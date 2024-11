Plus grands, plus versatiles, plus puissants : Amazon rafraîchit sa gamme Echo Show juste avant Noël

L’écran connecté de 15 pouces d’Amazon bénéficie d’une petite mise à jour matérielle plutôt intéressante. Par ailleurs, un modèle de 21 pouces est également de la partie, pour 110 euros de plus.

L’Echo Show 15 d’Amazon connait une mise à jour matériel bienvenue // Source : Amazon

Depuis la nuit des temps (au moins), nos plus petites télévisions ont trouvé une place de choix dans nos cuisines. En effet, cette pièce où nous passons tellement de temps mérite bien son écran propre, qu’il soit plat ou (pour les cuistots nés avant les années 2000) cathodique.

Bien entendu, l’ère des écrans connectés n’a pas laissé indemnes nos cuisines, et les appareils tels que les Nest Hub ou encore les Echo Show y logent désormais fièrement aux côtés de nos frigos, cafetières et autres micro-ondes. Ils ont même une fonction plus avancée que leurs ancêtres, en permettant d’afficher des recettes, d’écouter des playlists musicales, ou même de gérer sa maison connectée.

Ce sont les modèles proposés par Amazon qui connaissent aujourd’hui une petite mise à jour, notamment leur version la plus imposante, l’Echo Show 15. Ce tableau connecté sorti en 2022 est dorénavant équipé d’un meilleur système audio « offrant un son puissant et imposant », selon Amazon dans un communiqué de presse, et d’une « technologie d’adaptation à la pièce ».

En plus de leurs fonctionnalités d’appels et de contrôle de la domotique, les Echo Show 15 et 21 peuvent s’avérer de très bonnes Fire TV // Source : Amazon

Un appareil qui s’adapte mieux à son environnement

La caméra de l’appareil est aussi retravaillée, avec un champ de vision « plus de deux fois plus grand et un zoom 65 % supérieur à celui de l’Echo Show 15 de première génération ». Couplé à un cadrage automatique de meilleure facture, vous pourrez normalement pouvoir vous balader un peu plus dans votre cuisine pendant vos conversations visio.

Par ailleurs, vos interlocuteurs devraient vous entendre un peu mieux, puisqu’Amazon a aussi retravaillé la partie microphone de l’appareil avec « une technologie de réduction du bruit pour que les appels avec vos proches soient encore plus clairs, peu importe ce qui se passe en arrière-plan ». Reste à voir si le bruit d’une bouilloire ou de la cuisson d’un repas bien huilé n’aura pas raison de cette fonctionnalité.

Un hub central pour la maison connectée, désormais disponible dans une mouture plus grande

L’Echo Show n’est plus tout seul dans sa catégorie, puisqu’il est désormais décliné dans une version impressionnante de 21 pouces, possédant la même fiche technique interne. Si la bête sera plus difficile à placer dans toutes les cuisines, elle pourra toutefois remplir un rôle encore plus central. D’autant qu’Amazon propose de nombreux widgets permettant d’afficher un calendrier, des listes, des contenus audio ou, bien entendu, des contrôles pour gérer la domotique.

Les nombreux widgets proposés par Amazon devraient tirer parti de l’écran plus imposant de l’Echo Show 21

Bien entendu, au même titre que l’Echo Hub, les deux appareils mettre l’accent sur ce dernier aspect. Ils « sont compatibles Matter et peuvent se connecter directement aux appareils Wi-Fi, Thread et Zigbee ». Ils ont aussi droit à une connectivité Wi-Fi 6E, ce qui devrait rendre les fonctionnalités connectées un peu plus fluides, et l’utilisation en tant que Fire TV plus rapide.

Les Echo Show 15 et Echo Show 21 sont d’ores et déjà disponibles sur Amazon pour 329,99 euros et 439,99 euros respectivement. S’ils sont tous les deux livrés avec leur télécommande vocale Alexa et un système de montage mural, il faudra repasser à la caisse (109,99 euros) pour acquérir leur support réglable, permettant de les poser n’importe où. Même son de cloche pour les cadres marron clair ou blanc (39,99 euros pour l’Echo Show 15 et 43,99 euros pour l’Echo Show 21), si jamais la couleur de base de ces appareils ne vous convient pas.