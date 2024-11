Test de la Nuki Smart Lock Ultra : probablement la meilleure serrure connectée du marché

La nouvelle serrure connectée Nuki Ultra veut révolutionner le marché avec un format compact. Elle remplace entièrement le cylindre existant, la rendant à la fois performante et discrète. Elle innove également par sa rapidité et son silence de fonctionnement, la rendant unique sur le marché.

Nuki est le leader du marché des serrures intelligentes en Europe, grâce à la qualité de ses produits. Après une quatrième génération offrant peu d’évolutions si ce n’est le support Matter, la marque se devait d’innover pour continuer à se différencier de la concurrence et ne pas se faire devancer.

Avec la nouvelle Nuki Smart Lock Ultra, la marque offre un produit assez unique sur le marché. Il combine une serrure connectée compacte et design avec un cylindre universel qui vient remplacer celui installé dans la porte. Cette combinaison permet un encombrement réduit pour plus de discrétion, mais aussi une rapidité et un silence de fonctionnement impressionnants.

Voyons en détail ce que vaut la Nuki Smart Lock Ultra et si elle mérite de remplacer votre serrure actuelle.

Un design haut de gamme

La Nuki Smart Lock Ultra se distingue par son apparence particulièrement discrète. Contrairement à la plupart des autres serrures connectées et même de ses prédécesseurs, la nouvelle Smart Lock Ultra consiste visuellement en une poignée circulaire en inox brossé. Le rendu est particulièrement réussi, alliant une apparence haut de gamme avec un encombrement réduit et discret.

Un cercle LED lumineux au centre de la serrure permet d’en connaître le statut, tandis qu’un bouton circulaire personnalisable s’intègre parfaitement avec le reste du design.

Les habitués de la marque reconnaitront l’esthétique générale, puisque la poignée circulaire est très similaire à celle des précédentes versions, tout en s’affranchissant de l’imposante partie inférieure.

La marque a également travaillé la serrure pour y intégrer la batterie. Celle-ci se recharge simplement en utilisant un connecteur magnétique qui se connecte sous la serrure, évitant ainsi de forcer dessus en tentant de l’insérer. L’autre extrémité se connecte en USB-C sur une batterie ou un adaptateur secteur, malheureusement non fourni. Il n’est donc plus nécessaire de retirer la serrure ou la batterie pour la recharger.

Globalement, le tout est particulièrement discret et la plupart des gens ne pourront pas deviner que votre serrure est connectée. La base de la serrure est recouverte d’un plastique noir ou blanc, lui permettant de s’adapter à votre intérieur. De plus, le cylindre universel est livré avec trois clés, permettant une utilisation classique en cas de besoin.

Une installation rigoureuse

L’installation de la Nuki Smart Lock Ultra n’est pas particulièrement complexe, bien qu’elle ne soit pas aussi simple que celle des précédents modèles. En effet, elle nécessite le remplacement de votre cylindre par le Nuki Universal Cylinder. Celui-ci est livré avec de nombreux embouts, lui permettant de s’adapter aux dimensions de votre porte et du cylindre existant.

Dans un premier temps, il faut retirer le cylindre existant de la porte. Cette opération est assez simple, puisqu’il suffit dans la plupart des cas de retirer une vis, puis d’insérer la clé dans la serrure, de la tourner légèrement et de tirer. Le cylindre se retire alors, permettant l’installation de celui de Nuki.

Il convient ensuite de mesurer les dimensions de votre cylindre et de votre porte de chaque côté en utilisant la réglette fournie. Une fois les mesures prises, vous devez ajuster les embouts pour les parties intérieure et extérieure du cylindre, afin qu’il s’ajuste parfaitement aux dimensions de votre porte. Cette opération est relativement simple, mais peut nécessiter quelques ajustements pour trouver les bons embouts. De même, plusieurs vis sont fournies, et il faut s’assurer de bien choisir la bonne taille pour qu’elle ne soit ni trop courte ni trop longue.

Une fois le cylindre en place et la vis serrée, il faut installer une plaque de fixation à visser directement sur la partie intérieure du cylindre. Pour terminer, un petit anneau jaune se place sur l’embout du cylindre, sur lequel se clipse la serrure.

Globalement, le processus n’est pas très complexe et l’installation est guidée depuis l’application. Cependant, les étapes sont parfois un peu trop simplifiées. Heureusement, la marque prévoit une vidéo d’installation détaillée pour rendre le processus accessible à tous.

Une fois la serrure en place, l’ensemble est solide et aucun jeu ne se fait ressentir. Si besoin, un bouton permet de relâcher le mécanisme de fixation pour pouvoir la retirer en la tournant.

À travers l’application, vous pouvez définir le type de poignée que vous avez. Pour une poignée à crémone, l’application pourra vous rappeler de la relever avant le verrouillage. Pour une poignée à béquille, vous pourrez définir la durée de maintien du déverrouillage selon vos préférences.

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter l’installation par un Door Sensor et Keypad 2.0, vendus séparément. Leur installation est particulièrement simple et se réalise très rapidement. Le clavier peut être monté au mur en le vissant, ou fixé grâce à l’adhésif au dos. Il permet d’ouvrir la porte grâce à un code personnel ou temporaire ou votre empreinte digitale, ajoutant un côté pratique au quotidien. Le capteur d’ouverture permet quant à lui de la verrouiller automatiquement la porte dès qu’elle est fermée ou de recevoir une notification si elle reste ouverte.

Pour ce qui est de la connectivité, la Nuki Smart Lock Ultra fonctionne en Bluetooth et Wi-Fi, mais est également compatible Matter, grâce au support du protocole Thread.

Une application simple mais complète

L’application Nuki offre de nombreuses options de personnalisation, en plus des options de verrouillage et déverrouillage. Vous pouvez notamment y personnaliser les paramètres de la serrure, mais aussi du Keypad 2.0 et du Door Sensor.

Il est notamment possible d’y créer des utilisateurs, leur offrant des accès permanents ou temporaires, utiles pour des visiteurs ou des employés de maison.

Vous pouvez également personnaliser la fonction du bouton selon le nombre de pressions. Il est ainsi possible de choisir d’ouvrir ou de fermer la porte intelligemment selon l’état, ou de forcer la fermeture ou l’ouverture. Vous pouvez même choisir de simplement indiquer le statut de la porte par une ou deux pressions, d’activer ou non le clignotement de la LED si la porte est déverrouillée, et même d’ajuster la luminosité de la LED.

De même, vous pouvez planifier le verrouillage automatique de la porte selon les heures de votre choix. Il est même possible de consulter l’historique des accès, utile en cas de doute ou d’intrusion.

Par ailleurs, Nuki propose des abonnements complémentaires optionnels : Nuki Guarantee Plus et Nuki Smart Housing. Le premier, facturé 25 euros, offre une garantie optionnelle de 3 ans, avec remplacement en cas de problème. Le second est idéal pour la location et s’intègre avec des services tiers comme AirBnB, mais le support premium et la garantie de 3 ans. Pour un logement le service est facturé 69 euros et offre une remise sur le set, comprenant également des accessoires.

Un vrai plaisir à utiliser

Silencieuse et rapide

En plus d’être belle, la Nuki Smart Lock Ultra offre un concentré d’innovation qui rend son utilisation particulièrement intuitive et agréable.

En effet, contrairement à de nombreux autres modèles qui peuvent être bruyants et lents, la Nuki Smart Lock Ultra est très silencieuse et d’une rapidité déconcertante. Fini les longues secondes d’attente dans le froid le temps que votre serrure se déverrouille, la Smart Lock Ultra se verrouille ou déverrouille en environ deux secondes.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre trois modes d’ouverture : Standard, Insane et Gentle. Le premier prend environ deux secondes pour verrouiller ou déverrouiller la porte, tandis que le second le fait en une seconde et demie. Le dernier s’adapte quant à lui à la serrure, ce qui peut être utile pour celles qui ont tendance à résister un peu.

Dans mon cas, le mode standard m’a parfaitement convenu, alliant rapidité et silence. Que demander de plus ?

Multiples options d’ouverture

La Nuki Smart Lock Ultra est conçue pour fonctionner avec le cylindre universel de la marque, livré avec trois clés physiques. Contrairement à la serrure de Netatmo, celles-ci sont des clés traditionnelles, et ne laissent pas deviner que vous avez une serrure connectée chez vous. Le cylindre étant bien évidemment débrayable, vous pouvez utiliser l’une des clés pour entrer chez vous, comme vous le feriez traditionnellement. C’est un atout non négligeable, en particulier si certains membres de votre foyer préfèrent une méthode d’accès plus classique, surtout si vous n’avez pas l’intention d’acheter un Keypad 2.0.

Bien entendu, la serrure permet également d’accéder à votre logement de manière plus moderne. Vous pouvez notamment utiliser votre smartphone ou même votre Apple Watch pour déverrouiller la porte, évitant ainsi de prendre vos clés. De plus, l’application Nuki peut automatiquement déverrouiller la porte en se basant sur votre localisation, automatisant le processus pour vous.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En utilisant l’application Nuki, vous pouvez également créer des clés virtuelles, permettant à des invités d’accéder à votre logement depuis leur smartphone.

La compatibilité avec Alexa et Google Assistant permet également d’ouvrir la porte à distance, mais surtout de vérifier oralement si vous avez bien verrouillé la porte et de le faire à distance si besoin.

Enfin, vous pouvez acquérir un clavier Keypad 2.0, permettant d’utiliser jusqu’à 20 empreintes digitales ou 200 codes pour ouvrir la porte. Parmi eux, certains peuvent être temporaires ou limités, en fonction de jours et plages horaires prédéfinis. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez par exemple permettre à votre aide ménagère d’entrer chez vous uniquement certains jours.

Pour ce qui est de l’intérieur, le bouton de la serrure est configurable, selon le nombre de pressions. Vous pouvez ainsi choisir s’il faut une ou deux pressions pour verrouiller la porte, ou si le choix se fait dynamiquement.

Par ailleurs, en cas de problème, vous pouvez physiquement tourner la poignée pour verrouiller ou déverrouiller la porte, évitant ainsi d’avoir à la démonter.

Des fonctionnalités avancées

Comme les précédentes générations, la Nuki Smart Lock Ultra dispose d’un cercle LED permettant de connaître l’état de fermeture de la porte. Un cercle complet indique une porte verrouillée, tandis qu’un cercle rempli aux trois quarts vous permet de savoir qu’elle ne l’est pas.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Selon vos préférences, vous pouvez activer ou non la fonction d’indication par clignotement, permettant notamment d’économiser la batterie. Par ailleurs, une très légère rotation de la serrure illumine l’anneau lumineux, permettant d’afficher le statut de fermeture de la porte.

De plus, la fonction Lock ‘n’ Go permet par exemple de déverrouiller la serrure puis de la verrouiller à nouveau après un délai prédéfini (20 secondes par défaut). L’idée est donc de ne déverrouiller la porte que pour entrer ou sortir. De même, en utilisant le Door Sensor en option, l’application vous prévient si la porte est restée ouverte.

Prix et disponibilité

La Nuki Smart Lock Ultra sera disponible courant décembre pour 349 euros. Ce tarif comprend la serrure et le cylindre universel. Toutefois, le Keypad 2.0 et le Door Sensor sont vendus séparément, coûtant respectivement 160 et 49 euros.