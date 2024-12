Samsung TQ75QN85D : ce TV 4K Neo QLED géant de 75″ (HDMI 2.1) voit son prix dégringoler

Si vous souhaitez vous offrir un très grand téléviseur offrant une excellente qualité d’image, mais aussi plusieurs fonctionnalités gaming, alors le Samsung TQ75QN85D devrait largement vous convenir. En plus, il est proposé à 1 080 euros au lieu de 3 190 euros chez Ubaldi, et ce, grâce à une pluie de promotions.

Le TV Samsung Neo QLED TQ75QN85D. // Source : Ubaldi

Dalle Neo QLED géante de 75 pouces, son Dolby Atmos, ports HDMI 2.1… Le téléviseur Samsung TQ75QN85D appartient résolument à la grande famille des modèles premiums qui cochent bien des cases pour les utilisateurs les plus exigeants. Et la bonne nouvelle, c’est que malgré sa fiche technique pointue, le prix de ce TV ne dépasse actuellement pas les 1 100 euros. Oui, c’est plutôt rare.

Les points forts du TV Samsung TQ75QN85D

Une dalle 4K Neo QLED de 75 pouces rafraîchie à 100 Hz/120 Hz

Compatible HDR10+, Dolby Atmos et Q-Symphony

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

Auparavant affiché à 3 190 euros, puis réduit à 1 450 euros, le TV Samsung TQ75QN85D est aujourd’hui proposé à 1 380 euros par Ubaldi grâce au code promo 10UBA4924, qui ôte 10 euros tous les 200 euros. Mais grâce à une ODR de 300 euros, valable jusqu’au 7 janvier 2025, le téléviseur peut vous revenir à 1 080 euros.

Le prix réduit du TV Samsung TQ75QN85D après application du code promo 10UBA4924 sur le site d’Ubaldi.

L’expérience cinéma à la maison

Si vous comptiez bientôt acheter un vidéoprojecteur, pourquoi n’opteriez-vous pas plutôt pour un très grand TV, qui vous donnerait lui aussi, et bien mieux, la possibilité de visionner vos séries préférées sur une large surface ? C’est justement ce que vous offrirait le TV Samsung TQ75QN85D, dont la dalle de 75 pouces (189 cm) a de quoi impressionner. Mais avant de craquer, assurez-vous quand même de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle, si vous ne souhaitez pas l’accrocher au mur. Et aussi à bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce, pour ne pas vous abîmer les yeux devant l’écran.

Une fois ces paramètres pris en compte, vous pourrez profiter de cette dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) Neo QLED, soit une technologie d’affichage créée par la marque sud-coréenne qui combine un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique QLED. Les contrastes affichés sont ainsi plus marqués, la luminosité améliorée et la couverture colorimétrique étendue. Le TV embarque par ailleurs le processeur NQ4 AI Gen 2, qui s’occupe de son côté d’upscaler chaque contenu jusqu’en 4K, aidé de l’IA. N’oublions pas non plus la compatibilité avec la norme HDR10+, qui promet des images encore plus contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Le Dolby Vision est de son côté, comme d’habitude chez Samsung, absent, malheureusement.

Côté son, on a droit à du Dolby Atmos, mais également à plusieurs fonctionnalités maison de la marque, comme le Q-Symphony, qui se charge de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux d’un TV QLED comme le TQ75QN85D, ou encore la technologie OTS Lite (Object Tracking Sound) qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet à l’écran grâce aux haut-parleurs placés dans plusieurs coins du TV.

Un TV parfait pour le gaming

Le Samsung TQ75QN85D est aussi idéal pour lancer quelques parties de jeu. Il dispose tout d’abord d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, mais ce taux peut même atteindre 120 Hz grâce à la fonction Motion Xcelerator, qui augmente la fluidité des images et permet de rendre les mouvements à l’écran encore plus nets. Le téléviseur intègre aussi et surtout quatre ports HDMI 2.1, le graal pour les détenteurs d’une console next-gen, qui pourront lancer des sessions en 4K@120fps sans problème. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync Premium Pro sont aussi de la partie, de même que la Game Bar, qui permet d’optimiser chaque partie.

Enfin, le TV tourne sous Tizen, le système d’exploitation maison de Samsung. Son interface est certes moins riche que celle des Google TV, mais elle donne évidemment accès aux plateformes de streaming phares. On peut même y trouver le fameux Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, de même qu’un hub SmartThings, bien utile pour contrôler des appareils intelligents compatibles depuis votre TV. L’assistant Alexa est d’ailleurs intégré nativement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la même taille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

