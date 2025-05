Amazon fait fortement chuter le prix de ce TV 4K Neo QLED de 65″ (100 Hz, HDMI 2.1) signé Samsung

Si vous souhaitez vous offrir un grand TV 4K de 65 pouces, mais sans pour autant vous ruiner, alors le Samsung TQ65QN85D pourrait bien vous convenir. Ce modèle QLED imposant est en ce moment proposé à seulement 736 euros au lieu de 2 390 euros à son lancement.

Samsung TQ65QN85D // Source : site officiel

En matière de TV QLED, Samsung reste une référence absolue. La marque lance chaque année des gammes de téléviseurs très complets et bien calibrés, comme le modèle TQ65QN85D de 2024. Aujourd’hui, c’est le modèle de 65 pouces qui nous intéresse plus particulièrement : non seulement en raison de son excellente fiche technique, qui devrait ravir les amateurs de cinéma, mais aussi et surtout pour son prix, qui chute sous les 750 euros.

Les avantages du TV Samsung TQ65QN85D

Une dalle 4K Neo QLED de 65 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+

Dolby Atmos, Q-Symphony

Plusieurs ports HDMI 2.1

Au lieu de 2 390 euros, le TV Neo QLED Samsung TQ65QN85D est aujourd’hui disponible en promotion à 736,92 euros chez Amazon.

Le grand TV idéal pour les films et séries

Le TV Samsung TQ65QN85D est un grand modèle de 65 pouces, soit une diagonale idéale pour regarder vos contenus dans les meilleures conditions. D’autant plus qu’il embarque une dalle 4K (3 840 x 2 160 pixels) Neo QLED, une technologie d’affichage créée par la marque sud-coréenne qui combine concrètement un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique QLED. Résultat ? Les contrastes affichés sont plus marqués, la luminosité améliorée et la couverture colorimétrique étendue. La qualité d’image promet donc d’être excellente.

Ajoutons à cela le processeur NQ4 AI Gen 2 qui s’occupe de son côté d’upscaler chaque contenu jusqu’en 4K, aidé de l’IA. Le téléviseur est par ailleurs compatible avec la norme HDR10+, qui garantit des images plus contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Ne vous attendez toutefois pas à voir du Dolby Vision dans cette fiche technique, comme d’habitude chez Samsung. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos, mais également à plusieurs fonctionnalités propres à la marque, comme le Q-Symphony, qui se charge de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux d’un TV QLED, ou encore la technologie OTS Lite (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran grâce aux haut-parleurs placés autour du TV.

Mais aussi pour le gaming

Le TV Samsung TQ65QN85D peut aussi tout à fait s’adresser aux gamers. Il dispose tout d’abord d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, qui promet donc une belle fluidité, mais il intègre surtout quatre ports HDMI 2.1, le graal pour les détenteurs d’une console next-gen, qui pourront lancer des parties en 4K@120fps sans problème, d’autant plus que Samsung a ajouté la technologie Motion Xcelerator, laquelle permet d’afficher des mouvements encore plus fluides et nets, sans saccade. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync Premium Pro sont aussi de la partie. Une Game Bar est même disponible pour optimiser chacune des parties.

Enfin, le TV tourne sous Tizen, le système d’exploitation maison de Samsung, qui propose une foule de fonctionnalités pratiques, comme le multi-écran. L’interface est certes moins riche que Google TV, mais elle donne évidemment accès aux plateformes de streaming phares. Le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, y est aussi proposé, de même qu’un hub SmartThings, bien utile pour contrôler des appareils intelligents compatibles. Alexa est aussi intégrée et obéira à chaque requête vocale.

