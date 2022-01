Quelles sont les meilleures alarmes connectées à acheter en 2022 ?

Vous souhaitez protéger votre maison d'un cambriolage ? Souvent dissuasives, les alarmes connectées offrent une tranquillité d'esprit au quotidien. Voici une sélection des meilleures alarmes connectées disponibles à l'heure actuelle.

Chaque année, les chiffres de cambriolages effectués en France Métropolitaine peuvent vous donner des sueurs froides. Outre la disparition de vos biens matériels, les conséquences psychologiques sont aussi à signaler lors de ces événements. Si vous souhaitez soulager votre conscience, investir dans une alarme connectée est une solution.

Les constructeurs vous offrent des solutions de qualité à différents budgets. Tous les modèles que nous vos présentons ont pour point commun d’être connectées à Internet. Cela signifie qu’il est possible via une application ou un site web dédié de tout contrôler à distance et même recevoir des notifications si jamais un événement se produit. Avec ces installations, vous n’avez pas besoin d’un professionnel.

Parmi les systèmes que nous allons vous présenter, plusieurs d’entre eux proposent plusieurs accessoires en complément. À vous de voir si parmi les caméras d’intérieur, les détecteurs ou les hubs quels sont les éléments qui vous paraissent indispensables. Le kit s’intègrera parfaitement dans une maison déjà équipée comme pour des novices.

Somfy Home Alarm Advanced : le meilleur système d’alarme connecté

En termes d’objets connectés pour la maison, la marque Somfy propose bon nombre de produits. Le pack Home Alarm Advanced est un système de sécurité complet pour équiper votre domicile. L’ensemble des éléments composant celui-ci sont les suivants : une passerelle, une sirène intérieure de 110 décibels, trois détecteurs IntelliTAG, deux badges magnétiques et un clavier de commande.

L’installation de tous les éléments n’est pas réellement difficile, mais elle est nécessaire. L’application mobile Somfy Home vous expliquera pas à pas la démarche à réaliser. Au préalable, il convient de réfléchir à la mise en place de tous ces éléments pour sécuriser votre domicile. Au quotidien, Somfy a prévu plusieurs façons d’activer son alarme en fonction de votre situation. Vous avez le choix entre l’application, le clavier de contrôle ou les badges. Chaque élément vous offre les mêmes fonctions à savoir : activer l’alarme, désactiver, le mode nuit et le mode Panique. Ce dernier vous permet d’activer l’alarme à la main. Au fur et à mesure, vous découvrirez une utilisation simple de l’alarme.

L’application mobile vous permet de créer des comptes propriétaires, mais aussi invités pour gérer la sécurité de votre maison. Vous pourrez aussi y enregistrer d’autres produits connectés comme une caméra de surveillance intérieure. L’ensemble est compatible Alexa et Google Home. Enfin, le logiciel permet aussi de souscrire à des solutions comme le stockage de vidéo pour un mois à 4,99 euros par mois ou de la télésurveillance à 9,99 euros par mois.

Le pack Somfy Home Alarm Advanced est un excellent moyen de protéger sa maison par soi-même. Attention, tout de même car il est nécessaire d’avoir une bonne couverture Wi-Fi à domicile pour que l’ensemble fonctionne. L’ensemble est aussi onéreux puisque le pack commence à 649 euros.

La Somfy Home Alarm Advanced en bref :

Un pack complet pour la sécurité

La prise en main facile de l’ensemble

L’évolution de l’offre avec les produits Somfy

Xiaomi Sensor Smart Home Set : connectez votre maison sans vous ruiner

Omniprésente sur le marché mondial de la téléphonie mobile, Xiaomi diversifie son catalogue avec des produits domotiques. Avec le Sensor Smart Home Set, le constructeur chinois vous livre un système d’alarme à installer chez soi. Le pack comprend : un Mi Control Hub pour la connexion, deux détecteurs de mouvements, deux détecteurs d’ouverture (porte et fenêtre) enfin un bouton programmable vient compléter le tout. Attention lors de l’achat à bien acheter la version française du produit sous peine de devoir prendre un adaptateur.

Afin de mettre en place votre système de sécurité, il est d’abord nécessaire de brancher le Control Hub et ensuite le connecter au Wi-Fi. Il vous faut aussi télécharger l’application Xiaomi Mi Home disponible sur iOS et Android. La communication entre les éléments se fait par le protocole ZigBee. Les détecteurs fonctionnent grâce à des piles déjà fournies. La marque promet deux années d’autonomie. Ceux destinés à la porte se collent tandis que ceux de mouvement se placent sur un meuble. Vous pouvez aussi acquérir des supports adaptés au besoin. Une fois tout ce petit monde installé, les produits communiquent entre eux tandis que vous n’aurez qu’à gérer via l’application mobile.

Le logiciel est parvenu à maturité, vous permettant de gérer chaque objet en les organisant. Depuis votre smartphone, il est possible de prendre le contrôle du Mi Control Hub et d’activer l’alarme. Un inconvénient fait son apparition lors de la mise en place, la sirène manque de punch pour alerter le voisinage. Au mieux, elle fera paniquer l’intrus dans la pièce. Le fonctionnement se base sur les scénarios du produit rendant la mise en place des habitudes assez ludiques. Notez que l’ensemble peut-être intégré à HomeKit, mais pas compatible avec Amazon Alexa, ni Google Home.

Avec d’autres produits connectés maison Xiaomi, comme la caméra de surveillance extérieure, vous aurez un ensemble de sécurité performant à petit prix. Loin d’être sans défaut, le Sensor Smart Home Set est un pack de qualité à petit prix. L’ensemble est vendu au prix de 89 euros.

Le Xiaomi Mi Smart Sensor Set en bref :

Un pack évolutif

Le design capable de s’intégrer partout

Simple à mettre en place

Netatmo système d’alarme : facile à utiliser

En matière d’objets connectés pour la maison, la marque française Netatmo s’est fait un nom depuis de nombreuses années grâce à des produits de qualité. Le système d’alarme commercialisé ici regroupe plusieurs appareils déjà commercialisés à savoir : sa caméra d’intérieur, la sirène intérieure, trois détecteurs de porte. L’ensemble est dirigé par l’application dédiée du constructeur.

L’installation de la caméra d’intérieur ne change pas. Pour attester de sa qualité, notre test complet de la Netatmo Welcome pourra vous aider. Rappelez-vous que la caméra doit être placée de sorte que la reconnaissance faciale puisse fonctionner à plein régime. La sirène doit être fixée grâce au support fourni avec les vis. Enfin, ce sont les détecteurs qui doivent être mis en place sur les portes ou fenêtres.

Pas de hub pour centraliser la connexion, ici c’est l’application mobile qui s’en charge. Le logiciel Netatmo Security est le point central de ce système de sécurité. Il réunit tous les événements enregistrés par les deux appareils dans une timeline en ordre chronologique. Vous pouvez même gérer le fonctionnement de chaque objet au cas par cas. Le menu de l’application est tout de même un peu fouillis. Il faudra un peu de temps pour appréhender son fonctionnement.

L’ensemble du pack contient des produits déjà fonctionnels. Vous aurez ainsi entre les mains un système de sécurité simple à appréhender. Attention, il convient de placer la caméra et la sirène dans la même pièce. Le système de sécurité Netatmo est vendu à partir de 350 euros.

Le système d’alarme Netatmo en bref :

La mise en place simple

Des produits de qualité déjà éprouvés

Pas d’abonnement supplémentaire

Yale Smart Home Alarm : une intégration dans une maison déjà connectée

La marque Yale appartient au groupe Assa Abloy spécialisé dans les solutions d’ouvertures de portes. Autant vous dire qu’elle est spécialisée en la matière. Le kit Sync Smart Home Alarm se compose en plusieurs versions ajoutant plusieurs éléments. Celle de démarrage dispose des produits suivants : une centrale, un clavier de commande, un détecteur de mouvements et un détecteur d’ouverture de porte.

Comme pour les autres systèmes composant notre sélection, l’installation peut se faire sans l’aide d’un professionnel. La centrale est le premier élément à brancher sur secteur et par un câble Ethernet. Celle-ci contient aussi une sirène d’une puissance de 100 décibels. Celle-ci est capable de gérer 40 produits connectés sur une surface de 200 mètres, si jamais vous possédez un château. Des LEDS sur sa construction indiquent de l’état du système. Le clavier vous permet de tout gérer en quelques touches, le détecteur de mouvement peut être placé en hauteur. Enfin, le détecteur de porte permet d’armer l’alarme. Tous les produits fonctionnent grâce aux piles fournies assurant une autonomie conséquente.

Avec l’application Yale Smart Living Home, il est possible d’orchestrer l’ensemble des éléments. L’essentiel des fonctions disponibles est directement accessible sur le logiciel. Si jamais vous étoffez votre arsenal de sécurité pas de souci, l’application prend en compte les nouveaux produits. Le système prend pour arme la compatibilité. Amazon Alexa, Google Home et même Phillips Hue au programme. Le logiciel distingue un usager principal et plusieurs alternatifs même pour les enfants.

L’ensemble du système Yale Sync Smart Home Alarm est une protection facile à mettre en place toutefois l’usage pour les enfants n’est pas facilité. De même, l’application mobile n’est pas si simple à prendre en main pour le commun des mortels. Le pack est disponible à partir de 335 euros.

Le Yale Sync Smart Home Alarm en bref :

Une alarme très puissante

Compatibilité large

L’installation simple à mettre en œuvre

Ring Alarm : parfait pour l’écosystème Amazon Alexa

L’offre d’Amazon en matière de sécurité connectée se veut à la fois complète et connectée à Alexa. Avec le kit Ring Alarm, vous aurez entre les mains un écosystème à installer aisément chez vous. Le système contient, dans sa version de base, cinq éléments à savoir : la station de base avec sirène, le clavier, l’amplificateur de portée, le détecteur de mouvements et le capteur de contacts.

Tout ce beau petit monde est à installer, dans votre domicile en commençant par la station de base. Dans une étape qui peut inquiéter beaucoup de personnes, Ring offre un éloge de la simplicité. L’application mobile Ring devra être installée au préalable. Celle-ci vous offre des tutoriels assez complets pour vous aider à l’installation de tous ces éléments. L’ensemble fonctionne sur le réseau Wi-Fi, mais pour un abonnement à 10 € par mois à l’offre Ring Protect Plus, vous pourrez y connecter votre forfait mobile pour avoir un réseau de secours.

La communication entre tous les éléments du système d’alarme Ring se fait grâce au protocole radio Z-Wave. Sécurisé et économe en énergie, il offre surtout une très bonne portée, pratique pour connecter des appareils hors d’atteinte de vitre réseau Wifi. L’amplificateur est de base dans le pack standard si jamais vous avez une maison au lieu d’un appartement. Alexa est bien évidemment compatible avec de set de sécurité, mais aussi les appareils de la marque.

Le pack standard de sécurité Ring est proposé à partir de 229 euros, mais il est possible de l’améliorer en y rajoutant des éléments. Amazon vous recommande même l’achat d’un Echo Dot pour faciliter la mise en place de l’ensemble. Il est tout de même regrettable que la connexion de secours soit payante.

Le set Ring Alarm en bref :

Très simple à installer

La connexion immédiate entre les produits

Les accessoires fournis de base

Comment choisir mon alarme connectée ?

Quels critères dois-je regarder avant mon choix d’alarme connecté ?

Avant de vous lancer dans l’acquisition d’un système de sécurité connecté, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Voici lesquels :

Votre type de logement (maison ou appartement)

La surface du logement

La configuration de l’espace

Le nombre d’accès extérieur

La présence d’animaux domestiques

Le niveau de sécurité attendu

Autant de facteurs qui détermineront quel sera le meilleur système d’alarme connecté pour votre domicile.

Faut-il prendre un abonnement pour mon système de sécurité ?

Tout dépend du niveau de sécurité attendu pour votre domicile. En effet, les offres de constructeur sont aussi diverses que variées. À tel point qu’il existe des systèmes de qualité qui ne nécessitent aucun abonnement. A contrario, si vous souhaitez être protégé en permanence, d’autres entreprises vous proposent une offre de télésurveillance mensualisée 24/24h afin de partir l’esprit tranquille.

Comment fonctionne une alarme connectée ?

Le système de sécurité nécessite d’abord une bonne connexion Wi-Fi au sein de votre domicile. La station de sécurité communiquera rapidement les alertes à votre smartphone. Ensuite, tous les éléments composants sont reliés via un protocole de communication soit radio, soit GSM. Par exemple, si un détecteur d’ouverture relève une intrusion, il enverra un rapport à la station de base qui vous lancera une alerte. Il est donc essentiel d’assurer une bonne mise en relation entre tous les éléments.

Puis-je installer mon système de sécurité seul ?

La majorité des constructeurs font désormais l’effort de proposer des kits simples et accessibles. Via l’application mobile dédiée, des tutoriels sont mis à votre disposition afin de faciliter la mise en place de chaque élément. Par ailleurs, notre sélection plus haut ne contient que des modèles pouvant être installés par un particulier. Toutefois, d’autres nécessitent l’intervention d’un professionnel. Renseignez-vous avant d’en faire l’achat.

