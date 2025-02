Samsung TQ65QN88D : le prix de ce grand TV 4K Neo QLED de 65″ à 120 Hz est nettement plus intéressant après 400 € de remise

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un grand téléviseur doté d’une belle qualité d’image, c’est le bon moment, puisque le très bon TV Neo QLED TQ65QN88D 2024 de Samsung passe de 1 399 euros à 990 euros.

Samsung Neo QLED TQ65QN88D // Source : site officiel

Parmi les tĂ©lĂ©viseurs de Samsung, la gamme baptisĂ©e Neo QLED propose une qualitĂ© d’image bluffante en combinant la technologie QLED et Mini LED. Le modèle TQ65QN88D de 2024 le confirme et apporte des caractĂ©ristiques toutes aussi convaincantes. Actuellement, il s’affiche Ă un prix plus avantageux après plus de 400 euros de remise.

Pourquoi choisir le Samsung Neo QLED TQ65QN88D 2024 ?

1er keypoint

Compatible 4K, HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K Ă 120 FPS

Avec un prix de dĂ©part Ă 1 399 euros, le Samsung Neo QLED TQ65QN88D 2024 s’affiche aujourd’hui Ă 1 190 euros sur le site Boulanger, mais grâce Ă une ODR de 200 euros, le tĂ©lĂ©viseur revient Ă 990 euros.

Si vous préférez opter pour la version 55 pouces, celle-ci peut vous revenir à 799 euros, grâce à une ODR de 100 euros.

Qled + Mini Led : le duo qui marche

Le design et les bordures fines du TQ65QN88D favorisent l’immersion, et mettent en valeur la grande dalle de 65 pouces. Assurez-vous tout de même d’avoir la place et le meuble nécessaire dans votre coin télé, ainsi que suffisamment de recul, pour profiter au mieux de ce grand écran.

Pour sublimer l’image, le Samsung TQ65QN88D déploie un affichage Neo Qled. Il s’agit d’un affichage Qled dont le rétroéclairage utilise des Mini LED. Cela donne une meilleure luminosité, un blooming mieux maîtrisé et un rapport de contraste inégalé pour un écran qui n’est pas Oled. La dalle offre une résolution 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels et profite de nombreux traitements tels que le HDR10+ et le HDR HLG. L’audio n’est pas en reste avec ses haut-parleurs placés autour de l’écran, avec la prise en charge du Dolby Atmos bien entendu.

Une smart TV douée pour le gaming

Si vous espĂ©riez pouvoir utiliser ce tĂ©lĂ©viseur pour vos sessions de jeu, vous seriez ravis d’apprendre que Samsung a intĂ©grĂ© 4 ports HDMI 2.1. Ce tĂ©lĂ©viseur est donc capable d’afficher les jeux en 4K@120 Hz sur votre PlayStation 5 ou Xbox Series X. On y retrouve Ă©galement la fonctionnalitĂ© Game Bar qui donne accès Ă la technologie Freesync Premium Pro. Elle empĂŞche l’apparition d’images dĂ©chirĂ©es pour vous permettre de bĂ©nĂ©ficier en permanence d’une frĂ©quence d’images fluide pour vos jeux. Ă€ cela, s’ajoutent les technologies ALLM et VRR pour une bonne expĂ©rience de jeu.

Qui dit Samsung dit TizenOS. Son interface est claire et intuitive grâce à une barre latérale discrète, qui laisse plus de place à la mise en valeur de vos contenus. La navigation est agréablement fluide et donne accès à de nombreuses applications dont les cadors de la SVoD, mais aussi une myriade de fonctionnalités intelligentes, des commandes vocales basiques, à la compatibilité avec les objets connectés (IoT).

Si vous ĂŞtes plutĂ´t intĂ©ressĂ©s par les tĂ©lĂ©viseurs Oled, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide regroupant les meilleures rĂ©fĂ©rences utilisant cette technologie.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.