Ce vidéoprojecteur 4K à courte focale est 500 € moins cher pour les soldes, il est aussi compatible IMAX, DTS:X et Dolby Atmos

C’est pour des promotions comme ça qu’on aime les Soldes : le vidéoprojecteur connecté haut de gamme Hisense C2 Pro passe de 2 499 euros à 1 999 euros chez Darty.

Présenté lors de l’IFA 2024 aux côtés de TV de très grande taille au format tableau, un peu comme les TV The Frame de Samsung, les vidéoprojecteurs Hisense C2 se déclinent en trois versions : le Hisense C2 classique, la version Pro dont il est question ici, et le Hisense C2 Ultra qui se distingue par une luminosité encore plus poussée (3000 Lumens), une certification Xbox et la présence d’un caisson de basses dans son support pivotant. Mais pendant ces Soldes, c’est le C2 Pro qui nous intéresse chez Darty, car c’est lui qui bénéficie d’une remise de 20 %.

Les points forts du Hisense C2 Pro

La présence d’un zoom optique, gage de qualité

Peut afficher une image 4K de 300 pouces maximum (7 mètres de diagonale tout de même)

La compatibilité IMAX Enhanced ainsi que la prise en charge de la 3D

À l’époque pas si lointaine de son lancement, le Hisense C2 Pro se monnayait pas moins de 2 499 euros. En passant chez Darty en ce moment, vous pouvez vous faire plaisir avec ce produit pour 1 999 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Hisense C2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Avec le Hisence C2 Pro, plus besoin d’aller au cinéma

Si vous avez de la place et les moyens, opter pour le Hisense C2 Pro c’est faire entrer le cinéma à la maison. Et pour une fois ce n’est pas au figuré, c’est au propre parce que l’appareil est capable de projeter une image qui va de 65 pouces à 300 pouces. Si on convertit ce dernier chiffre en mètres (on ne parle plus en centimètres à ce niveau-là) ça fait 7,62 mètres. Tout ça en 4K Ultra HD avec une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, HLG et IMAX Enhanced.

Pourtant l’appareil ne paie pas de mine comme ça, il mesure 24,7 x 24,7 x 28,6 cm pour 5,7 kg seulement. Il est monté sur un socle qui pivote et que vous pouvez incliner de haut en bas pour bien placer l’image. Vous passez devant en plein film pour aller aux toilettes ou chercher un snack ? L’image se coupe automatiquement pour ne pas vous abîmer les yeux. Et ce n’est qu’un tout petit aperçu de ce qu’il peut faire.

Une qualité de projection qui laisse pantois

Le Hisense C2 Pro utilise la technique de projection TriChroma, tout comme le faisait son prédécesseur, le Hisense C1. La marque annonce une luminosité max de 2000 Lumens, là où le C1 faisait 1600 Lumens, et un taux de contraste de 2000:1. En plus, il est relativement silencieux puisqu’il ne fait que 28 dB en fonctionnement. Pour le son, d’ailleurs, vous avez deux haut-parleurs optimisés par JBL pour une puissance de 2 x 10W.

D’ailleurs, vous pouvez brancher de nombreux appareils dessus, avec deux ports HDMI 2.1 dont une qui est compatible eARC. Il y a aussi une sortie audio jack, deux ports USB-A, un port Ethernet et une sortie audio optique. Sans oublier qu’il bénéficie de l’interface connectée Vidaa pour vous faire accéder à toutes vos plateformes de streaming et d’autres applications.

Si le prix de ce vidéoprojecteur, même soldé, vous paraît trop onéreux, vous pouvez trouver d’autres modèles bien notés dans notre guide d’achat spécial.

