Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est nettement plus intéressant dans ce pack en promo avec la Galaxy Watch 7 chez Boulanger

Si vous êtes tenté par un smartphone à clapet, vous pouvez sans hésitation vous tourner vers le Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Même si d’autres références ont émergés depuis, cette gamme ne cesse de se bonifier avec le temps et profite du savoir-faire de la marque. Un téléphone pliant, qui est aujourd’hui disponible dans un pack, avec la dernière montre connectée Samsung, à un prix attractif.

Que retenir de ce pack Samsung ?

Un smartphone à l’écran qui se plie

One UI et 7 ans de mises à jour

Une montre WearOS avec des fonctions poussées côté santé

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est sortie au prix de 1 199 euros. Quant à la Galaxy Watch 7 40 mm et Bluetooth, elle vaut 319 euros. Cumulé, les deux appareils demandent une belle somme, sauf que Boulanger, les mets dans un pack pour 1 001,99 euros, au lieu de 1 518 euros vendu séparément.

Un superbe smartphone à clapet à deux écrans

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 rompt avec les rondeurs du Flip 5 et choisit un pourtour plat et anguleux, comme la famille des Galaxy S Ultra. Les finitions sont très soignées avec une pliure quasi invisible et une certification IP48. Dommage de n’avoir pas fait d’effort sur l’écran externe qui ne grandit pas, contrairement à la concurrence. De 3,4 pouces, il est toujours entouré par un trop gros cadre noir et se termine toujours par un menton provoqué par le détourage des objectifs photo.

Amoled avec un affichage de 720 × 748 pixels, l’écran externe reste très agréable à utiliser pour consulter des widgets, répondre rapidement à un message ou prendre une photo. L’écran principal quant à lui mesure 6,7 pouces, est Amoled et Full HD+, et dispose de la technologie LTPO qui permet de moduler sa fréquence de rafraichissement dynamiquement jusqu’à 120 Hz afin d’optimiser sa consommation d’énergie. L’écran est très lumineux, ce qui ne posera aucun soucis pour son utilisation en plein soleil ou dans des zones à fortes luminosités.

Un bon photophone performant

Pour la photo, il s’appuie sur un capteur principal de 50 Mégapixels, qui délivre de jolis clichés de journée avec une bonne dynamique, des couleurs « pop » signature de Samsung, et des rendus détaillés. Si les conditions lumineuses descendent trop, le mode nuit va s’activer afin de capturer le plus de lumière possible. Le Z Flip 6 intègre aussi un très bon capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx qui s’en sort très bien de jour comme de nuit avec de très beaux détails sur les prises de vues.

Côté performances, grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 3, elle donne une puissance absolue au dernier pliable de Samsung. Il est rapide, offre de belles prestations en jeu et son interface rend le tout très agréable. Enfin, avec une capacité de la batterie agrandie, le Flip 6 parvient à gagner une autonomie plus confortable que ses aînés. En revanche, mauvais point pour la recharge limitée à 25 Watts.

La Samsung Galaxy Watch 7 : un bon compagnon à votre poignet

Si vous connaissez les Samsung Galaxy Watch, vous ne serez pas dépaysé avec la Watch 7. Elle intègre un écran rond Super AMOLED qui affiche 480 x 480 pixels, un fonctionnement sous Wear OS… Là où ça change c’est au niveau des composants et des capteurs, notamment le nouveau capteur cardiaque BioActive. Il est plus large et intègre 13 LEDs au lieu de 5, ce qui permet d’avoir des mesures beaucoup plus précises.

Tous ces capteurs, l’accéléromètre, l’analyseur de sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque et le cardiofréquencemètre, sont là pour vous aider à suivre votre état de santé général et vos progrès lorsque vous faites du sport. La montre est suffisamment puissante pour proposer une bonne fluidité tout au long de la journée. D’ailleurs, lors de notre test d’autonomie, nous avons tenu 35 heures, soit une journée et demie.

Pour en apprendre davantage n’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy Z Flip 6, mais aussi sur la Galaxy Watch 7.

Si le smartphone de Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles pliants. Pour les découvrir, retrouvez notre guide des meilleurs smartphones pliables du moment.

