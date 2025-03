Ces deux nouvelles serrures connectées sont très simples à installer

Le leader européen des serrures connectées a annoncé deux nouveaux produits : les Nuki Smart Lock Pro et Go. Les deux modèles sont simples à installer et ne nécessitent pas le remplacement d’un cylindre, tout en offrant des fonctionnalités avancées et une connectivité complète.

Nuki est le leader du marché des serrures intelligentes en Europe. Elle propose une large gamme de produits, principalement des serrures, mais aussi des solutions d’accès.

En complément de la nouvelle Nuki Smart Lock Ultra, sortie il y a quelques mois, la marque vient d’annoncer deux nouvelles serrures, simples à installer et plus abordables.

Nuki Smart Lock Pro

La Nuki Smart Lock Ultra, sortie il y a environ trois mois, est à nos yeux l’une des serrures les plus avancées et complètes du marché. Elle propose des fonctionnalités très complètes, mais requiert toutefois de remplacer le cylindre de votre serrure, ce qui implique de retirer l’existant et de changer vos clés physiques, à la manière de la serrure intelligente de Netatmo.

Pour ceux qui préfèrent une installation plus simple, Nuki vient de sortir sa Smart Lock Pro. Elle reprend les fonctionnalités et même l’apparence de la Smart Lock Ultra, mais s’installe sur un cylindre débrayable existant.

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Bien qu’elle ressemble à s’y méprendre à sa grande sœur, elle mesure 12 mm de plus, ce qui lui permet de s’installer sur un cylindre existant en utilisant une plaque intermédiaire qui se fixe dessus. La serrure vient donc tourner la clé physique, à l’instar des premiers modèles de la marque.

Mis à part ces différences, la Smart Lock Pro reprend les mêmes caractéristiques que la Smart Lock Ultra. Elle est notamment aussi rapide, avec trois modes d’ouverture allant du plus rapide en moins de 1,5 seconde, au plus lent pouvant prendre un peu plus de 2 secondes.

L’esthétique est également la même, avec un anneau LED au centre, et une base noire ou blanche surplombée d’un corps en acier inoxydable. La batterie est intégrée à la serrure et se recharge en utilisant un connecteur aimanté propriétaire, qui se branche en USB-C.

Pour ce qui est de la connectivité, la Nuki Smart Lock Pro dispose du Bluetooth, du Wi-Fi, mais aussi de la connectivité Matter en standard.

La Nuki Smart Lock Pro est disponible sur la boutique Nuki pour 270 euros. Un clavier tactile ainsi qu’un capteur d’ouverture de porte sont également proposés en option ou en pack avec la serrure, pour 360 ou 420 euros.

Nuki Smart Lock Go

Conscient du tarif élevé de ses produits, Nuki profite de ce lancement pour présenter la Smart Lock Go. Celle-ci reprend les fonctionnalités et même le design des générations précédentes, pour un prix très compétitif de 150 euros. En termes de couleur, elle n’est disponible qu’en blanc, pour garder les coûts assez bas. Elle s’installe elle aussi sur un cylindre existant, sans nécessiter de mise en route complexe.

Elle communique via Bluetooth, ou Wi-Fi intégré ou Matter via Thread. En revanche, l’accès à distance nécessite un surcoût d’activation logicielle de 49 €, ce qui est quelque peu surprenant.

La Nuki Smart Lock Go est d’ores et déjà disponible sur la boutique en ligne de la marque pour un tarif de 150 euros. La serrure est livrée avec des piles, qui peuvent être remplacées par un Power Pack rechargeable, vendu 49 €.