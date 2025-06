Samsung The Premiere 7 : ce récent vidéoprojecteur 4K à ultra-courte focale est 890 € moins cher

Bourré de fonctionnalités, le récent Samsung The Premiere 7 est un vidéoprojecteur à ultra-courte focale que l’on peut placer tout près du mur. En ce moment, il peut vous revenir à 1 600 euros au lieu de 2 490 euros chez Son-Vidéo.com.

Les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale sont clairement les plus adaptés aux petites pièces, puisqu’ils n’ont besoin que de quelques dizaines de centimètres de recul face au mur pour y afficher une très grande image. C’est par exemple le cas du récent Samsung The Premiere 7, qui a en plus l’avantage d’être dopé à l’IA pour rendre chaque image bien plus contrastée et éclatante. Son autre atout ? Son prix, qui dégringole grâce à une réduction et à une ODR de 500 euros.

Les points forts du Samsung The Premiere 7

Un modèle à ultra-courte focale pratique

Des images en 4K jusqu’à 120 pouces

Plusieurs technologies d’amélioration d’image basées sur l’intelligence artificielle

Affiché à 2 490 euros sur le site officiel, le vidéoprojecteur Samsung The Premiere 7 est actuellement proposé à 2 100 euros par Son-Vidéo.com. Mais grâce à une ODR de 500 euros, valable jusqu’au 23 août 2025, le prix passe à 1 600 euros.

Un modèle à installer très facilement

Le Samsung The Premiere 7 est un vidéoprojecteur plutôt élégant, avec son design minimaliste et sa façade arrondie, que l’on retrouvait déjà sur les précédents modèles. Surtout, il a l’avantage de pouvoir s’installer très facilement, sans qu’il soit nécessaire de percer des trous au plafond pour l’y suspendre. Il s’agit en effet d’un modèle dit à ultra-courte focale, que l’on peut placer à seulement quelques centimètres du mur ou d’un écran. Ici, le The Premiere 7 peut être installé à une distance du mur comprise entre 24 et 41 cm et projeter une image pouvant atteindre 120 pouces.

Autant dire que vos soirées films et séries auront une tout autre saveur désormais. Le vidéoprojecteur embarque en plus une technologie laser qui lui permet d’afficher des couleurs bien vives, et est capable d’offrir une luminosité de 2400 Lumens ANSI. Les visuels seront donc bien dynamiques et contrastés. Ajoutons à cela une compatibilité avec les formats HDR10+ et HLG, qui permettent de profiter d’images bien plus contrastées avec des couleurs plus riches, et une couverture totale du spectre DCI-P3, qui veut dire que la palette de couleurs affichées par le vidéoprojecteur est bien étendue.

De l’IA pour améliorer l’image

Le Samsung The Premiere intègre par ailleurs un processeur Quantum Processor 4K qui lui permet notamment d’afficher tout contenu avec une définition Ultra HD 4K, quelle que soit sa qualité d’origine. Le vidéoprojecteur est aussi doté de plusieurs technologies d’amélioration d’image basées sur l’IA, comme le Vision Booster, qui ajuste automatiquement la luminosité et le contraste en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Côté audio, on a droit à un système 2.2 canaux de 30W et à une compatibilité avec le Dolby Atmos pour un rendu plus immersif.

N’oublions pas non plus la présence des technologies OTS Lite (Object Tracking Sound, qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran), Active Voice Amplifier Pro (qui amplifie les voix dans les scènes) ou encore le Q-Symphony (qui synchronise les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux d’un TV QLED). La marque a aussi pensé aux gamers en mettant à leur disposition une série de fonctionnalités adaptées.

Enfin, le The Premiere 7 se comporte comme une Smart TV avec Tizen OS. Les plateformes de streaming sont facilement accessibles, 7 ans de mises à jour du système sont proposés et un hub SmartThings est même disponible.

Nous n’avons pas encore testé le Samsung The Premiere 7, mais vous pouvez toujours lire notre test complet du Samsung The Premiere 9, le modèle au-dessus.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs à courte focale du moment.

