Cette caméra 2K avec charge solaire à -24 % est parfaite pour surveiller votre domicile durant les fêtes

Pour surveiller votre domicile en continu, vous pouvez opter pour la TP-Link C410 de Tapo. Cette caméra de surveillance sans fil peut s’alimenter par l’énergie solaire. Elle est aussi capable de filmer en 2K et revient à seulement 52 euros contre 69 euros habituellement.Â

Les caméras de surveillance sont pratiques, sécurisantes et surtout dissuasives. Dans le cas où vous partirez pendant les fêtes de Noël, et que vous souhaitez surveiller votre domicile en continu, la référence TP-Link Tapo C410 fera très bien l’affaire. Entre son image en qualité 2K, ses projecteurs et son panneau solaire intégré, elle est le parfait allié pour sécuriser votre domicile en votre absence. Bonne nouvelle : on la trouve avec 24 % de remise.

Les atouts de la TP-Link Tapo C410

Une caméra sans fil avec un panneau solaire fournit

Enregistre les vidéos en 2K

Une vision nocturne en couleur et détecte les mouvements

D’abord à 69,90 euros, la caméra TP-Link Tapo C410 avec panneau solaire est actuellement remisée à 52,90 euros sur Amazon.

Une caméra simple à installer, avec une autonomie longue durée

Pour être utilisée sans crainte à l’extérieur, la TP-Link Tapo C410 est certifiée IP65. De ce fait, la caméra est capable de faire face aux aléas climatiques, qu’il fasse froid ou chaud.

Cette caméra sans fil fonctionne sur batterie et dispose d’une autonomie de 180 jours, soit 6 mois d’utilisation d’après le constructeur. Mieux encore, leur batterie pourra également être rechargée avec l’énergie solaire grâce au panneau solaire fourni dans ce kit, qui promet 365 jours d’autonomie.

Un rendu détaillé même de nuit

Son autre atout est de pouvoir filmer avec une définition 2K pour un rendu détaillé, même lorsque vous zoomez le sujet. La qualité d’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais et c’est réussi, puisque la couleur s’invite aussi pour avoir une image plus nette. Elle est d’ailleurs aidée par des projecteurs intégrés, pratique pour éclairer une zone. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

À l’aide de l’application, vous êtes alertés via une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Celle-ci peut distinguer les fausses alertes, et ce, grâce à une IA qui permet de détecter une présence humaine. À travers l’app, il sera possible de définir vos propres zones de détection, celles qui vous semblent les plus sensibles.  Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la C410 est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués.

Enfin, pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, ici pas besoin de souscrire à un abonnement : pas de frais mensuels ni de coûts cachés. Quant au stockage, il peut être hébergé sur une carte SD.

