Les montres connectées se mettent à l’heure de la Black Friday Week ! Voici notre sélection des 8 meilleures offres

Accessoire de mode, ou de sport, la montre connectée est un compagnon du quotidien qui fait plus que vous donner l’heure. Pendant le Black Friday, nombre de modèles sont en promotion et risquent de finir sous votre sapin. Au moins, vous pourrez respecter votre résolution du Nouvel An sur la reprise du sport.

Mesurer ses performances sportives, écouter de la musique, payer sans contact, échanger des appels et des messages ou tout simplement lire l’heure… Les montres connectées sont considérées comme une prolongation de votre smartphone mais avec plus de capteurs, d’ergonomie, et surtout de style ! Voici les meilleures offres sur ces wearables lors de la Black Friday Week.

Les meilleures offres montres connectées de la Black Friday Week

Samsung Galaxy Watch Ultra

L’occasion est trop belle pour la manquer. Pendant la Black Week, la toute récente Samsung Galaxy Watch Ultra affiche une réduction de 200 euros, presque un tiers de son prix de lancement. La smartwatch la plus premium du géant sud-coréen propose une foule de fonctionnalités et des capteurs d’une précision poussée.

Les points forts du Samsung Galaxy Watch Ultra

GPS et cardiofréquencemètre très précis

Une dalle Super AMOLED très lumineuse

WearOS, la meilleure interface

Un bouton d’action très pratique

Au lieu de 699,99 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Amazon.

Garmin Venu 3

Dernière-née de la gamme Venu de Garmin, des montres connectée qui allient sport et style, la Garmin Venu 3 est l’un des rares modèles à être notés 9/10 dans nos colonnes. Et pour cause, nous n’avons quasiment rien à lui reprocher, si ce n’est un côté lifestyle un peu délaissé. Et alors ? Les Garmin sont avant tout des montres sportives et la précision de ses capteurs et son autonomie de compétition font de la Venu 3 un excellent modèle.

Les points forts de la Garmin Venu 3

Un grand écran lisible et lumineux

La précision de haute volée des capteurs

Une autonomie de 14 jours maximum

Au lieu de 499 euros, la Garmin Venu 3 (45 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 429 euros sur Boulanger.

Apple Watch Series 9

En septembre apparaissait l’Apple Watch Series 10, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut éclipser les générations précédentes. Celles et ceux qui ont un budget plus restreint peuvent par exemple se tourner vers l’Apple Watch Series 9 qui reste une montre connectée premium très complète, et surtout bien moins chère que sa successeure pendant la Black Friday Week.

Les points forts de l’Apple Watch Series 9

Une grande dalle lumineuse

La fonction Double Tap

Un suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

Au lieu de 499 euros lors de son lancement, l’Apple Watch Series 9 (41 mm – aluminium – GPS) est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur Boulanger.

OnePlus Watch 2

Lancée en début d’année, la OnePlus Watch 2 nous a tapé dans l’œil avec son design, son autonomie de 100 heures mais surtout son interface Wear OS. On peut lui reprocher par-ci par-là de micro-défauts comme l’absence d’une lunette rotative ou son poids qui se fait un peu sentir à la longue, mais rien qui ne nous empêche de la recommander chaudement.

Les points forts de la OnePlus Watch 2

Un design bien léché comme on aime

Wear OS et ses nombreuses applications

Une belle autonomie de 100 heures

Au lieu de 379 euros, la OnePlus Watch 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 239 euros en boutique officielle. Il est possible également possible d’obtenir gratuitement une paire de OnePlus Buds 3 avec cet achat.

Huawei Watch GT 4

La montre connectée Huawei Watch GT 4 a rejoint le catalogue de la marque l’an dernier. Avec son design léché, son bel écran, son autonomie généreuse et son suivi sportif complet, elle a de quoi convenir à bien des utilisateurs. Cependant, quelques points négatifs viennent ternir le tableau, comme son écosystème applicatif quasiment vide. On la conseille donc plus facilement lorsqu’elle est en promotion, pendant la Black Friday Week par exemple.

Les points forts de la Huawei Watch GT 4

Un design et un écran de bonne qualité, et une couronne rotative !

Un suivi efficace des données sportives

Jusqu’à deux semaines d’autonomie

Au lieu de 249,99 euros, la Huawei Watch GT 4 (46 mm – silicone noir) est aujourd’hui disponible en promotion à 169,99 euros sur Darty.

Apple Watch SE 2022

Les Apple Watch SE sont des versions plus abordables de la célèbre gamme de montres connectées de la marque à la pomme, et malgré cela, elles proposent une expérience assez complète. C’est le cas de cette deuxième itération sortie en 2022 qui fait le minimum de concessions et se propose d’être une porte d’entrée dans l’écosystème watchOS.

Les points forts de l’Apple Watch SE 2022

Très peu de concessions par rapport à une Apple Watch normale

GPS et cardiofréquencemètre très bons

Une couronne rotative pour naviguer

Au lieu de 249 euros, l’Apple Watch SE 2022 est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Darty.

Samsung Galaxy Watch FE

Après avoir inauguré sa gamme FE sur ses smartphones, ses tablettes, et ses écouteurs, Samsung saute enfin le pas en l’ajoutant à ses montres connectées et dévoile la Galaxy Watch FE. Elle garde le même objectif, à savoir proposer une expérience relativement haut de gamme, le tout à un prix plus contenu grâce à quelques petites concessions faites ici et là.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch FE

Son design soigné et ses finitions réussies

Une navigation fluide

Mesures de santé globalement précises

Au lieu de 229,99 euros, la Samsung Galaxy Watch FE est aujourd’hui disponible en promotion à 144,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Avec sa gamme Redmi, dans laquelle on trouve pléthore de smartphones, écouteurs sans fil et montres connectées, Xiaomi souhaite proposer des produits efficaces à des prix agressifs. Mais pour faire une vraie bonne affaire, mieux vaut miser sur des packs de produits en promotion, à l’image de celui intégrant une Xiaomi Redmi Watch 3 Active et des Xiaomi Redmi Buds 5, à moitié prix en pleine Black Friday Week.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Un grand écran LCD avec une luminosité de 450 nits

De nombreux cadrans personnalisables

Une belle autonomie

Au lieu de 99,98 euros, le pack comprenant une Xiaomi Redmi Watch 3 Active et une paire de Xiaomi Redmi Buds 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros en boutique officielle.

