alexa

Amazon a renouvelé sa gamme Echo à la rentrée 2019, avec quelques ajouts, mais surtout une mise à jour en profondeur de son enceinte historique, l’Amazon Echo. À l’instar du Google Home « tout court », c’est la solution équilibrée du e-commerçant et c’est donc logiquement la plus polyvalente.

Cette nouvelle version conserve le format habituel de l’enceinte, mais avec plus de rondeurs. Son design est clairement plus raffiné que les premiers essais de la firme qui n’étaient guère plus qu’un bête cylindre surmonté de quatre boutons. Autrement dit, l’esthétique est plus douce, et se dissimulera mieux dans un salon. Sur l’audio Amazon poursuit ses progrès, et arrive cette fois à proposer une enceinte puissante, avec des basses. Sur cette partie elle surpasse désormais la solution de Google équivalente, ce qui était très loin d’être le cas auparavant.

Pour ce qui est de l’assistant, Alexa a de nombreux avantages dont l’accès au catalogue d’Amazon et la possibilité de passer commande à la voix. Les Skills sont également un point fort de l’écosystème. Ils sont créés par des services tiers qui souhaitent s’inviter sur la plateforme : jeux, quizz, programmes d’exercice ou recettes de cuisine, etc. En revanche, sur les tâches quotidiennes, Alexa reste moins performant que Google. Nous utilisons les deux quotidiennement à la maison et la différence est parfois flagrante.

Pourquoi recommande-t-on l’Amazon Echo ?

Un son de meilleure qualité

Les Skills et les fonctionnalités d’achat à la voix

Un nouveau design tout rond

Apple HomePod : le roi du son

Si Amazon a fait de gros progrès sur la qualité audio, le roi du son reste le HomePod d’Apple. Il faut bien reconnaître que cette enceinte à tout ce qu’il faut pour séduire les utilisateurs d’iOS… et seulement eux. Car le HomePod ne fonctionne qu’avec les services d’Apple : Apple Music, HomeKit et Siri. Comme souvent Apple joue la carte de l’écosystème fermé.

Et c’est bien dommage, car le HomePod est à ce jour l’enceinte qui propose la meilleure qualité audio, mais puisqu’elle ne fonctionne ni avec Spotify, ni avec Deezer, seuls les abonnés à Apple Music pourront en profiter et il faudra en plus un appareil iOS. Il n’y a aucun moyen (simple) de l’utiliser avec un terminal Android.

Reste que si vous cochez toutes les cases et que vous avez les moyens (le HomePod est cher par rapport à ses concurrents), c’est sans doute la meilleure solution pour vous. On retrouve l’enceinte dans deux coloris : le gris sidéral et le Blanc. Vous devrez en revanche faire avec Siri, qui a parfois bien du mal à tenir une conversation. Entre Google Assistant et Alexa, c’est aujourd’hui le moins performant.

Ce dernier pourrait être prochainement concurrencé par l’Echo Studio d’Amazon qui arrivera prochainement. Nous attendons toutefois de mettre la main sur l’objet pour nous en assurer.

Pourquoi acheter le HomePod

L’enceinte connectée avec la meilleure qualité audio

Idéale pour les utilisateurs des services/produits d’Apple

Elle est jolie

Amazon Echo Dot et Google Nest Mini

Amazon et Google proposent des versions beaucoup plus compactes de leurs enceintes : L’Echo Dot (3e gen) et le Google Nest Mini, qui a récemment succédé au Google Home Mini. Du fait de leur taille et donc de leur volume sonore limité, elles ne sont pas idéales pour votre salon, mais adéquates pour des pièces plus petites comme votre salle de bain. Parfaites pour remplacer la radio que vous écoutez sous la douche. Elles offrent l’ensemble des fonctionnalités de leurs grandes sœurs.

Mention « bonne idée » pour le Nest Mini qui dispose d’une encoche au dos afin de pouvoir l’accrocher au mur. Cela peu paraître étonnant, mais ce n’est en réalité pas idiot quand on souhaite le placer dans une pièce exiguë comme une salle de bain par exemple.

Pourquoi choisir une mini enceinte ?

Pour équiper une petite pièce ; comme enceinte secondaire

Elles ne sont pas chères

Toutes les fonctionnalités des assistants dans un petit format

La mini enceinte de google est au même prix. N’hésitez à consulter notre test du Google Nest Mini pour en savoir plus.

Amazon Echo Plus : le même, mais en plus grand

L’Amazon Echo Plus est un peu plus massif que le modèle présenté juste au-dessus avec son diamètre de 99 mm contre 88 mm pour l’Echo de base. Il est équipé d’un tweeter de 20 mm ainsi que d’un gros woofer de 76 mm. De quoi diffuser du son Dolby à 360° !

C’est naturellement l’enceinte connectée qui offre la meilleure expérience sonore chez Amazon comme l’explique notre test. Sans pour autant pouvoir rivaliser avec du matériel HiFi, elle sera très largement suffisante pour égayer vos soirées avec Amazon Music. À noter qu’il est possible d’utiliser sa prise jack aussi bien en entrée qu’en sortie audio, comme sur tous les autres Echo.

Pourquoi recommande-t-on l’Amazon Echo Plus ?

Parce qu’il délivre un son fort et à 360°

Il possède un design sobre

Sa prise jack fait entrée et sortie audio

L’Amazon Echo Plus de seconde génération est à 149 euros sur Amazon.

Google Home Max : king size

Avec ce modèle, Google a vu les choses en grand. Le Google Home Max est une enceinte imposante de 5,3 kg qu’il est possible de poser à la verticale comme à l’horizontale. Elle s’adresse aux personnes souhaitant absolument une enceinte HiFi signée par Google. Par ailleurs, c’est aussi la plus chère des trois Google Home. Mais son prix a récemment baissé pour tomber sous la barre des 200 euros, ce qui en fait une très bonne option pour sonoriser convenablement un salon relativement grand.

Elle se démarque donc des autres Google Home par ses qualités audio. L’appareil embarque pas moins de quatre haut-parleurs puissants, possède une prise jack et fonctionne en Bluetooth, comme l’explique notre test du Google Home Max. On apprécie son système Smart Sound qui permet à l’appareil de diffuser la musique en fonction de son placement dans l’espace.

Pourquoi prendre le Google Home Max plutôt qu’une autre enceinte ?

On se fait comprendre aisément par Google Assistant

Bonne qualité sonore et volume qui peut monter très haut

Prise Jack et Bluetooth

Lenovo Smart Clock : réveil malin

La seconde vague d’enceinte disposant d’un assistant vocal a gagné un écran. Amazon a tenté l’écran tout rond avec l’Echo Spot, mais c’est finalement le classique écran carré qui s’est imposé. La meilleure option avec écran ne vient toutefois ni de Google, ni d’Amazon, mais de Lenovo avec son Smart Clock, réveil matin intelligent.

L’appareil nous a particulièrement séduits lors de notre test. Son écran lui donne un supplément d’âme non négligeable, mais n’en fait pas trop. On retrouve à l’intérieur toute la puissance de l’Assistant de Google avec ce petit plus dans un petit format parfaitement adapté à une table de nuit. L’enceinte n’est pas extraordinaire, mais en adéquation avec ce que l’on attend d’un radio-réveil qui permettra de se réveiller avec une musique douce ou la radio. Un coup de cœur.

Pourquoi choisir le Lenovo Smart Clock ?

Le réveil-matin le plus malin

Google Assistant avec supplément écran

Un petit format adapté à une table de nuit

Sonos One : l’alternative Hi-Fi pour Alexa

Alexa n’est pas réservé qu’aux produits d’Amazon. Sonos a par exemple implanté l’assistant vocal dans sa Sonos One via une mise à jour. Une enceinte connectée Hi-Fi qui révèle tout son potentiel dans des configurations multi-room. C’est-à-dire lorsque plusieurs appareils audio sont reliés entre eux.

Plus d’une quarantaine de services de streaming musical comme Deezer, Tidal ou encore Soundcloud sont utilisables avec la Sono One. On pourra passer d’une musique à une autre en appuyant sur les boutons tactiles, en se servant de la commande vocale ou en passant par l’application mobile.

Côté design, on se retrouve avec un boitier plastique accompagné d’une grille métallique qui inspire la solidité. On retrouve la Sonos One dans deux coloris : le noir et le blanc.

Pourquoi prendre le Sonos One ?

Pour sa meilleure reconstitution sonore

Sans prise de tête à installer

Un système audio évolutif en multi-room

L’enceinte Sonos One est à 229,99 euros sur Amazon.

JBL Link 20 : la portable

Si vous recherchez une enceinte nomade, c’est vers la JBL Link 20 qu’il faut se tourner. L’appareil s’en sort aussi bien pour vous ambiancer en intérieur qu’à l’extérieur. Elle profite aussi de la certification IPX7 qui lui permet de résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes et son autonomie de 10 heures.

La JBL Link 20 fonctionne également avec Google Assistant et délivre un son d’une qualité sonore des plus acceptables avec une bonne reconnaissance vocale.

Pourquoi acheter le JBL Link 20 ?

Pour sa certification IPX7

Pour sa batterie intégrée

Pour la qualité du son

FàQ

À quoi sert un assistant personnel ?

Plusieurs assistants personnels sont arrivés en France : Google Assistant, Alexa, Cortana ou encore Siri. Ce sont simplement des intelligences artificielles qui peuvent répondre à vos requêtes orales et écrites. Et comme leurs noms le laissent suggérer, ils ont pour objectif de vous faciliter la vie au quotidien en se transformant en intermédiaires entre tous vos objets connectés. Demander la météo, des informations diverses, écouter la radio ou de la musique et bien évidemment piloter les objets connectés de la maison sont parmi les usages les plus courants.

Si vous disposez d’un Chromecast chez vous par exemple, vous pourrez même demander à Google Assistant de lancer Netflix sur votre télévision de vive voix. À l’heure actuelle, c’est ce dernier assistant personnel qui mène la danse, bien que sa version française soit moins perfectionnée que l’Anglaise. Un leadership contesté par l’arrivée d’une partie de la gamme Amazon Echo dans l’Hexagone.

Google Assistant, Alexa ou Siri, comment choisir ?

Il existe de nombreux assistants vocaux sur le marché. Surfant sur la mode, de nombreuses marques ont tenté de proposer leur propre solution comme Samsung avec Bixby ou Microsoft avec Cortana sans oublier les multiples assistants disponibles uniquement dans certaines régions, en Chine notamment. En pratique, trois d’entre eux se détachent en France : Google Assistant de… Google, Alexa d’Amazon et enfin Siri d’Apple.

Ils proposent dans les grandes lignes les mêmes fonctionnalités évoquées juste au-dessus, mais tous ne sont pas égaux. Pour faire simple, voici leurs atouts respectifs :

Google Assistant est aujourd’hui l’assistant vocal le plus performant. Il comprend mieux les requêtes et retourne des résultats plus pertinents la plupart du temps. Forcément, il y a Google derrière.

Alexa est assez performant, mais a surtout l’avantage d’être très lié à Amazon ce qui lui permet notamment d’acheter directement sur la plateforme. Alexa, grâce à ses « skills », peut également accéder à toute une série de services que l’on ne trouve pas ailleurs.

Reste enfin Siri que les Apple User connaissent bien. L’assistant est légèrement en dessous des autres, mais profite d’une intégration intéressante avec l’écosystème Apple.