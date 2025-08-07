Formovie Cinema Edge : le vidéoprojecteur UST 4K à ultra-courte focale est 800 € moins cher sur Amazon

Le vidéoprojecteur Formovie Cinema Edge, alliant ultra-courte focale, source laser, Google TV et image 4K dans un encombrement optimisé, en profite pour se faire (vraiment) remarquer avec une belle promotion : 1 199 euros au lieu de 1 999 euros sur Amazon.

Source : Formovie Cinema Edge

En 2025, les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale ne sont plus ces gadgets qu’on cache dans les salons tech. Ils s’invitent chez tout le monde, promettent une image 4K massive à quelques centimètres du mur, souvent avec Google TV intégrée et un design qui ne jure pas dans un intérieur. Le Cinema Edge de Formovie coche toutes ces cases, et il est 800 euros moins cher en ce moment.

Les atouts de ce Formovie Cinema Edge

Une source laser ALPD + 4K XPR pour une image jusqu’à 150 ” à 23 cm

Un OS Google TV avec Netflix natif, Wi‑Fi 6 et Bluetooth 5.0

Une connectique exhaustive (HDMI 2.1, eARC, optique, USB)

Au lieu de 1 999 euros, le Formovie Cinema Edge est aujourd’hui disponible en promotion à 1 199 euros sur Amazon.

L’UST laser 4K qui tient ses promesses

À l’heure où les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale deviennent des solutions cinéma maison sérieuses, le Cinema Edge marque des points. Compact, il projette jusqu’à 150″ depuis 23 cm du mur grâce à sa puce DMD 0,47″ et la technologie XPR, sans surchauffe ni tracas. Le contraste élevé et l’installation facilitée en font un modèle vraiment bien pensé pour les petits espaces.

Sous son style épuré, il intègre Google TV avec Netflix certifié, contrairement à son prédécesseur Theater. L’interface se pilote facilement avec la télécommande (Bluetooth) et propose un accès rapide aux menus de calibration, à l’Assistant Google, et à Spotify ou Disney+, directement affichés à l’écran.

Côté connectique, rien ne manque : trois HDMI 2.1 (dont un eARC/ALLM), deux USB‑A 2.0, optique, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, entrée audio 3,5 mm, Ethernet… de quoi connecter tout ce que l’on veut, sans compromis.

Une image lumineuse, fluide… mais perfectible côté son

La qualité visuelle est au rendez-vous : contraste très haut (mesuré au-dessus des vidéoprojecteurs comme le Hisense PX3‑Pro), netteté soignée même sur les bords, compensation des mouvements grâce au MEMC… un vrai régal pour le regard.

La luminosité de 2300 lumens ANSI (comme annoncé), associée à la compatibilité HDR10, offre des scènes nuancées, même dans des ambiances éclairées. Le HDR tient d’ailleurs bien la route dans ce contexte lumineux maîtrisé (2100–1900 ISO).

Côté audio, le Cinema Edge se contente de deux haut-parleurs 15 W compatibles Dolby Audio et DTS‑HD. Le rendu est clair, mais manque de corps et de chaleur, surtout face au système Bowers & Wilkins du modèle Theater.

