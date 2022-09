Quels objets connectés choisir pour faire des économies d’énergie ?

La fin de l’abondance concerne aussi l’électricité. Avec les prix de l’énergie à la hausse, il est nécessaire de faire attention à sa consommation. Pour ce faire, la domotique peut être une bonne solution pour vous aider. Découvrez notre sélection d’objets connectés pour faire des économies d’énergies.

Avec le contexte actuel, la moindre économie d’énergie n’est pas à négliger. Pour ce faire, les objets connectés pour la maison sont des accessoires parfaits. En l’occurrence, la grande variété de produits disponibles sur le marché vous permet de contrôler le moindre aspect de vos usages quotidiens. Bien entendu, ces derniers n’ont pas vocation à vous faire faire d’immenses économies, mais si vous avez besoin d’une aide, alors ces produits pourraient bien vous l’apporter.

Pour rappel, la production et l’importation pour certains de ces produits ont aussi un impact carbone non négligeable. À vous de le prendre en compte par rapport à votre conscience écologique. Si jamais vous n’en avez pas besoin pour votre quotidien et que ces derniers sont destinés à prendre la poussière, ce n’est pas la peine d’investir. Sachez par ailleurs qu’il n’est pas indispensable de débrancher sa box internet, ce geste ne faisant gagner que quelques centimes d’euros par an.

Bien entendu, même si vos actions au quotidien ne paraissent pas avoir d’immenses conséquences au global, elle aura pour effet de réduire par petites touches le montant de vos factures d’énergie. Dans un scénario d’hiver particulièrement rude, quelques astuces existent. Par exemple, il ne faudra pas charger son smartphone à n’importe quelle heure de la journée. En effet, avec un télétravail toujours très répandu, il est important de faire attention à ce que l’on fait, tout autant la journée que le soir.

Sur Frandroid, nous avons plusieurs sélections dédiées à des produits de la maison connectée. C’est pourquoi nous avons fait au sein de ce guide un tri plus spécifique parmi les objets connectés de domotique. Tous ont pour point commun de vous permettre de gérer au mieux l’énergie de votre domicile.

Google Nest Learning : le meilleur pour la température du domicile

C’est tout simplement la meilleure référence disponible au sein de notre sélection des thermostats connectés. Comme sa nomenclature l’indique, le Google Nest Learning se distingue par sa capacité d’apprentissage au quotidien. Il dispose de nombreux capteurs lui permettant de mesurer la température de votre domicile ainsi que le taux d’humidité.

À force, le thermostat est à même de vous offrir une température optimale en fonction de vos habitudes. Une fois le Nest relié à votre chaudière, il suffira de le connecter à l’application éponyme pour avoir un contrôle total de votre domicile en matière de chaleur. Surtout, vous pourrez au besoin baisser ou monter la température de votre domicile depuis un smartphone, une tablette ou un PC même loin de chez vous.

Si tous les membres du foyer possèdent l’application et sollicitent le thermostat, des rapports plus détaillés vous seront donnés. Ces derniers sont utiles pour vous permettre de réaliser des économies au quotidien. Le Nest Learning est aussi compatible avec Home pour contrôler l’ensemble de la domotique de votre domicile. Toutefois, le produit représente un réel investissement avec une facture de 249 euros.

Tado° Tête thermostatique V3+ : la solution pour le chauffage collectif

Il se peut aussi que votre logement soit un appartement qui dépende d’un chauffage collectif réglé de la même façon pour tout l’immeuble. Il est tout de même possible de contourner ce problème en installant une tête thermostatique. Pour cela, la Tado° V3+ est sans nul doute le meilleur produit disponible en attendant l’arrivée en France d’un produit concurrent de Xiaomi.

En l’occurrence, l’entreprise est le leader sur ce secteur encore un peu en jachère. La tête thermostatique est facile à installer, avec tout d’abord le hub à mettre en place puis les éléments à placer sur les radiateurs. Vous n’aurez pas à appeler un plombier pour ce faire. Une fois l’application mise en place, il vous sera possible de programmer des scénarios pour régler au mieux la température de chaque radiateur.

Pour ce qui est de l’usage domotique, en liant votre compte tado° à Alexa, il vous est possible de commander les têtes par la voix. Vous avez aussi droit à une compatibilité Apple HomeKit. En bref, le kit est un bon investissement pour contrôler la chaleur dans un logement au chauffage collectif.

Tapo P110 : la meilleure pour gérer votre consommation

Au cœur de notre guide d’achat sur les meilleures prises connectées, la référence est la Tapo P110. Le constructeur chinois dispose au sein de son catalogue de produits connectés pour tous les aspects de la maison. De ce fait, une prise connectée vous permettra de brancher un appareil non connecté et de gérer son lancement ou non.

En l’occurrence, la Tapo P110 propose une puissance de 3 580 W et une intensité de 16 Ampères. Elle est aussi compatible Bluetooth et Wi-Fi. Sa construction est suffisamment compacte pour ne pas encombrer les prises adjacentes et surtout pouvoir exploiter pleinement votre appareil. L’application mobile dédiée Tapo est l’interface indispensable pour l’utiliser au quotidien.

L’objectif est de créer des routines selon vos habitudes. Par exemple allumer votre machine à café à 7h afin de gagner du temps et optimiser votre préparation matinale. Un mode « Minuteur » est mis en place pour programmer l’arrêt d’un appareil sur une période donnée. Enfin, le logiciel permet de vous donner un suivi précis de votre consommation quotidienne.

Hydrao Aloé : faites attention à votre consommation d’eau chaude

Il existe aussi des objets connectés ayant pour objectif de vous faire économiser de l’eau au quotidien. Parmi les produits que nous avons sélectionnés se trouve le pommeau de douche Hydrao Aloé. Dans la forme, il s’agit d’un produit tout à fait classique qui s’installe à la manière d’une douchette standard.

L’appareil se distingue d’abord dans son usage. Le pommeau est bardé de LED qui changent de couleurs au fur et à mesure du temps, donc de votre consommation. Le vert signifie que vous êtes dans la consommation basse, puis passe au bleu, au violet et vire au rouge si vous y passez trop de temps. À vous d’être attentif, mais cet indicateur très visuel est d’ailleurs bien pratique pour sensibiliser les enfants.

L’application mobile vous permet ensuite de consulter un récapitulatif de votre consommation jour par jour ainsi que de mesurer le temps passé sous la douche. Vous pourrez ainsi estimer au mieux le niveau d’économies réalisées par vos petits gestes quotidiens.

Philips Hue : la référence de l’éclairage connecté

Si vous lisez Frandroid depuis des années, vous n’avez pas pu passer à côté de la gamme Philips Hue. Au sein des éclairages connectés, la marque reste la référence avec ses ampoules et son écosystème. En investissant dans le pack de démarrage White and Color, vous aurez la main mise sur le luminaire de votre domicile.

Les ampoules du constructeur sont compatibles Wi-Fi et avec le protocole Zigbee. Une fois le pont de connexion branché et les ampoules mises en place, vous n’avez plus qu’à gérer l’ensemble par le biais de l’application Hue by Philips. Depuis ce logiciel vous pouvez gérer la couleur émise par les ampoules, mais pas seulement. Même si vous n’êtes pas chez vous, il est possible d’éteindre ou d’allumer les ampoules concernées si vous avez oublié de le faire.

Surtout, l’avantage des Philips Hue face aux autres ampoules connectées de notre sélection est leur faible consommation. Une donnée à prendre en considération avec la bonne luminosité proposée. Le pack de démarrage reste tout de même assez cher avec un prix conseillé à 149 euros.

Les volets roulants connectés de chez Somfy pour garder la chaleur chez vous

L’une des solutions pour garder la chaleur à l’intérieur — donc économiser de l’énergie — est de doter son logement de volets roulants. Pour ce faire, l’investissement dans une solution entièrement connectée est recommandé pour un contrôle total. Un constructeur tel que Somfy peut vous apporter satisfaction. Bien entendu cela nécessite des finances un peu plus conséquentes qu’à l’accoutumée… Mais par exemple, si vus êtes en train de faire construire votre maison ou de la rénover, pensez-y !

Afin de gérer au mieux vos volets roulants, il est aussi nécessaire de connecter ces derniers à l’application dédiée TaHoma. En été, dès que le mercure dépasse les 25 degrés, les volets se ferment pour conserver du frais. L’hiver en revanche, les volets s’ouvrent pour que le soleil irradie dans votre domicile et le chauffe naturellement, même si vous n’êtes pas là pour y penser.

Si vous souhaitez profiter au mieux de l’écosystème connecté proposé par Somfy, nous vous recommandons d’acheter la box domotique Tahoma. Gardez tout de même en tête que l’investissement général est très important et n’est pas à la portée de toutes les bourses.

