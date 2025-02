À -43 %, cette petite caméra de surveillance qui filme en 360° assure une surveillance complète pour pas cher 

Amazon propose la Blink Mini Pan-Tilt, une caméra d’intérieur qui a la particularité d’être sur une base motorisée pour avoir une vision à 360°. Sécurisante, elle est aujourd’hui vendue à 25 euros seulement, au lieu de 44 euros de base.

Blink Mini Pan-Tilt // Source : Amazon

Même après les soldes, Amazon continue de brader quelques produits, notamment ses Fire TV, mais aussi ses caméras de surveillance, comme la Blink Mini Pan-Tilt. Une caméra conçue pour l’intérieur qui offre un grand champ de vision pour surveiller l’ensemble de votre pièce. Elle assure la surveillance de jour comme de nuit, et coûte 43 % de moins aujourd’hui.

Que propose la Blink Mini Pan-Tilt ?

Une petite caméra avec une vision à 360°

Filme en 1 080p de jour comme de nuit

Détecte les mouvements en temps réel

De base à 44,99 euros, la caméra de surveillance Blink Mini Pan-Tilt se négocie aujourd’hui en promotion à 25,49 euros sur Amazon. L’offre est également disponible pour le coloris blanc.

Une mini caméra avec un grand champs de vision

Avec son appellation « Mini », Amazon délivre une caméra (très) compacte. Avec ses dimensions 66 × 66 × 145,5 mm, elle ne prendra que très peu de place et se camoufle facilement dans un coin de la pièce sans se faire remarquer.

Elle est surélevée par une base motorisée pour que vous voyiez ce qu’il se passe d’un bout à l’autre de la pièce grâce à la vue à 360°. Depuis l’application, vous allez pouvoir orienter la caméra vers la gauche ou la droite et inclinez-la vers le haut ou le bas afin d’obtenir une vision plus précise de la pièce.

Efficace pour voir ce qui se passe chez soi

La Mini Pan-Tilt filme en 1 080p et offre ainsi des images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Grâce à son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants et un haut-parleur, peu puissant, tout en restituant le son de manière correct et suffisant en intérieur.

Grâce à l’application, vous restez informé sur l’activité capter dans votre domicile. Par exemple, lorsqu’un mouvement est détecté, vous recevrez une notification depuis votre smartphone. Vous pouvez également configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone. Alexa est aussi de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central comme un Echo Dotou un Echo Show.

