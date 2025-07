Cette caméra connectée Xiaomi 2K à -20 % avec double caméra est idéale pour renforcer la sécurité de votre domicile cet été

Comme son nom l’indique, la Xiaomi Smart Camera C500 Dual intègre deux caméras et permet donc de réduire les angles morts chez soi. En ce moment, PC Componentes la propose à 65,99 euros, alors que Xiaomi l’affiche à 79,99 euros sur son site.

Une caméra de surveillance connectée posée dans une pièce suffit à nous rassurer au quotidien. Mais lorsque celle-ci comporte deux objectifs qui lui permettent de balayer la totalité de la pièce et donc de réduire les angles morts, c’est évidemment bien mieux. C’est justement ce qu’on trouve sur la Xiaomi Smart Camera C500 Dual, actuellement disponible à moins de 70 euros.

Les points à retenir de la Xiaomi Smart Camera C500 Dual

Une caméra fixe et un téléobjectif intégrés

Des images en 2K

La détection intelligente grâce à l’IA

Affichée à 79,99 euros sur le site officiel, la caméra connectée Xiaomi Smart Camera C500 Dual est aujourd’hui proposée à 65,99 euros chez PC Componentes.

Une caméra deux-en-un plus rassurante

La Xiaomi Smart Camera C500 Dual est une caméra de surveillance connectée qui adopte le même design rond et discret que la plupart des modèles de la marque chinoise. Comme ses congénères, elle peut être fixée au plafond ou posée sur un meuble. Mais ce qui la différencie des autres, ce sont évidemment ses deux objectifs intégrés qui lui permettent d’offrir une couverture double de votre pièce.

Concrètement, cette Smart Camera C500 Dual est d’abord dotée d’une caméra grand-angle (110°) fixe, qui propose une vue d’ensemble. Celle-ci est surmontée d’une autre caméra, mobile cette fois-ci, avec téléobjectif de 6 mm, qui est capable de fournir une vision panoramique, de s’incliner et de filmer de gros plans détaillés. Les deux caméras se complètent donc et peuvent couvrir deux directions à la fois pour capturer simultanément différents endroits de la pièce. Une bonne façon de réduire les angles morts. Tout se pilote depuis l’application Xiaomi Home, sur laquelle vous pourrez par exemple appuyer sur une zone de la séquence de la caméra fixe pour que l’autre caméra puisse pivoter et capturer un gros plan.

Avec ces deux objectifs 4 Mpx, la Smart Camera C500 Dual peut par ailleurs filmer en 2K et offrir une vision nocturne en couleur ou une vision nocturne infrarouge pour un rendu plus détaillé.

Des fonctionnalités intelligentes efficaces

La Smart Camera C500 Dual propose plusieurs autres fonctionnalités bien pratiques, comme la détection intelligente par IA qui lui permet de repérer et suivre des chiens et des chats, de vous alerter si votre bébé pleure ou encore de suivre les personnes qui passent devant son objectif, avant de vous envoyer des alertes sur votre smartphone.

Il est aussi possible de créer des clôtures virtuelles pour que la caméra surveille une zone en particulier et vous envoie une alerte si une personne rentre dans cette zone.

Les appels vocaux bidirectionnels sont aussi disponibles. Enfin, la caméra prend en charge Xiaomi HyperOS Connect, qui lui permet d’interagir avec d’autres appareils compatibles. Elle fonctionne aussi avec Alexa et Google Assistant.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.