Test de la OnePlus Watch 2 : le meilleur des montres connectées, sans leur principal défaut

Avec sa deuxième montre connectée, OnePlus espère bien corriger les erreurs du passé en proposant non seulement une montre Wear OS, mais avec une autonomie record de plus de quatre jours. Alors, pari tenu ? C'est ce qu'on va voir dans ce test complet.

Trois ans après sa toute première montre connectée, OnePlus revient sur le marché des wearables avec la OnePlus Watch 2. Si le modèle de 2021, la OnePlus Watch, avait pu décevoir à de nombreux égards, OnePlus promet cette fois d’avoir corrigé sa copie. La première, et non des moindres, est l’intégration du système Wear OS, tout en promettant une autonomie dépassant les quatre jours. Pari tenu ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

OnePlus Watch 2 Fiche technique

Modèle OnePlus Watch 2 Dimensions 46,6 mm x 47 mm x 12,1 mm Définition de l'écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 80 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, MIL-SPEC-810H, 5 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par OnePlus.

OnePlus Watch 2 Un design résolument haut de gamme

La OnePlus Watch 2 a tous les atours d’une montre connectée haut de gamme, ou presque. On a affaire ici à une montre plutôt large — et disponible en format unique — avec un boîtier de 47,0 x 46,6 x 12,1 mm pour un poids, sans bracelet, de 49 grammes et de 80 grammes avec le bracelet en silicone fourni.

Si ce poids peut paraître élevé par rapport aux 33,3 grammes de la Samsung Galaxy Watch 6 44 mm par exemple, il s’explique néanmoins par les matériaux utilisés par OnePlus. Afin d’assurer une bonne résistance aux rayures et une bonne longévité de sa montre, le constructeur a utilisé ici de l’acier inoxydable pour le boîtier de sa montre, tandis que l’écran est recouvert de verre saphir. Par définition, ces matériaux sont donc non seulement plus résistants, mais également plus lourds que le verre Gorilla Glass ou l’aluminium que l’on va plus généralement retrouver sur les autres montres connectées.

Du côté de l’étanchéité aussi, OnePlus joue la carte de la fiabilité avec une certification IP68 et 5 ATM. On pourra donc conserver la montre à son poignet non seulement en cas de pluie, mais aussi pour de la nage à faible profondeur, dans une piscine par exemple.

Cependant, si la montre en elle-même est conçue en acier inoxydable, OnePlus se contente ici de fournir un bracelet en fluoroélastomère des plus classiques et relativement rigide. Certes, ce matériau est particulièrement adapté pour un usage sportif, mais on aurait apprécié un modèle en cuir ou en métal, pour un peu plus d’élégance. On se consolera en signalant que le bracelet reste relativement confortable, même porté la nuit, et qu’il peut être facilement retiré. En effet, OnePlus a adopté un système de cornes standard avec une largeur de 22 mm entre chacune et il est donc possible d’adjoindre à la montre un bracelet différent trouvé dans le commerce.

D’un point de vue esthétique, force est de constater que la OnePlus Watch 2 propose une approche plutôt élégante, avec un acier brillant et une surface en verre incurvé sur les bordures. Dommage toutefois que l’écran ne soit pas bord à bord comme c’est le cas sur les Apple Watch. Ici, autour de la surface utile de l’écran, derrière le verre, on va retrouver des bordures plutôt larges alors que l’espace aurait été plus utile pour l’affichage.

Dommage également, la configuration des boutons, positionnés sur la tranche du boîtier. Positionnés sur une petite excroissance censée rappeler la forme d’un chronomètre, on a ici un bouton simple, en forme de pilule, et un second bouton en forme arrondie avec de légers crans. De prime abord, on pourrait penser qu’il s’agit d’une couronne rotative, mais, même si le bouton peut tourner sur lui-même, cela ne change rien à l’interface de la montre. Contrairement à une Apple Watch ou à la Google Pixel Watch 2 impossible d’utiliser cette couronne pour naviguer dans l’interface.

La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Signalons enfin la présence d’un haut-parleur sur la tranche opposée, contre la peau, ainsi que d’un microphone positionné juste en dessous de la couronne.

OnePlus Watch 2 Un bel écran Amoled

Comme la plupart des constructeurs de montres connectées, OnePlus a opté ici pour un affichage Oled et une dalle ronde de 1,43 pouce de diamètre affichant une définition de 466 x 466 pixels. On a donc droit à une densité de 326 pixels par pouce. À titre de comparaison, c’est précisément la densité également utilisée par Apple pour ses différentes Apple Watch.

Concrètement, l’affichage de la montre est donc suffisamment précis pour ne pas permettre de distinguer individuellement chaque pixel et profiter d’un affichage net. La technologie Oled, couplée aux menus majoritairement sur fond sombre, garantit quant à elle un excellent taux de contraste.

Notons également que la OnePlus Watch 2 est annoncée comme pouvant monter jusqu’à une luminosité de 1000 cd/m². De jour, même en allant courir en plein après-midi, je n’ai jamais été vraiment gêné par la lumière du soleil et la montre a su garantir une luminosité suffisante pour éviter les reflets du ciel. Par ailleurs, le capteur de luminosité est plutôt efficace pour ajuster automatiquement la luminosité de l’écran à celle de la lumière ambiante.

Si la première OnePlus Watch ne profitait pas d’un mode always-on display au lancement, c’est bien le cas de cette OnePlus Watch 2, et c’est pour le mieux. L’écran peut par ailleurs être programmé pour ne s’activer que sur une certaine plage horaire — par exemple, du matin à 8 heures au soir à 23 heures.

Malheureusement, il n’en va pas de même pour l’activation de l’écran en levant le poignet. À l’instar de ce que proposait Google sur sa première Pixel Watch, impossible de programmer automatiquement l’extinction de la fonction « soulever pour activer » et il vous faudra nécessairement penser à l’éteindre la nuit (sous peine d’être réveillé si vous bougez le poignet vers vos yeux en plein sommeil) et à la réactiver au petit matin.

C’est d’autant plus dommage que la montre propose bel et bien un mode veille, mais celui-ci ne s’active qu’automatiquement, lorsque vous êtes endormi, mais qu’il n’est pas programmable à heures fixes.

Pour les cadrans affichés à l’écran, la OnePlus Watch 2 propose d’office une vingtaine de modèles au lancement, avec plus de 80 autres versions téléchargeables depuis l’application OHealth. Par ailleurs, Wear OS oblige, il est possible d’en télécharger encore davantage sur le Google Play Store, mais ceux-ci ne seront pas nécessairement optimisés pour la structure à double système d’exploitation de la montre et risquent donc d’épuiser plus rapidement sa batterie.

OnePlus Watch 2 Une montre au fonctionnement très astucieux

On l’a vu et on reviendra, OnePlus promet jusqu’à quatre jours d’utilisation sur sa OnePlus Watch 2, là où ses concurrents peinent encore à dépasser les deux jours d’autonomie. Pour y parvenir, le constructeur a en fait optimisé à la fois la partie matérielle de sa montre, mais aussi son logiciel et le système d’exploitation embarqué.

Concrètement, la montre profite ainsi de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Mais du côté du processeur, on n’a pas un, mais deux SoC qui tournent en parallèle. En premier lieu, la montre profite de la puce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm. Il s’agit de l’une des puces les plus performantes pour montres connectées, souvent utilisée pour les montres Wear OS. Elle est cependant accompagnée d’un second processeur BES2700 qui est quant à lui destiné à faire tourner les tâches moins exigeantes en termes de puissance, sans trop consommer d’énergie.

Ce système à double processeur, on le retrouve souvent sur les montres Wear OS, avec un coprocesseur qui va gérer les tâches de fond. Mais là où OnePlus va plus loin, c’est que sa montre n’embarque pas un, mais deux systèmes d’exploitation. La puce BES2700 est en effet utilisée pour faire tourner le système RTOS, c’est-à-dire tous les usages ne nécessitant pas beaucoup de puissance. Ce peut être le cas pour la mesure de la fréquence cardiaque en continu ou pour l’affichage du mode always-on. Mais dès que vous souhaiterez lancer une application plus gourmande, c’est alors Wear OS qui va se mettre en branle, alimenté cette fois par le Snapdragon W5 Gen 1.

À l’usage, tout est parfaitement fluide et on ne se rend jamais compte qu’on passe d’un système d’exploitation ou d’un processeur à l’autre.

La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour naviguer dans l’interface de la OnePlus Watch 2, on va retrouver des contrôles plutôt simples :

Glissement vers le haut : accès aux notifications ;

Glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides ;

Glissement vers la gauche ou la droite : accès aux cartes des applications.

Par ailleurs, par défaut, un appui sur le bouton en forme de couronne va ouvrir la liste des applications ou permettre un retour au cadran d’accueil, tandis qu’un appui sur le bouton allongé va ouvrir l’application entraînement. L’appui long sur le bouton rond lance quant à lui Google Assistant et le double appui permettra de revenir à l’application précédente. L’appui long sur le bouton allongé va ouvrir le menu de mise hors tension et, enfin, le double appui sur cette même touche va vous permettre d’accéder à Google Wallet.

Notons cependant que ces contrôles d’appui long et de double appui peuvent cependant être configurés dans les paramètres de la montre si vous souhaitez les allouer à une autre fonctionnalité comme l’accès aux paramètres, au Play Store ou à la lampe torche.

Montre Wear OS oblige, la OnePlus Watch 2 est compatible avec de très nombreuses applications téléchargeables directement sur le Google Play Store, installé sur la montre. Vous pourrez retrouver bien évidemment YouTube Music, Google Maps ou Google Agenda, mais également des applications tierces potentiellement déjà installées sur votre smartphone comme Strava, Spotify, WhatsApp, Deezer, Komoot, Microsoft Outlook, Alltrails, Calm, Sleep As Android ou l’application de liste de course Bring.

C’est indubitablement le principal attrait des montres Wear OS : le grand nombre d’applications proposées. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons de la déception avec laquelle était accueillie la première OnePlus Watch. Ici, pas de déception, mais, comme on le verra plus tard, une bonne surprise tant OnePlus a réussi à maîtriser le système de Google et à compenser ses principaux défauts.

L’application OHealth

Pour connecter la OnePlus Watch 2 votre smartphone et la contrôler, il vous faudra nécessairement passer par l’application OHealth — anciennement HeyTap Health. Malheureusement, l’application n’est cependant disponible que sur Android. Comme c’est le cas depuis bientôt trois ans avec les montres Wear OS, impossible donc d’utiliser la OnePlus Watch 2 si vous avez un iPhone.

OHealth (HeyTap Health) Télécharger gratuitement

En revanche, et c’est un bon point, OnePlus n’impose pas l’installation de plusieurs applications pour gérer la montre d’une part et accéder aux données mesurées d’autre part. Contrairement à Google (avec Pixel Watch et Google Fit) ou Samsung (avec Galaxy Wearable et Samsung Health), et tout comme Xiaomi (avec Mi Fitness), l’application OHealth vous permettra à la fois d’accéder à vos données de sport et de récupération ainsi qu’aux paramètres de la montre.

L’application est par ailleurs plutôt simple à appréhender avec trois onglets : santé, fitness et appareil. C’est surtout ce troisième onglet qui nous intéresse pour le contrôle de la montre. De là, vous pourrez voir l’autonomie restante, modifier les cadrans et en télécharger de nouveaux, gérer les tuiles installées à droite et à gauche du cadran d’accueil, paramétrer les notifications reçues depuis le téléphone, modifier les paramètres de mesure de santé ou gérer l’affichage always-on.

On a globalement affaire ici à une application simple, mais plutôt complète pour qui ne veut pas se perdre dans les paramètres sur l’écran de la montre.

Notons par ailleurs que, si vous utilisez la OnePlus Watch 2 connectée à un smartphone OnePlus, vous pourrez alors profiter d’une synchronisation automatique de l’application Alarme et de l’application Météo. Néanmoins, même sans avoir de smartphone de la même marque, la montre reste particulièrement complète.

OnePlus Watch 2 Un suivi GPS efficace, mais un capteur de fréquence cardiaque à la traîne

Comme toutes les montres connectées, la OnePlus Watch 2 sera surtout utile au quotidien pour mesurer votre fréquence cardiaque, compter le nombre de pas, suivre vos entraînements sportifs, évaluer votre stress et mesurer la qualité de votre sommeil.

D’emblée, Oneplus promet plus de 100 exercices sur sa OnePlus Watch 2, avec la reconnaissance automatique de certains d’entre eux. La montre se veut par ailleurs particulièrement poussée dans le suivi de certaines activités comme le badminton, la course à pied, le ski ou le vélo.

Depuis l’application OHealth, il vous est possible de paramétrer les données affichées durant l’entraînement pour chaque activité. Néanmoins, un seul écran peut être configuré, avec seulement cinq données. Impossible donc de configurer des séances avec plus de données que cela. Impossible également de créer vos propres sessions d’entraînement avec différents objectifs d’allure, de fréquence cardiaque. Dommage, on n’est pas encore au niveau d’une véritable montre de sport.

Pour mesurer toutes ces données, la OnePlus Watch 2 est bien évidemment dotée d’un accéléromètre et d’un gyroscope, pour suivre le nombre de pas, d’un cardiofréquencemètre optique pour la fréquence cardiaque, d’un oxymètre de pouls optique pour la saturation en oxygène dans le sang, d’une boussole, d’une puce multi-GNSS et d’un altimètre barométrique.

La précision du GPS de la OnePlus Watch 2

La montre de OnePlus profite d’un suivi GNSS à double fréquence, compatible aussi bien avec les fréquences GPS L1 et L5, mais également avec les autres constellations satellites Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. Elle profite par ailleurs de deux antennes pour tenter au mieux de suivre précisément le tracé de vos entraînements.

Pour évaluer la précision du suivi GPS de la OnePlus Watch 2, j’ai porté la montre à un poignet pendant plusieurs entraînements en course à pied, aussi bien sur piste en extérieur que dans un parc ou dans les rues de Paris. J’ai ensuite comparé les distances et les tracés avec ceux d’une montre de sport, la Garmin Forerunner 255, particulièrement précise.

Courses Référence OnePlus Watch 2 Écart Course 1 18,610 km 18,641 km +0,17 % Course 2 7,103 km 7,085 km -0,25 % Course 3 13,355 km 13,186 km -1,27 % Course 4 7,096 km 7,093 km -0,04 % Total 46,164 km 46,005 km -0,34 %

Dans l’ensemble, la montre de OnePlus parvenait à des distances plutôt proches de celles mesurées par le modèle de Garmin, avec un écart assez faible.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la OnePlus Watch 2

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la OnePlus Watch 2

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la OnePlus Watch 2

Lorsqu’on rentre dans le détail des tracés, on constate bien que la OnePlus Watch 2 propose un suivi un peu moins précis que celui de la montre de Garmin. Cela se constate notamment sur les tours de pistes, où le tracé de la montre de OnePlus a tendance à mordre la pelouse. Il en va de même pour le deuxième exemple où elle m’a positionné sur le mauvais trottoir ou sur le dernier, en pleine ville, avec quelques zigzags. Dans l’ensemble, le suivi reste cependant convaincant et saura satisfaire la plupart des sportifs amateurs.

La précision de la fréquence cardiaque de la OnePlus Watch 2

La OnePlus Watch 2 est également équipée d’un cardiofréquencemètre capable de mesurer non seulement la fréquence cardiaque en temps réel, mais également la variabilité de cette fréquence cardiaque, pour estimer votre niveau de stress.

Là aussi, pour évaluer sa précision, j’ai porté la montre durant deux entraînements avec, en parallèle, le suivi de fréquence cardiaque mesuré par une ceinture thoracique Garmin HRM-Pro utilisée ici pour sa fiabilité. J’ai ensuite comparé les mesures sur deux entraînements : une course à pied en endurance fondamentale, en conservant la même allure pendant plus de deux heures, et une autre avec des intervalles de sprint et d’allure marathon.

Mesure de référence OnePlus Watch 2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 152 bpm 152 bpm +0,63 % +0,30 % FC max 165 bpm 165 bpm

Sur la séance à allure constante, on peut apercevoir, ci-dessous, une fiabilité correcte de la montre Garmin, malgré de gros soucis de mesures sur les dix premières minutes et quelques erreurs entre 90 et 105 minutes. Dans l’ensemble, les mesures restent cependant cohérentes avec celles de la ceinture Garmin.

Mesure de référence OnePlus Watch 2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 165 bpm 166 bpm +0,43 % +0,58 % FC max 195 bpm 180 bpm

En revanche, c’est une tout autre affaire pour l’entraînement fractionné de haute intensité. Les trois premiers sprints, très bien mesurés par la ceinture thoracique, n’ont pas eu le temps d’être assimilés par la montre qui n’a pas réussi à mesurer les pics et encore moins la fréquence cardiaque maximale. Sur les phases de récupération aussi, la OnePlus Watch 2 n’est pas parvenue à mesurer une fréquence cardiaque suffisamment basse. Enfin, les 15 dernières minutes de récupération ont également été mesurées avec une fréquence cardiaque trop élevée.

OnePlus Watch 2 Une autonomie très confortable

La OnePlus Watch 2 est équipée d’une batterie de 500 mAh. De quoi lui permettre, selon le constructeur, de fonctionner pendant 100 heures en mode classique, c’est-à-dire le « smart mode ». Ce mode va en fait se baser sur les deux systèmes d’exploitation de la montre pour utiliser RTOS lors d’un usage classique, mais basculer vers Wear OS au moment de lancer une application. Selon OnePlus, la montre peut par ailleurs fonctionner pendant 48 heures en mode « intensif » et jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie, basé uniquement sur RTOS.

De mon côté, j’ai appliqué le même protocole de test d’autonomie à la montre que pour les modèles concurrents. J’ai donc activé la mesure de la SpO2 en permanence, tout comme le suivi du stress, de la fréquence cardiaque, du sommeil paradoxal et de la fréquence respiratoire pendant la nuit. J’ai également utilisé la montre avec l’écran passé en affichage always-on. Avec ces paramètres pour le moins énergivores, j’ai pu utiliser la montre pendant 62 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie, soit plus de deux jours d’utilisation. Pendant cette période, j’ai également lancé un entraînement de deux heures avec activation du suivi GPS depuis l’application Strava.

À titre de comparaison, la montre Samsung la plus autonome, la Galaxy Watch 5 Pro, avait quant à elle tenu 52 heures dans les mêmes conditions. La TicWatch Pro 5, avec son système à double technologie d’écran, avait quant à elle tenu 51 heures.

Clairement, on a donc affaire ici à la montre connectée sous Wear OS la plus autonome du marché et de loin. Défi relevé.

Pour la recharge, la OnePlus Watch 2 est fournie avec un câble USB-A vers USB-C ainsi qu’un petit socle de recharge magnétique à quatre broches. Vous n’aurez donc pas nécessairement besoin d’utiliser le câble fourni, mais pourrez reprendre celui de votre smartphone, un bon point. Cependant, la montre n’est pas compatible avec la charge rapide par induction.

OnePlus communique sur une charge complète à 7,5 W en une heure et, là aussi, le constructeur voit juste puisque la montre a pu passer de 0 à 100 % de batterie en tout juste 59 minutes.

OnePlus Watch 2 Appel et communication

Contrairement aux montres de Samsung ou de Google, la OnePlus Watch 2 n’est proposée qu’en version Bluetooth et Wi-Fi, sans connectivité 4G

La montre propose cependant une puce NFC utilisée pour le paiement sans contact. Elle va également proposer une connectivité GNSS double bande compatible GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS

La OnePlus Watch 2 n’est pas déclinée en version 4G, mais va cependant vous permettre de passer et recevoir des appels à votre poignet lorsqu’elle est connectée en Bluetooth. Elle est en effet dotée d’un haut-parleur sur une tranche et d’un microphone sur l’autre.

La montre propose un volume maximal raisonnable et un haut-parleur plutôt de bonne facture pour retransmettre la voix de votre interlocuteur, à condition de jouer avec la molette de volume (là aussi, on aurait aimé que la couronne soit rotative). Du côté du microphone, il va capturer plutôt correctement votre voix dans un environnement calme, sans trop de compression, même s’il peut arriver que votre interlocuteur vous entende de manière particulièrement étouffée si vous bougez trop votre bras. Dans un cadre plus bruyant, la réduction de bruit s’active alors au bout d’une à deux secondes afin de permettre aux micros de se concentrer sur votre voix, encore une fois sans trop de compression.

OnePlus Watch 2 Prix et date de sortie

La OnePlus Watch 2 est d’ores et déjà disponible en précommande avec des livraisons prévues à compter du 4 mars prochain. La montre est disponible en France en deux coloris — black steel (noir) et radiant steel (vert) — au prix de 329 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La OnePlus Watch 2 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment