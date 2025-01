À -50 %, cette caméra qui filme en 2K sécurise votre domicile pour vraiment pas cher

Pour garder un œil à votre domicile, il existe de très bonnes caméras connectées à petit prix. Tapo compte de bonnes références et propose son modèle C220, conçu pour l’intérieur, qui passe de 49 euros à 24 euros seulement.

Les camĂ©ras de surveillance connectĂ©es sont de petits objets très rassurants au quotidien. Certaines sont conçues pour l’extĂ©rieur et d’autres pour l’intĂ©rieur, comme la Tapo TP-Link C220. Avec son petit format et son look discret, elle se fond dans votre intĂ©rieur et filme les alentours pour que vous puissiez toujours garder un Ĺ“il Ă votre domicile. Pour l’obtenir, pas besoin d’investir une grande somme, d’autant plus qu’elle est Ă moitiĂ© prix aujourd’hui.

Les avantages de la Tapo TP-Link C220

Son petit gabarit très discret

Sa qualité vidéo et sa vision nocturne

La prĂ©sence d’une alarme sonore et lumineuse

Sans oublier sa capacité à détecter les mouvements

ConseillĂ©e au prix de 49,99 euros, la camĂ©ra Tapo TP-Link C220 est actuellement remisĂ©e Ă 24,90 euros sur le site d’Amazon.

Une belle qualitĂ© d’image malgrĂ© son petit gabarit

La caméra Tapo TP-Link C220 est faite pour surveiller l’intérieur de votre domicile : ne disposant pas de la certification IP qui la rendrait résistante aux intempéries, elle ne pourra pas être placée à l’extérieur. Mais, en dehors de cela, elle sera tout à fait compétente. À commencer par sa définition en 2K, qui offre un rendu d’images nettes et détaillées. Grâce à son champ de vision à 360°, elle peut couvrir le plus de périmètres possible.

Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais pour sécuriser votre domicile, mais l’image perd en qualité. En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone. Vous pourrez même déclencher des effets lumineux et sonores pour effrayer les visiteurs indésirables. Elle dispose par ailleurs de l’audio bidirectionnel, qui permet de discuter directement à la personne qui passera devant l’objectif. Alexa et Google Assistant sont également de la partie.

Petite, discrète et simple à installer

Pour sa conception, la marque a pensĂ© Ă dĂ©livrer un produit compact. Avec ‎ses 8,5 Ă— 8,7 Ă— 11,8 centimètres et son poids de 190 g, elle peut facilement se dissimuler dans votre intĂ©rieur, que ce soit, derrière les feuilles d’une plante, ou bien dans un coin de la pièce sans se faire remarquer. Pour l’installer, vous pouvez simplement la poser sur un meuble ou l’accrocher Ă un mur ou plafond grâce Ă un kit de fixation livrĂ© avec.

Enfin, l’installation et la configuration ne demandent aucun effort particulier. Il faut s’assurer qu’une prise Ă©lectrique soit Ă proximitĂ© puisqu’elle ne fonctionne ni sur batterie ni avec des piles. Par la suite, il faut tĂ©lĂ©charger l’application Tapo, allumer votre camĂ©ra et de scanner le code QR situĂ© sous la camĂ©ra pour vous connecter. De lĂ , vous pourrez avoir un retour vidĂ©o Ă distance de ce qu’il se passe chez vous, avec mĂŞme la possibilitĂ© d’enregistrer les vidĂ©os sur une microSD prĂ©alablement insĂ©rĂ©e dans la camĂ©ra.

