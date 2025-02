Mon chat a testé une litière connectée à 900 euros et ça a changé mon quotidien

Si la compagnie d’un chat au quotidien vous émerveille, l’entretien de la litière peut être une charge mentale importante. C’est en ce sens que la litière connectée Litter-Robot 4 (à 899 euros) est pensée. Après deux mois de tests, voici mon avis.

Comme beaucoup de Français, et de membres de la rédaction de Frandroid, j’ai la chance d’avoir un chat pour animal de compagnie. Comme pour beaucoup d’entre vous, le nettoyage de la litière peut se révéler être une corvée rébarbative. C’est là que la marque Litter avec sa litière connectée Whisker 4 entre en jeu. Pendant plusieurs semaines, Olympe (ma chatte), a donc bouleversé ses habitudes et je vous en fais, humblement, le retour d’expérience.

Une installation simple à la portée de tous

Lorsque la Litter-Robot Whisker 4 est arrivée dans l’appartement, son design massif est le premier élément qui s’est fait remarquer. Toute de noire vêtue, la litière connectée ressemble peu ou prou à une Porte des étoiles, ce qui en fait un atout si jamais vous devez intégrer le produit dans votre décoration. Notez qu’elle aussi disponible en blanc.

En termes d’installation, la démarche est assez simple. Voici en résumé ce qu’il faut faire :

Installer la litière (si possible au même endroit que la précédente)

Ajouter de la litière agglomérante, de cristaux ou des perles de litière, suffisamment petits pour passer par le filtre

Brancher l’alimentation

Télécharger l’application Whisker

Convaincre votre chat d’aller y faire ses besoins

Une fois l’application installée, il faudra ensuite connecter le produit au Wi-Fi domestique, une opération qui se fait en scannant un QR Code. Il ne vous reste plus qu’à paramétrer les informations à propos de votre chat, comme sa race et son poids. Et c’est à votre félin de jouer !

La création d’un profil

Pour un suivi plus précis de votre chat, l’application vous propose d’entrer le profil de celui-ci en entrant quelques informations clés. À savoir son mode de vie : s’il sort ou pas, quel type d’alimentation vous lui donnez, ou bien les problèmes de santé connus. Cela permettra notamment de déterminer le profil de chaque animal, si vous en avez plusieurs.

Whisker Télécharger gratuitement

Le choix d’un suivi automatisé ou non

L’un des premiers messages de Litter lors de l’installation est de préciser qu’il faut que votre chat pèse au moins 1,4 kg pour que la litière fonctionne de manière automatique. Sinon, il faudra s’assurer d’utiliser le panneau de façade pour assurer les cycles de nettoyage. Cela sert à la protection de votre chaton.

Pour ce faire, on peut saluer les fonctions relativement simples des boutons placés sur la litière, à savoir :

Allumer/éteindre

Lancer un cycle

Réinitialiser

Vider

Connecter au Wi-Fi

Prenez aussi en compte, lors de l’installation, quelques éléments. Tout d’abord la litière est assez massive, avec presque 11 kilos sur la balance ! La Litter-Robot 4 mesure par ailleurs 75 cm de long et elle ne doit pas être installée directement contre un mur, sous peine de rayer et d’abimer le « tambour ». Il y a aussi un code couleur des voyants qui vous aide à identifier des messages, si vous n’avez pas votre téléphone sous la main.

Un quotidien bouleversé

Sur les premiers jours d’essais, ma pauvre Olympe s’est retrouvée bien désemparée face à ce changement. À chaque passage au petit coin, celle-ci avait l’habitude de faire tout un ramdam pour organiser ce que nous appellerons ses « pelletées ».

La Litter-Robot Whisker 4 elle, détecte le passage du chat, puis attends un laps de temps que vous aurez défini : 5, 7, 12, 25 ou 30 minutes, avant de faire un nettoyage. Pour ce faire, le tambour tourne d’un côté, laissant tomber dans la réserve la litière propre, tandis que la pelletée, elle, tombe en bas dans le bac prévu à cet effet.

Or, lorsque la machine s’active, Olympe fonce immédiatement voir sa précieuse organisation être bouleversée. Et s’ensuit donc un cycle où chat et litière font chacun leur office, rivalisant d’entêtement. Cette problématique concerne surtout ma chatte, mais gardez en tête qu’il s’agit d’animaux routiniers et que le moindre bouleversement dans leurs habitudes peut engendrer des conséquences importantes. De notre côté, nous avons donc été attentifs au bien-être d’Olympe pour l’aider au mieux dans cette période trouble.

Un allègement de la charge mentale

Du côté humain, la plus-value de cette litière connectée au quotidien est non négligeable. Avant, nous faisions des nettoyages tous les jours pour conserver un bac propre et hygiénique. Les cycles quotidiens nous permettent de nous concentrer sur d’autres tâches. Cela ne nous empêche pas de nettoyer autour les grains éparpillés, ni de désinfecter l’appareil.

Pour le reste, l’application nous indique quand il faut changer le sac plastique du bac à pelletées et quand il faut ajouter du contenant. Nous avons aussi un push de notification indiquant lorsqu’un cycle de nettoyage a été réalisé. Le poids du chat est aussi indiqué, même s’il y a quelques ratés. En effet, parfois Olympe passait de 4,1 kg à 1,7 kg !

Une rentabilité pas immédiate

Il reste un point que nous avons évoqué en début d’article, mais qui est passé sous silence depuis : le prix. Sur Amazon, la Litter-Robot Whisker 4 est affichée à 899 euros. Une vraie somme d’argent qu’il faut accepter d’investir et qui n’est pas à la portée de toutes les bourses. Somme à laquelle il faut ajouter ensuite le prix de la litière (entre 7 et 30 euros), mais aussi les filtres à charbon et les sacs-poubelle. Notez qu’il est possible d’utiliser n’importe quels sacs-poubelle de 10 litres, à condition qu’ils soient transparents.

Pour rentabiliser l’investissement, comptez environ 3 ans d’usage quotidien et surtout, prenez en compte le temps gagné en nettoyage de litière. Maintenant, nous avons conscience que ce ne sont pas forcément des arguments qui sont suffisants. D’autant plus que pour ce test, nous n’avons pas eu à débourser la somme demandée, le modèle étant prêté par la marque.

Faut-il investir dans la Litter-Robot Whisker 4 ?

Après plusieurs semaines d’essai, une chose est sûre, ma charge mentale sur le nettoyage de la litière s’est allégée. Ce qui m’apparaissait comme une corvée devient désormais, non pas un plaisir, mais une tâche ménagère intégrée dans le quotidien de la maison. À l’heure actuelle, il serait difficile pour moi de revenir en arrière tant cela me permet de gagner un temps précieux. Le côté hygiénique est aussi non négligeable : adieu les mauvaises odeurs. Un vrai bon point.

En ce qui concerne mon chat, il a fallu pour Olympe un vrai temps d’adaptation. Sur le long terme, j’ai surtout apprécié le côté « bien-être animal ». Alors certes, il y a quelques couacs, notamment sur le suivi du poids, mais il y a une réelle emphase mise sur le suivi au quotidien. Cela vous permet aussi, si besoin, d’équilibrer le régime alimentaire entre aliments solides et liquides. Bref, cela permet aussi, aux stressés comme moi, d’avoir un suivi précis des habitudes de votre chat.

Malheureusement son prix de 899 euros en fait un vrai frein à l’investissement. Malgré 1 an de garantie gratuit promis par la marque, la pilule peut être difficile à faire passer. Notre conseil est simple, si vous en avez les moyens, faites-le, tout simplement. C’est un produit qui apporte un gain de confort non négligeable au quotidien. À condition d’avoir de la place chez vous.

