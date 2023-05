Apple Watch : les meilleures montres connectées d’Apple en 2023

Les Apple Watch sont des montres connectées de premier choix si vous possédez un iPhone. Apple renouvelle régulièrement sa gamme, qui reste assez resserrée. Voici les différents modèles d'Apple Watch.

Les trois meilleures Apple Watch en 2023

Les montres connectées (ou smartwatches) habillent nos poignets depuis quelques années déjà. Apple s’est rapidement lancé sur le marché en 2014, avec sa première Apple Watch qui a fait date. Près de 10 ans plus tard, la formule s’est peaufinée, et trois grands modèles de montres sont présents au catalogue de la firme de Cupertino.

Que cela soit pour faire du sport, surveiller vos constantes de santé ou utiliser une montre intelligente pour vous passer de votre smartphone, une Apple Watch sera un choix fiable. À condition bien sûr que vous possédiez un iPhone… les smartwatches d’Apple n’étant pas compatibles avec les smartphones Android.

Voici ici rassemblés les différents modèles d’Apple Watch en vente en 2023, ainsi que les meilleurs accessoires à y associer.

Pour avoir une vue plus large, jetez un œil à notre guide des meilleures montres connectées. Si vous cherchez spécifiquement une montre pour le sport, notre sélection de montres pour les sportifs devrait vous aider. Et si vous avez besoin d’un iPhone pour fonctionner de pair avec votre Apple Watch, nous avons aussi un guide dédié.

Apple Watch Ultra (2022) La plus sportive

Avec l’Apple Watch Ultra, Apple a misé sur un modèle très haut de gamme dédié aux sportifs. Apple a en fait voulu se frotter aux fabricants spécialisés et reconnus sur les montres de sport, tels que Garmin. Résultat : le pari n’est pas tout à fait tenu puisqu’il manque des choses, telles qu’une cartographie intégrée ou encore des analyses de données sportives.

Il n’empêche que la Watch Ultra est un produit premium qui conviendra à beaucoup d’Apple addict exigeants. Son (très) gros boitier de 49 mm est plutôt épais, ce qui ne conviendra pas à tous les poignets. On note la présence de trois boutons physiques, dont la couronne rotative et le nouvel « Action Button ». Ce dernier peut être personnalisé et fonctionne donc comme un raccourci vers une action. Le modèle est pensé pour être résistant : vous avez du titane pour le boîtier et du saphir pour la vitre. Trois types de bracelets sont proposés, en fonction de la pratique sportive.

L’écran est de toute beauté : il s’agit d’une dalle LTPO Oled de 1,92 pouce, un record de taille pour une montre. La luminosité maximale à 2 000 cd/m² est assez impressionnante. À l’animation, comptez sur WatchOS 9, très efficace pour nombre d’utilisations complémentaires, ou en remplacement de votre iPhone, sur tous les usages classiques d’une montre connectée : consulter ses messages ou un itinéraire, écouter de la musique, payer en carte bancaire, gérer ses objets connectés, etc. La gestion de la montre est cependant bien trop dépendante du tactile, ce qui peut être handicapant durant des sessions de sport.

Et côté fonctionnalités sportives ? La Watch Ultra dispose de tout un tas de capteurs de pointe : fréquence cardiaque, taux d’oxygène dans le sang, température, altimètre, gyroscope, profondimètre… Cette dernière peut d’ailleurs plonger jusqu’à 40 mètres sous l’eau. Pour recueillir toutes les données possibles et imaginables, la Watch Ultra est au rendez-vous avec une grande précision. On regrettera cependant l’absence de données de cartographies.

La Watch Ultra est une bonne montre tout-en-un, mais pour les sportifs les plus exigeants, elle ne sera finalement peut-être pas le meilleur choix. Surtout au regard de son prix exorbitant : à 999 euros, elle est un peu plus difficile à recommander.

Pour tout savoir de ce modèle, lisez notre test détaillé de l’Apple Watch Ultra.



Apple Watch Series 8 Le dernier modèle

Côté design, l’Apple Watch Series 8 reprend exactement le même boitier que la Series 7. Elle est déclinée en deux matériaux avec deux tailles pour chaque version. Vous pouvez donc choisir entre aluminium et acier inoxydable, et entre 41 et 45 mm pour le format. Différents coloris sont aussi de mise.

Son écran Oled de 1,69 ou 1,9 pouce, selon la version choisie, offre une belle luminosité, et surtout, les bords sont particulièrement fins. Le mode Always-On est de la partie mais l’autonomie s’en trouvera réduite — et celle-ci n’est déjà pas flamboyante. Les bracelets sont aisément remplaçables par d’autres modèles Apple, le système d’accroche étant propriétaire.

En termes de fonctionnalités sportives, la Series 8 se dote des mêmes capteurs que sur la génération précédente. Seul un capteur de température a été ajouté, permettant notamment de suivre le cycle menstruel. Outre la mesure de la distance via le GPS et de la fréquence cardiaque, l’Apple Watch Series 8 est capable de réaliser un électrocardiogramme ou de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Notons que le suivi GPS est bien précis. Mais c’est surtout WatchOS 9 qui apporte de vraies améliorations dans le suivi du sport, permettant d’avoir accès à des données plus précises sur les entrainements.

Sur l’autonomie, la Series 8 pourra atteindre les deux jours : c’est bien pour une Apple Watch, mais pas extraordinaire pour une montre connectée.

Pour le moment, la dernière smartwatch d’Apple est proposée à 499 euros, soit 100 euros de plus que la Series 7 et 200 euros de plus que la SE. Envie de plus d’informations ? Retrouvez notre test de l’Apple Watch Series 8.



Et pourquoi pas une Apple Watch Series 7 ?

Comme nous l’avons expliqué, la Series 8 est très similaire à la Series 7. Celle-ci, qui est donc le modèle de 2021, profite également de la mise à jour vers WatchOS 9. Vous pourrez encore la trouver chez certains e-commerçants, à un tarif assez intéressant de 399 euros. Il peut s’agir d’une bonne alternative à la Series 8 si vous voulez économiser un peu.



Apple Watch SE (2022) L'Apple Watch abordable

L’Apple Watch SE est le modèle d’entrée de gamme sur les montres Apple. Moyennant quelques concessions, vous avez donc accès à une montre Apple dont le premier prix débute à moins de 300 euros. Son boitier est en aluminium et vous aurez le choix entre deux tailles : 40 ou 44 mm.

On retrouve une belle dalle Oled LTPO pour l’écran, avec une luminosité max atteignant les 1000 cd/m², ce qui est largement suffisant. Ce dernier n’est cependant ni incurvé, ni bord à bord. Vous devrez aussi faire l’impasse sur l’Always-On, une fonctionnalité pourtant bien pratique. La navigation tactile, ainsi que l’utilisation de la couronne, sont très bien pensées. Globalement, on profite toujours de l’excellente complémentarité de l’Apple Watch avec un iPhone. En termes de fonctionnalités de montre connectée, il n’y a rien à redire. Notez que la SE intègre la même puce S8 que la Watch Ultra et la Watch Series 8 : elle est ainsi tout aussi rapide que ses consœurs sur toutes les actions.

Pour les coureurs, la Watch SE sera idéale : les suivis GPS et cardiaques sont particulièrement précis. Vous aurez aussi une boussole, un altimètre, un accéléromètre, un gyroscope… mais pas les mesures d’ECG et de SpO2, réservées aux modèles haut de gamme. Elle dispose cependant bien de la détection des accidents.

Sur l’autonomie, elle fait aussi bien que ses grandes sœurs : comptez deux jours d’utilisation, et une recharge de la batterie en une heure, ce qui est un bon score pour une montre Apple.

En résumé, il s’agit d’une excellente montre connectée pour son tarif… mais uniquement si vous possédez un iPhone et que vous n’avez pas une pratique sportive poussée.

Pour davantage de détails, rendez-vous sur le test de l’Apple Watch SE.



Quels accessoires pour une Apple Watch ?

Pour profiter à fond de votre nouvelle Apple Watch, vous pouvez penser à quelques accessoires à acheter en sus.

Les bracelets de montre

C’est simple : les bracelets des Apple Watch ont un système d’accroche propriétaire, Apple étant Apple. Vous aurez donc accès à une myriade de modèles, utilisant différents matériaux (métal, cuir, tissu…) et coloris, sur la boutique officielle d’Apple. Le bracelet est à choisir selon la taille de votre boitier. En dehors de cela, tous les bracelets sont compatibles avec les différents modèles sans distinction, même pour l’Apple Watch Ultra. Ce modèle dispose d’ailleurs de trois bracelets spéciaux : Alpine, Trail et Océan, chacun dédié à une pratique sportive donnée, à 99 euros pièce.

Pour les bracelets officiels, les prix vont de 49 euros (bracelets silicone, tissu…) à plus de 800 euros pour les bracelets Hermès.

Vous trouverez aussi une foultitude de bracelets non-officiels sur d’autres sites marchands, notamment sur Amazon, à partir de 10 euros, voire moins.

Les chargeurs

Les Apple Watch se rechargent grâce à un chargeur magnétique qui se place au dos du boitier, inclus dans la boite à l’achat. Le câble magnétique officiel est vendu 39 euros.

En revanche, comme pour ses iPhone, Apple n’inclut plus l’adapteur secteur. Vous en avez sûrement déjà un puisque vous possédez logiquement un iPhone : mais si vous voulez pouvoir recharger les deux appareils en même temps, il vous faudra en racheter un pour 25 euros. Pour limiter l’encombrement, vous pouvez aussi opter pour un chargeur double USB-C.

Si vous voulez un chargeur un peu différent à poser sur votre table de nuit ou votre bureau, Belkin propose une petite base de charge rapide.

Vous pouvez également utiliser d’autres chargeurs, notamment des bases multiples combinant du MagSafe et chargeur à induction magnétique. Apple propose sa propre version Duo, pour charger simultanément iPhone et Apple Watch.

De son côté, Belkin propose ainsi une excellente station de recharge BoostCharge Pro (15 W) 3-en-1 permettant de recharger à la fois votre iPhone, votre montre et vos AirPods.

Si vous voulez la solution la plus abordable, Spigen propose de son côté une base de recharge très compacte à seulement 13,99 euros.

Tout savoir sur les Apple Watch

Une Apple Watch est-elle adaptée aux sportifs ?

Oui, si vous êtes un sportif amateur. Pour courir, faire du yoga, du vélo, etc, et contrôler vos constantes ou les kilomètres parcours, une Apple Watch fera très bien le job. En revanche, si vous êtes un sportif ou une sportive déjà avancé, que vous faites de sport de manière intensive, par exemple de la plongée, des treks, du trail… l’Apple Watch Ultra sera plus adaptée. Mais dans ce cas-là, vous vous conseillons aussi de jeter un œil aux marques concurrentes spécialisées, notamment sur des modèles telles que la Garmin Fenix 7. Nous avons un guide dédie aux montres connectées sportives si vous voulez plus de choix.

Une Apple Watch est-elle compatible avec un smartphone Android ?

Non, aucune Apple Watch n’est compatible avec les smartphones Android. Les Apple Watch sont pensées pour être le complément parfait des iPhone et fonctionnent donc uniquement avec eux. Il vous faudra au minimum un iPhone 8 avec iOS 16.

