Quand les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 seront-ils présentés ? Une course à pied vend la mèche

On savait que Samsung tiendrait son Galaxy Unpacked mi-juillet. On peut affiner la date grâce à une course à pied new-yorkaise.

Matériel promotionnel pour le Galaxy Z Fold 7 // Source : Equal Leaks

C’est une indiscrétion pour le moins originale qui nous vient de Samsung ! La date du prochain grand événement Galaxy Unpacked, où seront dévoilés les Z Fold 7 et Z Flip 7, aurait été révélée par… une course de 5 km sponsorisée par la marque à New York.

Un lancement mi-juillet

Il s’avère que la date de la course elle-même, fixée au dimanche 13 juillet 2025, peut être interprétée comme étant le jour de l’événement de lancement de Samsung puisque, en parallèle des Galaxy Z, on y attend aussi la présentation de la prochaine Galaxy Watch 8, montre connectée qui trouverait toute sa place au poignet des coureurs.

Cependant, le choix d’un dimanche serait inhabituel pour une conférence Galaxy Unpacked. Traditionnellement, Samsung tient son évènement estival un mercredi :

en 2022 : mercredi 10 août

en 2023 : mercredi 26 juillet

en 2024 : mercredi 10 juillet

On savait déjà que la conférence de 2025 se tiendrait mi-juillet. Aussi, avec ces indices, on peut extrapoler et poser une pierre sur le mercredi précédent la course, soit le mercredi 9 juillet.

Outre la date, la localisation de cette course colle avec les habitudes de Samsung en termes de localisation. En effet, les Galaxy Z sont habituellement présentés à New York, une ville que Samsung affectionne pour ses lancements majeurs.

Dernièrement, Samsung a annoncé que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 seraient les smartphones les plus fins et les plus légers de leurs catégories.

On s’attend enfin à une évolution de leurs designs avec notamment un plus grand écran externe sur le Z Flip 7.