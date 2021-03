La dématérialisation va jusque dans notre porte-clefs avec démocratisation des serrures connectées. Nous avons choisi pour vous les meilleurs modèles du marché.

Si elles ne sont pas exactement nouvelles, on en trouve désormais depuis quelques années, les serrures connectées n’ont jamais vraiment décollé en France. Une situation qui semble bien sur le point de changer avec l’arrivée de nombreux nouveaux modèles sur le marché.

Après avoir laissé le marché à des startups pendant longtemps, les grands noms arrivent ainsi avec leurs propres produits. Somfy, Vachette ou encore Legrand sont donc sur la ligne de départ pour tenter de populariser ces serrures d’un autre type.

Pourquoi choisir une serrure connectée ?

Disons-le tout de suite : vous n’utilisez pas une serrure connectée pour sa sécurité. Elle sera autant, voir plus vulnérable que ses consœurs classiques. Sa véritable force est son côté pratique. Créer un « double » de clefs se fait en quelques secondes et vous pourrez les partager aisément avec vos proches. Les propriétaires de location saisonnière ou d’AirBnB seront aussi séduits par cette façon de simplifier l’arrivée et le départ de leurs locataires.

Certains modèles permettent aussi une ouverture à distance, que ce soit en « local » via un assistant vocal ou à l’autre bout du monde avec son téléphone.

Nous avons choisi pour vous les modèles les plus intéressants du marché.

Yale Linus Smart Lock : quasi universelle

Tout droit venue des USA, cette serrure signée Yale a pour principale promesse d’être compatible avec 95 % des serrures du marché. Un objectif ambitieux au vu de la grande diversité de la France sur ce point.

Premier constat : elle est imposante (15 cm de haut sur 5,8 de large), mais réussit à rester relativement élégante grâce à des lignes épurées. On aura le choix entre un gris argenté et un noir ardoise. L’installation est simple puisque l’on réutilisera le barillet existant. Si ce dernier n’est pas compatible, il est toujours possible d’en acheter un en option. Autre ajout possible : celui d’un clavier si l’on préfère passer par un code.

Le reste du temps, le contrôle se fait en utilisant l’application Yale Access, qui permet en au passage une ouverture à distance si l’on investit dans le pont Wifi Yale Connect. Ce dernier ouvre aussi des fonctions de gestion de droits d’accès temporaires pratiques pour les locations saisonnières. L’alimentation se fait via 4 piles AA.

Une bonne serrure facile à installer et à utiliser, dommage toutefois qu’elle soit si encombrante.

Vous pouvez retrouvez son test complet par ici.

Nuki Smart Lock : Pour l’écosystème

Disponible depuis maintenant deux ans, cette serrure nous vient tout droit d’Autriche. Disons le d’entrée : elle ne brille pas par sa discrétion, tant pour sa taille que le chois d’une finition bicolore qui attire l’œil.

Son installation est simple puisqu’elle réutilise le barillet et la clef existante. Prise seules ses fonctions sont très classiques, avec une ouverture depuis le smartphone en Bluetooth. Mais c’est son écosystème qui lui permet réellement de briller.

On peut ainsi lui adjoindre un pont pour un contrôle à distance, mais aussi une un pavé numérique ou encore une télécommande au format porte-clefs. Cette dernière est particulièrement pratique pour les gens n’ayant pas de smartphones comme les enfants. Plus original est le Nuki Opener qui vient se brancher sur un interphone pour contrôler celui-ci à distance !

Elle fait aussi le plein sur l’intégration des assistants vocaux puisque l’on retrouve Alexa, HomeKit et Google Assistant. Un modèle que l’on aurait aimé plus discret, mais qui intéressera ceux à la recherche de polyvalence.

Vachette ENTr : pour la sécurité

Difficile de ne pas évoquer Vachette quand on parle de serrures. Désormais propriété du groupe Assa Abloy (qui détient également Yale et Point Fort Fichet), la marque propose sous son nom l’ENTr, un modèle conçu à l’origine par Yale.

L’ENTr se veut un modèle plus sécurisé que la moyenne et oblige donc à un remplacement du cylindre par une version relativement haut de gamme. On gagne donc en sureté, mais l’on perd un peu en simplicité d’utilisation puisqu’il faudra démonter la serrure existante, ce qui ne prend cependant qu’un petit quart d’heure.

Ce modèle se déverrouille avec le Bluetooth de votre téléphone, mais aussi grâce à la télécommande fournie. Parmi les options intéressantes ont trouvera un boitier supplémentaire rendant possible une ouverture par code ou empreinte digitale.

Impossible toutefois de la connecter, ce qui pourra être un souci pour un usage touristique. S’il est possible d’envoyer une clef à distance il faudra cependant être près de la serrure pour la programmer.

Coté alimentation on est en présence d’une batterie, un choix plus écologique, mais moins flexible puisqu’il faut plus de 4 heures pour faire le plein via un chargeur micro-USB.

Un modèle plus sécurisé que la moyenne donc, mais aussi plus cher et moins flexible que la plupart de ses concurrents.

Somfy Serrure Connectée : le choix des armes

Très présent dans le domaine de la domotique, Somfy dispose évidemment de sa propre solution de serrure connectée. Assez imposante, cette dernière a cependant le bon gout d’être livrée avec trois coques différentes (blanc/doré/argenté) qui lui permettent d’être un peu plus discrète.

Côté installation, on est là en présence d’un modèle imposant un remplacement du barillet. L’ouverture se réalise en Bluetooth via son téléphone, mais il est possible d’ajouter un pont connecté pour un contrôle à distance. Un lecteur de badges se doublant d’un digicode est également de la partie, mais son tarif (210 €) risque d’en refroidir certains. Pour accompagner ce lecteur, on pourra investir dans des badges, des bracelets ou même des cartes. Bref, il y en a pour tous les gouts.

L’alimentation est elle assurée par des piles AAA et l’autonomie annoncée est d’un an.

Somfy propose donc une solution complète et simple d’usage, mais la facture monte assez vite en fonction des accessoires dont on a besoin.

FAQ

Les serrures connectées sont elles compatibles avec toutes les portes ?

Les modèles disponibles dans nos contrées adoptent le profil européen et sont donc compatibles avec l’immense majorité des portes. La plupart du temps, il suffira de changer le cylindre existant et de l’échanger pour celui fourni. Certaines serrures de haute sécurité ne seront donc pas compatibles.

Comment vais-je ouvrir ma porte ?

Ça dépend ! La plupart des serrures du marché utilisent une app et le Bluetooth de votre téléphone. Certains modèles proposent des digicodes, des badges ou même des lecteurs d’empreintes. Pour finir, toutes les serrures proposent une clef de secours physique.

Est-il possible d’ouvrir sa porte à distance ?

Certaines serrures sont capables d’être ouvertes à distance depuis partout dans le monde. La solution la plus commune impose de passer par un pont qui communiquera entre la serrure et Internet.

Doit-on recharger sa serrure ?

Qui dit électronique dit énergie et votre serrure à donc besoin de courant. L’immense majorité des modèles utilise donc des piles au format AA ou AAA. L’autonomie varie selon le modèle et la fréquence d’utilisation et va généralement de 3 mois à un an. On vous recommande donc d’investir dans quelques piles rechargeables pour limiter les frais (et les déchets) sur la durée.

Que se passe-t-il en cas de coupure de courant ou d’Internet ?

Pas d’inquiétude en cas de coupure massive d’Internet ou de courant, la plupart des serrures connectées sont capables de fonctionner en local et sont qui plus est dotées de leur propre batterie ou pile. Certaines fonctions de contrôle à distance ne seront toutefois pas forcément disponibles. Et dans le pire des cas, il est toujours possible d’utiliser une classique clef en cas d’urgence. Attention tout de même, cela impose d’avoir accès à ladite clef, en confier un exemplaire à un proche est donc une bonne idée.

Les serrures connectées sont elles vraiment sécurisées ?

Si vous cherchez une serrure 100 % inviolable, passez votre chemin. Forcer une porte n’est qu’une question de temps pour un intrus motivé et mécaniquement ces serrures sont identiques à leurs cousines classiques.

Leur coté connecté ouvre même des voies d’attaques supplémentaires, les serrures elles-mêmes souffrent de vulnérabilités potentielles. Les chercheurs en sécurité en rendent publiques de manière régulière… Achetez donc une serrure connectée pour son côté pratique et non pas pour sa sécurité.