Distributeur de croquettes, litière connectée, GPS pour chat et chien : les meilleurs accessoires pour nos animaux de compagnie

Votre animal de compagnie mérite le meilleur. Certains accessoires high-tech ont été spécialement pensés pour votre petite boule de poils : on a sélectionné ceux qui valent le coup !

Les objets connectés peuvent rendre bien des services, y compris à vous et à votre animal de compagnie. Chats et chiens ont de plus en plus d’objets santé ou loisirs qui leur sont dédiés : c’est la pet tech, nouvel eldorado des entreprises innovantes. La technologie peut avoir de bons côtés bien pratiques, par exemple en s’occupant de nourrir votre animal en votre absence, en le divertissant, ou encore en surveillant sa santé. Il existe bien tout un tas d’objets intéressants : nous avons sélectionné les plus pratiques et pertinents selon nous.

Tout ce qui est objet connecté vous intéresse ? Nous avons tout un tas de guides concernant la maison connectée : jetez aussi un œil aux aspirateurs robots pour garder la maison propre et libre de tous poils, ou encore aux enceintes connectées pour gérer tous ces objets. Par ailleurs, les poils et squames d’animaux peuvent être allergisants, nous vous conseillons d’investir dans un purificateur d’air. Votre chat vous empêche de dormir la nuit ? Rendez-vous sur notre sélection d’appareils et d’applications pour mieux s’endormir.

Gamelle connectée : le distributeur de croquette Xiaomi

Une gamelle connectée peut avoir son utilité. Notamment si vous vous absentez parfois pendant de courtes périodes (il ne faut jamais laisser votre animal seul longtemps), ou encore pour contrôler précisément la dose de nourriture délivrée. Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder peut ainsi donner une dose de croquette à heure fixe, ce qui est bien pratique pour vous éviter d’oublier de nourrir votre animal, ou quand vous n’êtes pas présent. Vous pouvez aussi, via l’application, choisir de donner une dose de croquettes. L’app Mi Xiaomi Home vous permet donc de planifier les horaires de délivrance de croquettes, mais elle vous prévient aussi quand le niveau de croquettes dans le réservoir est bas.

En outre, Xiaomi a travaillé sur le système d’étanchéité, pour éviter que les croquettes ne ramollissent. Le Pet Feeder peut stocker environ 1,8 kg de croquettes, ce qui est suffisant pour un chat ou un petit chien, pour une durée de 15 à 20 jours. Le tout est assez encombrant, mais étant donné la taille du réservoir, rien d’étonnant…

La fontaine à eau : de chaton et d’eau fraiche

La fontaine à eau est un accessoire très répandu qui permet de pousser votre chat ou votre chien à s’hydrater correctement. En effet, de l’eau en mouvement encouragera davantage votre animal à boire. Il en existe tout un tas, et soyons honnêtes, la plupart se valent : seules l’esthétique et la taille changeront.

On peut notamment vous conseiller la fontaine Giotohun vendue sur Amazon, d’une capacité de 2 L, qui conviendra tout particulièrement aux félins. Ce modèle abordable et très basique intègre une sorte de petit robinet par lequel l’eau s’écoule : or, on le sait, les chats adorent laper l’eau à la sortie d’un robinet… l’idéal pour eux. L’eau est de plus filtrée, filtre qu’il faudra d’ailleurs penser à changer régulièrement.

Si la fontaine est destinée à un chien moyen à grand, nous conseillons d’opter pour un modèle plus large. Le modèle Feelneedy contient lui jusqu’à 4L d’eau. Il s’agit d’une fontaine plus onéreuse, mais aussi plus haut de gamme : elle fonctionne notamment sur batterie, ce qui vous permettra de la placer exactement où vous le souhaitez. Elle dispose en outre d’un détecteur de mouvement et s’activera uniquement quand votre animal s’approche.

Xiaomi s’est bien entendu aussi greffé sur le secteur avec sa Smart Pet Fountain de 2 litres. Elle fonctionne sur le même principe que toutes les fontaines à eau, avec un filtre, sauf que celle-ci, je cite, « simule un ruisseau naturel », avec une pente à 7 %. Votre chat ou chien aura donc le bonheur de penser s’abreuver dans un pittoresque ru de montagne.

Litière connectée Petkit Pura : la litière très intelligente

Alors oui, mettre plus de 500 euros dans un bac à litière, ça peut faire tout drôle. Mais pour certains heureux possesseurs de félins, la litière connectée Petkit peut changer la vie. Elle trouvera toute son utilité si vous avez plusieurs chats. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous savez que nettoyer et vider la litière peut alors prendre beaucoup de temps dans votre quotidien. Cette litière va donc vous faire gagner beaucoup de temps et de confort de vie, tout simplement parce qu’elle est autonettoyante.

Plusieurs modes de nettoyage sont disponibles, cela peut être fait à heure fixe par exemple, ou après le passage d’un chat. Pas d’inquiétude, le tout est sécurisé grâce à un capteur de poids, la Pura Max ne pourra donc pas lancer de cycle de nettoyage si un chat s’y trouve. Elle filtre la litière grâce à un système de rotation, et intègre même un désodorisant qui se déclenche automatiquement. Elle est en outre compatible avec n’importe quel type de litière agglomérante et vous pouvez la laisser jusqu’à deux semaines sans vous en occuper.

Seule action qu’il vous reste à faire, ouvrir le compartiment, prendre le sac plastique contenant les excréments et jeter ce dernier.

Sur l’application dédiée, chaque chat sera reconnu grâce à son poids, et vous pourrez même savoir à quel moment et pendant combien de temps vos petits compagnons sont passés par la case commodités.

Sachez tout de même que la Pura Max fait une taille conséquente et qu’elle devra être reliée à une prise électrique. Autant dire qu’elle aura du mal à trouver sa place si vous vivez dans un studio… Si vous avez un seul chat, la Pura X, plus compacte, suffira.

Sachez qu’il existe aussi des litières intelligentes capables de surveiller la santé de votre chat, notamment en analysant son urine, dans le but de détecter d’éventuelles maladies. Il s’agit notamment de la litière Caremitou. Cette dernière pèse votre animal, prend sa température, monitore ses excréments et permet de réaliser des bilans urinaires. Les résultats peuvent être partagés directement au vétérinaire.

Un traceur GPS pour chat et chien pour surveiller l’activité

Si votre chat ou votre chien s’est déjà perdu, ou si vous craigniez que cela arrive, vous aurez surement envie de vous sentir plus confiant en plaçant un petit tracker GPS dans son collier. Le plus simple est sûrement d’opter pour un AirTag. Ce dernier pourra être glissé dans un collier spécialement conçu pour. Si vous avez un chien, aucun problème pour l’arnacher. En revanche, si c’est votre chat que vous voulez équiper, il faudra alors l’habituer à porte un collier.

Un Apple AirTag

Si vous voulez le plus simple, et n’avez pas besoin de fonction spécifique autre que savoir où se trouve votre compagnon à quatre pattes, l’Air Tag sera donc bien suffisant.

Vous pouvez l’associer à un collier spécial pour les chiens. Nous vous conseillons d’opter pour un modèle étanche qui protégera l’AirTag même si votre chien décide de faire un petit bain.

Si vous ne voulez pas racheter un nouveau collier, vous pouvez aussi opter pour un support à rajouter sur un collier.

Invoxia Pet Tracker

Vous voulez tout savoir des agissements de votre animal de compagnie et surveiller ses statistiques de santé ? Optez alors pour un traceur GPS spécialisé. Invoxia est la marque tout indiquée pour cela : le Pet Tracker est l’idéal. Plus encombrant qu’un AirTag, il s’attache au collier de votre animal.

L’app dédiée vous fera un compte rendu de ses activités : combien de temps il a couru, dormi, mangé… Dans le cas d’un chat, vous verrez les zones qu’il parcoure et vous rendrez compte de la taille de son territoire. Vous pouvez d’ailleurs définir des limites de zones, et l’app vous préviendra si l’animal en sort. La batterie de ce petit tracker tient un mois et trois ans d’abonnement sont inclus à l’achat.

Une chatière électronique : you chat’ll not pass

Installer une chatière électronique a une grande utilité : permettre à votre chat et uniquement votre chat de rentrer et sortir de la maison. Ce type de chatière ne s’ouvre qu’en reconnaissant la puce personnelle de votre chat. Plusieurs chats peuvent bien sûr être autorisés.

Si vous n’avez pas besoin de tout un tas de fonctionnalités et souhaitez juste profiter de ce contrôle par puce, tournez-vous vers le modèle de la marque PetSafe. Vous pourrez configurer le passage jusqu’à 40 chats (cela vous concerne surtout si vous gérez un refuge, sinon, cela fait quand même beaucoup de chats). Vous pouvez en outre choisir de verrouiller totalement la chatière, ou bien de laisser seulement l’entrée ou la sortie de fonctionnel.

Si vous voulez une chatière connectée, qui vous délivre tout un tas d’informations, regardez du côté de SureFlap. La marque américaine propose une gamme complète (un poil complexe), avec notamment différentes tailles. Vous trouverez tous les modèles sur leur site officiel. Leur chatière « Connect » fonctionne de pair avec un hub, ce dernier se connectant à votre routeur. Vous aurez alors accès à une application qui propose de faire tout un tas de choses : définir des heures d’ouvertures et de fermetures, surveiller les allées et venues, décider si tel ou tel chat a le droit de sortir… Si vous avez les moyens, il s’agit de la chatière la plus complète.

Caméra de surveillance Furbo 360° : veiller sur votre toutou à distance

Le top du top de la caméra pour chien ! Cette dernière est entièrement pensée pour garder un œil sur votre chien quand vous n’êtes pas chez vous. Si vous vous inquiétez pour votre petite bête quand vous vous absentez, c’est l’accessoire idéal.

Capable de tourner à 360°, elle intègre un suivi automatique du chien. Grâce au micro intégré, elle vous alerte notamment en cas d’aboiement de votre toutou : vous êtes alors prévenu sur votre smartphone via l’app. Un haut-parleur vous permet aussi de parler à votre chien pour le rassurer.

La Furbo est capable de filmer en 1080p avec un zoom 4x, et possède même la vision nocturne. Les images sont enregistrées dans le cloud et vous pouvez visionner a posteriori la journée de votre chien. Mais sa fonctionnalité la plus originale est sans aucun doute le lanceur de friandise. Depuis votre téléphone, à distance, vous pouvez, en effet, déclencher l’envoi d’une petite friandise — en ayant préalablement rempli l’appareil avec des croquettes d’une taille adéquate.

Cette caméra peut être véritablement utile plus de pouvoir atténuer la solitude de votre animal. En effet, elle est capable de vous alerter en cas d’incendie, d’accident, ou encore d’intrusion. Pour ces fonctionnalités poussées, il vous faudra penser à prendre un abonnement à l’application de Furbo, « Furbo Dog Nanny ». Pour ne rien gâcher, la caméra a le bon goût d’être plutôt compacte et esthétique.

Notez que vous pouvez aussi utiliser cette caméra si vous avez un chat, mais l’app le désignera en tant que chien…

Si vous achetez la caméra seule, vous aurez 30 jours d’essai gratuit pour l’app. Si vous ne comptez pas prendre l’abonnement de l’application Furbo Dog Nanny, c’est la meilleure option.

En revanche, si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités (alertes importantes sur les chiens, enregistrements des moments forts de leur journée, récapitulatif quotidien…) et donc prendre l’abonnement à l’app, il vous mieux opter pour la seconde option d’achat. Vous payez alors 79 euros à l’achat, puis un abonnement mensuel de 6,99 euros (existe aussi en version annuelle), avec un engagement minimum de 3 mois.

Les jouets interactifs : la tech pour le fun

Les moments de jeu sont indispensables au bien-être de votre animal. C’est tout particulièrement le cas pour votre chat, qui ne bénéficie pas de sorties quotidiennes — à moins que vous n’habitiez en maison à la campagne. Un chat qui ne joue pas assez ne se dépense pas assez, et il sera ainsi plus enclin à faire du parkour dans votre appartement la nuit. Il est bien sûr nécessaire que vous lui accordiez du temps pour du jeu à deux, mais votre chat peut aussi jouer seul.

En ce sens, plus les jeux sont stimulants, plus ils donneront envie à votre chat. Dans le domaine des gadgets tech, les jouets et jeux sont légion.

Voici une petite sélection non exhaustive de différents types de jouets pour chat :

Les chiens ne jouent pas de la même façon que les chats et préféreront dans tous les cas s’amuser avec leur maitre. Une balle interactive pourra cependant aussi les amuser. Sachez en outre qu’il existe des lanceurs de balles autonomes, mais le concept nous parait un poil triste.

Les objets tech et connectés et nos animaux

Les objets électroniques sont-ils sans danger pour nos animaux ? Quel est leur rôle ?

Sur le papier, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. La question est davantage de savoir si ces objets ont un impact sur la relation entre le maitre et l’animal. Aucun accessoire ne doit remplacer votre contact et vos interactions avec votre animal de compagnie. Les objets présentés dans ce guide ont pour but de vous faciliter la vie, ou bien d’améliorer la santé de votre petite bête.

Le Comité d’Éthique Animal, Environnement, Santé du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires avait émis un avis officiel sur les objets connectés concernant les animaux en 2020. Ainsi, cet avis exprime notamment que :

Les effets d’une automatisation ou une délégation systématique de tâches à des machines sur la santé psychique des animaux interrogent et peuvent inquiéter pour des animaux développant un fort attachement à leur maître ou exprimant d’importants besoins d’interactions.

Il est ainsi plutôt clair que les objets connectés et électroniques doivent être un simple moyen de se simplifier la vie sans pour autant supplanter le rôle du maitre. Avoir une caméra connectée à la maison qui lance des croquettes à votre chien n’est donc pas une bonne excuse pour le laisser seul trop régulièrement toute la journée.

Comment utiliser correctement les accessoires tech pour animaux ?

Avec parcimonie. Aucun d’entre eux n’est réellement indispensable — mais cela est en fait vrai pour de nombreux objets tech, de l’aspirateur robot à la tablette tactile et l’ampoule connectée. Les objets liés à l’alimentation (gamelle et fontaine à eau) nous paraissent toutefois fort utiles, notamment pour les chats, si vous vous absentez seulement un petit week-end exemple.

Tout ce qui est dispositif de surveillance et de tracking (trackers GPS, caméras embarquées ou de surveillance) peut vous rassurer, mais peut aussi vous créer du stress supplémentaire. Se préoccuper du bien-être de votre compagnon à quatre pattes est évidemment naturel lorsque l’on est régulièrement au bureau. Attention toutefois à ne pas entrer dans une boulimie de surveillance de vos animaux en multipliant les objets connectés du genre. Plus vous achèterez ce genre d’appareils, plus vous cumulerez un stress vis-à-vis de ces derniers, que vous serez d’ailleurs susceptibles de leur communiquer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.