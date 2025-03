119 € au lieu de 189 € : le prix est au plus bas pour la Nuki Smart Lock 4.0, la plus populaire des serrures connectées

En plus de facilitĂ© l’accès Ă votre domicile, les serrures connectĂ©es offrent une sĂ©curitĂ© accrue. Et si vous cherchez Ă vous en procurer une, la Nuki Smart Lock 4.0 est idĂ©ale et profite en ce moment d’une excellente promotion sur Amazon, qui la fait passer de 189 euros Ă seulement 119 euros.Â

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Une serrure connectée permet de renforcer la sécurité d’un domicile tout en y facilitant l’accès. Elles sont aussi très appréciées pour leur côté pratique : elles permettent d’ouvrir votre porte via un code ou votre smartphone, mais aussi de créer un « double » de clés en quelques secondes. Si vous souhaitez vous laissez tenter par cette solution, le leader de ce secteur, Nuki, vend sa Smart Lock 4.0 avec plus de 36 % de réduction.

Les avantages de la Nuki Smart Lock 4.0

Une serrure robuste, simple Ă installer

DĂ©verrouillez et verrouillez automatiquement votre porte Ă distance

Compatible avec Matter

Au dĂ©part vendu Ă 189 euros, la serrure connectĂ©e Nuki Smart Lock 4.0 est actuellement disponible en promotion Ă 119 euros sur Amazon.Â

Une serrure connectée facile à mettre en place

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Bien installĂ©e dans ce domaine, Nuki propose des serrures connectĂ©es complètes, mais surtout simple Ă installer. Pour les personnes craignant de dĂ©truire leur porte, pas de panique ! L’installation ne nĂ©cessite ni perçage, ni vis, ni remplacement de cylindre, mais il faut tout de mĂŞme que le cylindre visant Ă accueillir la serrure connectĂ©e soit dĂ©brayable de prĂ©fĂ©rence pour continuer d’utiliser la clĂ©.

Ici la Smart Lock 4.0 ne demande que quelques minutes et on est aidé tout au long du processus par l’application de Nuki qui explique comment procéder étape par étape. Elle s’installe sur la serrure existante du côté intérieur de la porte. Une fois en place, la serrure s’ouvre avec un smartphone faisant office de clé capable autant de la verrouiller que de la déverrouiller. Pratique pour ne pas perdre du temps à fouiller ses poches ou son sac.

Une solution pratique et contrĂ´lable Ă distance

La serrure de Nuki fonctionne de paire avec votre smartphone qui fait office de clĂ©. La porte s’ouvre automatiquement dès que vous vous trouvez Ă portĂ©e de la serrure, et se verrouille dès que la porte est fermĂ©e.

À travers l’application, vous allez pouvoir personnaliser les paramètres de la serrure. Il sera possible de faire en sorte que la porte soit toujours verrouillée la nuit, ou chaque fois que vous fermez la porte. Pour éviter de multiplier les jeux de clés, il est possible d’attribuer un accès à chaque membre de la famille. Le nombre de clés et d’utilisateurs que vous pouvez créer sur ce modèle est de 200. Et il faut savoir que la sécurité n’est pas mise de côté, puisque via un journal d’accès, vous pouvez savoir qui entre et sort et quand la porte d’entrée a été fermée.

Enfin, compatible avec Matter, la serrure de Nuki est contrôlable avec les principaux assistants vocaux. Elle permet également de pouvoir créer des routines automatisées.

Pour comparer la Nuki Smart Lock 4.0 avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures serrures connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.