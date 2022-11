Bien que la protection de votre domicile soit primordiale, il existe des solutions très efficaces, abordables et faciles d'utilisation pour se protéger. Ring propose à cet effet sa deuxième génération d'alarme connectée, à installer soi-même en quelques minutes. Nous l'avons testée pendant un mois et voici ce que nous en pensons.

Que vous viviez en maison ou en appartement, la sécurité de votre logement est primordiale. En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes, dont environ un tiers se produit alors même que les occupants sont présents.

Ces statistiques sont une aubaine pour les sociétés de sécurité, qui facturent souvent à prix d’or l’installation d’un système d’alarme, qui doit souvent être associé à un abonnement, lui aussi fréquemment onéreux.

Afin d’éviter toute déconvenue, beaucoup font confiance à des professionnels et ne cherchent pas nécessairement les économies, privilégiant la tranquillité. Cependant, il existe divers systèmes d’alarme à installer soi-même, qui ont l’avantage de ne coûter qu’une fraction du prix, mais surtout d’offrir la liberté de choisir l’équipement que l’on souhaite poser.

Bien entendu, l’installation d’un tel système peut faire peur. C’est pourquoi il est recommandé de s’orienter vers une solution facile à poser, évolutive et connectée. La deuxième génération de Ring Alarm semble justement répondre à tous ces critères sur le papier. Nous l’avons testée en l’installant nous-même et en l’utilisant pendant plusieurs semaines, afin de nous faire un avis détaillé sur le produit.

Présentation de la Ring Alarm 2e gen

Le principal atout offert par Ring est la personnalisation du système, que ce soit au niveau des paramètres de l’application, mais aussi du matériel en tant que tel. Le kit de base inclut cinq éléments, à savoir une base, un pavé numérique, un détecteur de mouvements, un capteur de contact, ainsi qu’un amplificateur de portée, mais il est possible d’y ajouter d’autres composants qui peuvent être achetés séparément. Vous pouvez agrémenter votre système de sécurité de capteurs ou claviers Ring supplémentaires, d’une sirène extérieure, mais également de capteurs ou produits tiers compatibles, comme des serrures connectées fonctionnant sur le protocole Z-Wave.

Pour notre essai, nous avons justement fait le choix d’ajouter deux détecteurs de plus et la sirène extérieure Ring. Il est donc possible de choisir exactement l’installation qui vous convient en ajoutant des capteurs d’ouverture ou des détecteurs de mouvement afin de vous assurer que votre maison ou appartement est entièrement couvert. Par ailleurs, les composants Ring sont rétro compatibles, de telle sorte que les capteurs et claviers de première génération peuvent être ajoutés à un système de seconde génération.

L’autre avantage de Ring est que l’intégralité des composants fonctionnent sans-fil. Il est ainsi très simple de placer les capteurs, puisqu’ils ne nécessitent pas de perçage ou de fils. Ils sont alimentés par des piles et le clavier peuvent se recharger par l’intermédiaire d’une prise micro-USB. Seule la base devra être branchée sur secteur, bien qu’elle dispose d’une batterie de secours en cas de coupure de courant.

Il faudra d’ailleurs choisir son emplacement judicieusement, puisqu’elle sert également de sirène intérieure et il faut donc éviter de la placer dans un placard. Heureusement, elle se connecte à votre routeur en Ethernet ou en Wi-Fi, ce qui permet de la poser au-dessus d’un meuble. Par ailleurs, chaque pavé numérique dispose également d’un haut-parleur qui fait office de sirène, même si leur volume est plus limité que celui de la base.

Mise en route

Une fois le kit déballé, son installation est un jeu d’enfant et ne nécessite que quelques minutes. L’application Ring propose un guide pas à pas, expliquant chaque étape du processus grâce à des images et des vidéos. Tous les éléments du kit sont d’ailleurs pré-appairés à la base, de telle manière qu’il suffit de retirer la languette des piles pour les connecter automatiquement. Il faudra simplement suivre les instructions sur son téléphone pour installer chaque pièce du kit, à savoir la base, nécessaire au fonctionnement du système, puis le pavé numérique et les capteurs.

Durant le processus de mise en route, il vous sera demandé de créer un code PIN, qui vous sera personnel et permettra de vous identifier lorsqu’il sera saisi au clavier. Il est bien entendu possible de partager le système avec d’autres utilisateurs, qui auront chacun leur propre code personnel.

Chaque capteur est livré avec de l’adhésif double-face, ce qui évite d’avoir à percer pour les installer. Il est également possible de les visser ou même de les aimanter, selon la surface sur laquelle vous souhaitez les placer. De la même manière, les capteurs d’ouverture sont pensés de telle sorte qu’il est possible de les accrocher sans que les deux parties soient impérativement l’une en face de l’autre.

Pour ma porte d’entrée, j’ai préféré mettre l’aimant à la perpendiculaire par rapport à la partie sur le cadre, sans rencontrer le moindre faux contact. Il faut cependant souligner que les capteurs de contact sont relativement visibles, notamment car ils abritent les piles et les radios Z-Wave pour communiquer avec la base. De même, il est impossible d’utiliser un système Ring avec des capteurs préinstallés dans les ouvrants.

Une fois le détecteur placé, l’application permet de le configurer en quelques étapes simples. Par exemple, un capteur de porte d’entrée déclenchera un compte à rebours personnalisable, alors qu’un détecteur de mouvement dans le salon fera sonner l’alarme de manière instantanée. La sensibilité de chaque capteur est également paramétrable, ce qui permet d’éviter d’être déclenchée par inadvertance. Pendant nos quatre semaines de tests, mon quadrupède d’environ 25 kg n’a fait sonner l’alarme qu’une seule fois, en se mettant debout avec ses pattes sur la porte d’entrée — ça lui servira de leçon.

Voilà ! Il aura suffi de quelques minutes pour installer le système Ring, voyons maintenant comment il se comporte au quotidien.

Application et utilisation

L’utilisation de la Ring Alarm est très simple, de telle sorte qu’une fois installée, elle s’utilise sans avoir à se soucier de grand-chose. Ainsi, le système s’arme par l’intermédiaire du pavé numérique, de l’application, ou même grâce à Alexa. Deux modes sont proposés, à savoir À domicile ou À l’extérieur. Le premier permet de désactiver certains capteurs lorsque vous êtes chez vous, comme les détecteurs de mouvement, évitant que la sirène ne sonne par inadvertance. Le mode À l’extérieur active quant à lui tous les capteurs, s’assurant qu’un intrus soit effectivement repéré.

L’application Ring propose également une fonctionnalité de géolocalisation, permettant de recevoir automatiquement une notification lorsque vous arrivez ou partez de chez vous, vous rappelant d’armer ou de désarmer le système. Malheureusement, elle n’a pas fonctionné durant notre essai et il faut donc bien penser à le faire manuellement.

Une fois le système armé, la Ring Alarm s’est révélée fiable, puisqu’elle ne se déclenche pas par inadvertance, mais se révèle redoutable en cas d’intrusion ou de tentative de manipulation de votre système. Lors d’une coupure de courant, la base bascule automatiquement son alimentation sur la batterie intégrée et envoie une notification vous prévenant. De la même manière, en cas de manipulations avec les capteurs ou la sirène, l’application envoie immédiatement une notification permettant de savoir qu’une personne mal intentionnée a potentiellement essayé de s’introduire chez vous.

Les sirènes

En cas d’intrusion, les sirènes extérieures, de la base et des pavés numériques se déclenchent immédiatement. La première retentit à 104 décibels, ce qui équivaut environ à un klaxon de voiture. Bien qu’elle soit bien audible à l’intérieur, elle n’est pas non plus assourdissante et peut sembler faiblarde. La sirène extérieure peut quant à elle produire une centaine de décibels, destinés cette fois-ci à être entendus par les voisins et passants, ainsi qu’une alerte visuelle grâce aux LED intégrées.

Par ailleurs, le système Ring trace l’intégralité des actions effectuées et des mouvements, même lorsque le système n’est pas armé. Il est très facile de savoir qui a armé l’alarme, quand, et depuis quel appareil. De la même manière, tout mouvement ou ouverture sur un capteur est enregistré, que le système soit armé ou non. En cas de danger, il est également possible de déclencher les sirènes manuellement, soit via l’application, soit directement par l’intermédiaire des boutons dédiés sur le pavé numérique.

Le seul gros reproche que nous pourrions faire à la Ring Alarm est son intégration avec des systèmes tiers. Bien qu’il soit possible de connecter facilement différents appareils Z-Wave compatibles et de la commander via des enceintes Alexa, aucune intégration avec d’autres systèmes n’est proposée. Oubliez Google Assistant ou même IFTTT, puisque l’applet Ring ne fonctionne qu’avec la sonnette connectée et pas les caméras et l’alarme. Il n’est donc pas possible de connecter la Ring Alarm à d’autres services, à moins de rester dans l’écosystème d’Amazon.

Toutefois, Ring propose une interface d’administration web, rare sur ce genre de produits, qui permet de contrôler le statut du système de sécurité et de l’armer.

Abonnement Ring Protect Plus

Pour une sécurité accrue, Ring propose un abonnement Protect Plus en option, facturé 10 euros par mois ou 100 euros par an. En revanche, contrairement aux abonnements proposés par des sociétés de sécurité, celui de Ring n’inclut pas de surveillance professionnelle ni d’envoi des forces de l’ordre.

Il permet cependant de bénéficier d’une connectivité cellulaire de secours en cas de coupure de connexion Wi-Fi, ainsi que d’un envoi automatique d’une alerte par SMS en cas d’incident. Enfin, l’abonnement Ring Protect Plus offre également une extension de la garantie de vos appareils Ring, même au-delà de leur période de couverture légale. Cette extension sera valable tant que l’abonnement Ring Protect Plus est actif.

Prix et disponibilité

Le kit Ring Alarm de base, incluant cinq éléments, à savoir la base, le pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un amplificateur de portée, est disponible au prix de 250 euros. Le kit sept pièces, comprenant un capteur de contact et un détecteur de mouvement supplémentaires, est quant à lui vendu 280 euros.

L’installation testée dans notre essai, à savoir le kit 8 pièces comprenant la sirène extérieure, est vendu 340 euros. D’autres configurations sont également disponibles, en fonction du nombre de capteurs qu’il vous faut.

