Test de la OnePlus Watch 2R : une autonomie record pour une montre Wear OS abordable

Après son tour de force avec l’autonomie record de sa OnePlus Watch 2, voici une nouvelle déclinaison du modèle : la OnePlus Watch 2R. Avec un design repensé et surtout allégé, OnePlus reprend les ingrédients du succès de la Watch 2 et s’essaie à la conception d’une montre connectée plus abordable pour toucher un public plus large.

OnePlus Watch 2R Fiche technique

Modèle OnePlus Watch 2R Dimensions 46,6 mm x 47,6 mm x 12,1 mm Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Définition de l’écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 59 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

OnePlus Watch 2R Design simple et efficace

Non sans rappeler le design de sa grande sœur, la OnePlus Watch 2, le fabricant apporte quelques améliorations pour sa nouvelle mouture, la Watch 2R. D’un point de vue purement esthétique, le bracelet qui équipe le boitier est la première différence notable : celui-ci semble plus souple au toucher, un point qui s’explique par le matériau sélectionné ; anciennement en fluoroélastomère, la Watch 2R bénéficie désormais d’un bracelet en silicone. Hormis le ressenti, le design de ce bracelet est légèrement revu puisqu’il troque ses stries linéaires pour orner de petits points discrets. S’il ne plaît pas, le bracelet pourra être changé puisque le constructeur a choisi un système à corne standard dans une dimension de 22 mm.

Le bracelet de la OnePlus Watch 2R // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Outre le bracelet, le poids de cette nouvelle version est revu à la baisse. La lourdeur de la Watch 2 était d’ailleurs l’un des points que nous avions relevés dans notre test. La Watch 2R s’allège ainsi de 21 g (bracelet compris dans le calcul) passant de 80 g à 59 g. Pour atteindre ce résultat, OnePlus a choisi de remplacer l’acier inoxydable qui compose le boitier de la Watch 2 par un alliage d’aluminium pour la version 2R.

Dans le registre des modifications de design, la forme du boitier a également été repensée. Là où la Watch 2 présentait un bouton latéral semblable à une couronne rotative, mais sans en détenir les caractéristiques inhérentes à la navigation, la Watch 2R l’abandonne au profit de deux boutons ronds sur la tranche latérale.

La OnePlus Watch 2 La OnePlus Watch 2R

La forme du boitier est désormais intégralement ronde, la Watch 2R ne présente plus cette fameuse excroissance qui accueillait les boutons physiques sur la version précédente. Pour autant, les dimensions du boitier sont légèrement revues à la hausse : 47,6 x 46,6 x 12,1 mm contre 47 x 46,6 x 12,1 mm pour la Watch 2. Concernant le bracelet, sa taille reste inchangée, il s’adapte aux poignets d’une circonférence comprise entre 140 et 210 mm.

Le bracelet de 22 mm est un système à cornes standard // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Comme pour sa grande sœur, la Watch 2R profite d’une étanchéité à 5 ATM et de la certification IP68. En d’autres termes, il est possible de nager en surface avec la Watch 2R, mais, comme pour l’immense majorité des montres connectées, ne comptez pas effectuer des sorties de plongée sous-marine avec votre OnePlus Watch 2R.

OnePlus Watch 2R Bel écran, haute luminosité

Comme pour la plupart des montres connectées de cette gamme de prix, OnePlus fait le choix d’un écran AMOLED. Celui-ci s’affiche en 1,43 pouce pour une définition de 466 x 466 pixels. De ce fait, la Watch 2R profite d’une densité de 326 pixels par pouce, une valeur inchangée par rapport à la Watch 2.

L’écran de la OnePlus Watch 2R est protégé par une vitre 2D (intégralement plate). Ce point est également différenciant en comparaison de la Watch 2. Cette dernière voyait pour sa part son écran orné d’une vitre 2.5D (plate au centre, mais dotée de bords arrondis). Dans la même lignée, contrairement à la Watch 2, la déclinaison 2R ne bénéficie pas du verre saphir, un matériau qui réduit considérablement les risques de rayures.

Nous relevions dans le test de la OnePlus Watch 2 que l’écran n’était pas bord à bord. Pour pallier le problème, le constructeur a choisi d’adopter l’apparence d’un rehaut, une pièce d’horlogerie traditionnelle qui se place à la jonction du verre et du bord du cadran. Si celui-ci est gradué, notons que cette caractéristique relève plus du design que de l’utile. Néanmoins, grâce à ces inscriptions, OnePlus parvient à combler l’espace vide entre l’écran et la bordure du boitier.

L’écran est lisible en plein soleil // Source : © Florent Lanne

La luminosité maximale de la Watch 2R s’établit à 1000 cd/m². Néanmoins, cette valeur nécessite l’activation du mode haute luminosité. Par défaut, le modèle s’autobride à 600 cd/m² dans un souci de préserver son autonomie. Un capteur de luminosité surplombe d’ailleurs cette montre et se charge d’ajuster automatiquement le niveau d’éclairage de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

Comme la plupart des montres connectées de cette gamme, la Watch 2R dispose d’un mode always-on (mode toujours allumé). Il est d’ailleurs possible de programmer l’activation et la désactivation de ce mode sur des horaires spécifiques.

Néanmoins, il n’en est pas de même pour l’activation de l’écran lorsque le poignet est levé. Il vous sera nécessaire de désactiver cette fonctionnalité le soir afin de ne pas être gêné la nuit, si vous portez votre montre en dormant.

Comme pour la Watch 2, il est possible de personnaliser le visuel de l’écran. Par défaut, la montre est livrée avec 20 cadrans virtuels dans son application compagnon : OHealth. Plus de 80 cadrans supplémentaires pourront d’ailleurs être téléchargés par le biais de cette app. La montre fonctionnant en partie avec le système d’exploitation WearOS, il est possible d’y installer un cadran tiers issu du Google Play Store. Néanmoins, l’autonomie avec un cadran non officiel pourrait en pâtir : nous reviendrons plus tard sur le mode de fonctionnement astucieux — et particulier — de cette montre.

OnePlus Watch 2R Deux systèmes d’exploitation dans une montre

L’une des particularités communes entre la OnePlus Watch 2R et la Watch 2 réside dans l’autonomie de ces modèles. En effet, malgré la présence du système d’exploitation Wear OS, généralement assez énergivore, OnePlus promet une autonomie pouvant s’étendre à quatre jours. Pour rappel, aucun concurrent n’atteint de telles valeurs avec Wear OS, pas même Google sur la dernière Pixel Watch 3.

Vue de la OnePlus Watch 2R // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Pour atteindre une telle autonomie, OnePlus a été ingénieux et a travaillé tant sur la partie matérielle que sur l’aspect logiciel. Révélons le secret du tour de magie : la Watch 2R est dotée de deux processeurs. La puce principale est un Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm. Souvent employée sur les montres connectées dotées de Wear OS, elle est considérée comme l’un des meilleurs choix actuels pour une expérience utilisateur fluide. Un second processeur est greffé à la Watch 2R : le BES2700BP. Celui-ci est employé par la montre pour gérer les tâches qui nécessitent des ressources moindres afin de réduire la consommation d’énergie.

Si ce système de coprocesseur n’est ni nouveau ni unique, OnePlus innove néanmoins sur la partie du logiciel : la puce BES2700BP se charge de faire tourner un second système d’exploitation, RTOS. Fréquemment utilisé sur les montres connectées qui ne permettent pas d’installer d’applications tierces, RTOS se charge dans le cas de la OnePlus des fonctionnalités légères ; comme la mesure de la fréquence cardiaque en continu ou la gestion du mode always-on. Lorsqu’une application est lancée, c’est WearOS qui prend le relais, épaulé par la puce Snapdragon W5 Gen 1.

Centre de contrôle des paramètres rapides sur la OnePlus Watch 2R // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

À l’usage, la fluidité est telle que l’on ne se rend pas compte de ces basculements entre WearOS et RTOS.

L’interface de navigation est simple et intuitive sur la Watch 2R :

Glisser du haut vers le bas : ouvre le centre de contrôle des paramètres rapides ;

Glisser du bas vers le haut : affiche les notifications reçues ;

Glisser de façon latérale : permet de naviguer entre les cartes des applications (que l’on pourrait aussi surnommer des widgets pour les utilisateurs familiers avec le vocabulaire du smartphone).

Un appui sur le bouton latéral supérieur permet d’ouvrir le menu des applications depuis le cadran ; appuyer sur ce bouton depuis n’importe quel autre menu effectue un retour au cadran d’accueil. Un appui prolongé sur ce même bouton a pour effet d’ouvrir l’assistant vocal (Google).

Un appui rapide sur le bouton latéral inférieur affiche le menu de lancement d’un entraînement. Le maintenir enfoncé de façon prolongée permet d’accéder au menu du système pour éteindre la montre.

Dos du boitier de la OnePlus Watch 2R // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Notons que l’on peut ouvrir le Google Wallet par un appui double rapide sur n’importe lequel de ces boutons. À ce sujet, OnePlus rappelle avoir positionné la puce NFC de la montre dans le haut du boitier. Cela permet à l’utilisateur de n’avoir aucune crainte lors d’un paiement sans contact vis-à-vis des possibles rayures qu’engendrerait le contact de l’écran sur le terminal de paiement.

La présence de WearOS confère à la Watch 2R la possibilité d’installer des applications tierces depuis le Google Play Store. Ainsi, il est possible d’ajouter pléthore d’apps sur la montre : Spotify, YouTube Music, Google Maps, Citymapper, Strava, SleepAsAndroid, etc. Signalons cependant que la montre nécessite d’avoir un smartphone Android et n’est pas compatible avec les iPhone.

OnePlus Watch 2R Suivi du sport mitigé, GPS précis

La OnePlus Watch 2R propose de nombreuses fonctionnalités inhérentes au suivi de l’activité sportive et de la santé. Comme pour la plupart des montres connectées, il est possible de suivre un grand nombre de sports au poignet ainsi que le nombre de pas effectués sur la journée.

Suivi de la fréquence cardiaque sur la OnePlus Watch 2R // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Dans le cadre de la Watch 2R, plus de 100 sports sont proposés nativement. Au-delà du sport, cette montre est capable de surveiller la santé au quotidien avec la mesure de certains paramètres comme la fréquence cardiaque en continu et le taux de saturation d’oxygène dans le sang (SpO2).

La précision du GPS de la OnePlus Watch 2R

Dans l’ensemble, le GPS de la OnePlus Watch 2R s’avère précis. Totalement identique à celui présent sur la Watch 2 que nous avions testé, le suivi s’avère cependant moins évolué que celui d’une montre sportive comme la Garmin Forerunner 255, connue pour son extrême précision.

Pour aller plus loin

GPS, GNSS, double-fréquence : tout comprendre à la géolocalisation des smartphones et montres connectées

Néanmoins, il sera suffisant pour la majorité des sportifs amateurs. Pour plus de détails quant à notre test de la puce GPS embarquée dans les OnePlus Watch 2/2R, nous vous invitons à consulter notre test de la Watch 2.

La précision de la fréquence cardiaque de la OnePlus Watch 2R

La mesure de la fréquence cardiaque par la Watch 2R n’est pour autant pas à l’image de la précision de son GPS. Si la montre est plutôt convaincante sur l’exercice de la fréquence cardiaque à effort constant, elle l’est beaucoup moins sur du fractionné. Dans ce type d’entraînement sportif, la OnePlus tend à ne pas détecter les pics de variations de la fréquence. Il en va de même pour la fréquence cardiaque maximale dont la mesure est erronée en comparaison à notre mesure de référence issue d’une ceinture cardiofréquencemètre de marque Garmin. Retrouvez l’intégralité de notre essai dans notre test de la Watch 2.

OnePlus Watch 2R La palme d’or de l’autonomie

Comme pour la OnePlus Watch 2, la Watch 2R est équipée d’une batterie d’une capacité de 500 mAh. Le constructeur indique une autonomie jusqu’à 100 heures en mode « intelligent ».

Concrètement, ce mode active le basculement automatique entre WearOS et RTOS, permettant de prolonger l’autonomie de la montre. En utilisation dite « intensive », la montre doit pouvoir fonctionner 48 heures. En mode économie d’énergie, OnePlus annonce jusqu’à 12 jours d’utilisation entre deux recharges. Pour information, le mode économie d’énergie consiste en la désactivation de WearOS au profit de l’utilisation intégrale de RTOS.

Pour vérifier les données constructeur relatives à l’autonomie, nous avons appliqué ces paramètres à la montre :

Mesure de la SpO2 en permanence ;

Surveillance continue de la fréquence cardiaque ;

Suivi du stress ;

Suivi du sommeil et des paramètres santé relatifs durant la nuit ;

Affichage always-on pour l’écran.

On ajoutera également deux entraînements de 30 minutes chacun, dont un avec le suivi GPS actif, durant le test de l’autonomie.

Une fois chargée à 100 %, il aura fallu deux jours et demi pour atteindre le seuil fatidique d’extinction du système à 0 %.

Socle de charge de la OnePlus Watch 2R // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

La recharge s’effectue rapidement (0 à 100 % en une heure) grâce au socle fourni. On note d’ailleurs que ce dernier se raccorde en USB-C, ce qui permet d’utiliser le même câble que pour votre smartphone.

OnePlus Watch 2R Appel et communication

Une fois n’est pas coutume, comme pour la Watch 2, la version 2R ne bénéficie pas d’une connectivité 4G (contrairement à la Samsung Galaxy Watch 7 ou à la Google Pixel Watch 3).

Néanmoins, il est possible de passer des appels au poignet grâce à la présence d’un haut-parleur et d’un microphone, à condition que le smartphone soit à portée de Bluetooth (5.0).

On rappelle qu’une puce NFC est présente, ce qui permet d’utiliser la montre pour le paiement sans contact par le biais de Google Wallet. Dans le registre des puces, le suivi de la navigation s’effectue grâce à la puce GNSS double bande compatible avec les systèmes GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS.

La OnePlus Watch 2R est disponible en France à partir de 199 euros et en deux coloris : Forest Green (vert) et Gunmetal Gray (gris anthracite). Pour rappel, la OnePlus Watch 2 de première édition avait été lancée à 329 euros.