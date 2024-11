Ce vidéoprojecteur 4K à ultra courte focale avec Android TV a tout pour plaire, même un prix à -30 % pour la Black Friday Week

Le Hisense PX1-Pro est un vidéoprojecteur connecté capable d’afficher de la 4K, que vous posez pile sous l’écran sur lequel vous souhaitez projeter vos images. Pendant la Black Friday Week, cet objet est disponible à 1288,26 € chez PC Componentes.

Hisense PX1-PRO

Avec ce vidéoprojecteur, vous avez tout pour avoir le cinéma à la maison. Un modèle qui n’a pas besoin de recul pour projeter une image en 4K sur une diagonale maximale de 3,3 m, soit 130″, avec une fréquence de rafraîchissement de 60 images/seconde. Plus besoin d’aller au cinéma avec des voisins qui font du bruit ou mangent sans cesse, vous pouvez rester à la maison. Pour la Black Friday Week, le Hisense PX1-Pro est disponible à 1288,26 euros au lieu de 1823,80 euros.

Les points forts du Hisense PX1-PRO

Deux entrées HDMI 2.1 compatibles 4K 60 Hz

Il est compatible Dolby Vision

Il y a une barre de son directement intégrée

Le vidéoprojecteur Hisense PX1-PRO était vendu, jusqu’à maintenant, 1823,80 euros. Mais si vous allez sur le site de PC Componentes pendant la Black Friday Week, vous le retrouvez à 1288,26 euros.

Vous allez vraiment vous croire au cinéma

Le vidéoprojecteur ultra-courte focale Hisense PX1-PRO offre une expérience home-cinéma de qualité avec une image UHD 4K HDR allant de 2,28 m à 3,3 m de diagonale. Certains petits cinémas de province ne font pas mieux ! Avec à sa technologie DLP et sa lampe triple laser TriChroma, il reproduit des couleurs éclatantes et naturelles en couvrant 107% de l’espace colorimétrique BT.2020. En plus, il est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision, donc vous allez vous régaler côté images. Côté audio, vous profitez, et ce n’est pas commun, d’une barre de son intégrée, compatible Dolby Atmos d’une puissance d’amplification de 2 × 15W.

Ce qu’il y a de bien avec ce modèle, c’est qu’il se place directement devant un mur ou un écran. Donc même si vous avez une pièce avec un grand mur, mais peu de recul, vous pouvez quand même en profiter. Avec Android TV intégré, vous accédez à vos plateformes favorites comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Son design ultra-courte focale demande cependant un meuble stable pour éviter toute gêne lors de la projection. Et pour le son, on ne peut que vous conseiller l’ajout d’une « vraie » barre de son externe.

Vous pouvez même l’utiliser pour le gaming

Le Hisense PX1-PRO propose une connectique complète avec deux ports HDMI 2.1 (4K 60 Hz) et deux ports USB, qui permettent de brancher tous vos appareils facilement. La fonction MEMC assure une fluidité parfaite pour les événements sportifs, et l’upscaling 4K améliore la qualité des contenus en résolution inférieure, totalement adaptée à vos anciens Blu-ray ou DVD.

Pour en profiter au mieux, il faut quand même privilégier un environnement légèrement sombre. Ce vidéoprojecteur se positionne comme une excellente alternative à un téléviseur traditionnel, surtout si vous recherchez une image XXL et une configuration simplifiée. Mais il faut être prêt à y mettre le prix, même en promo.

Pour trouver un vidéoprojecteur plus dans vos cordes, vous pouvez consulter notre guide d’achat dédié aux meilleurs appareils sur Frandroid.

