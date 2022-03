Notre sélection des meilleures enceintes connectées avec écran

Les enceintes connectées avec écran proposent une nouvelle forme d'interaction avec votre assistant vocal. Découvrez quels sont les meilleurs produits en question au sein de notre sélection.

Les 3 meilleures enceintes connectées avec écran

Enfants illégitimes d’une tablette et d’une enceinte connectée, les écrans connectés avec assistant vocal se multiplient au sein des catalogues des constructeurs. Leur principale valeur ajoutée repose dans des interfaces offrant plus de possibilités d’interaction que la voix simple, mais aussi un volet multimédia.

Les enceintes avec écran offrent des cas d’usage variés, mais ils sont généralement destinés à devenir le point central de votre maison connectée. Il faudra cependant faire un choix entre les écosystèmes concurrents Google Assistant et Amazon Alexa.

Tous nos guides de maison connectée à retrouver ci-dessous :

Amazon Echo Show 10 2020 Le point central d'Alexa

Amazon continue de faire évoluer ses enceintes dotées d’un écran connecté avec cette troisième génération d’Echo Show qui remet les choses à plat. Du point de vue du design, on retrouve une enceinte classique de la gamme Echo à laquelle on ajoute un écran de 10 pouces. Petite particularité par rapport à ses concurrents et ancêtres : il est motorisé et s’orientera vers vous quand vous faites une requête.

Assez gadget à première vue, cette fonction s’avère plutôt utile, même si le tracking permanent peut parfois surprendre. L’écran est de manière générale mieux exploité que sur le Nest Hub et permet par exemple d’accéder à un navigateur web. Pratique pour faire une recherche quand on est loin de son téléphone. La plupart des services de streaming vidéo et audio sont aussi de la partie.

La partie sonore est très soignée, avec un son puissant et de qualité. Amazon livre donc ici un assistant extrêmement polyvalent que l’on voit parfaitement comme le centre d’un système domotique. Pour plus d’informations sur ses nombreuses fonctions, on vous conseille la lecture de notre test de l’Echo Show 10.

Google Nest Hub 2e génération (2021) L'enceinte avec écran pas chère

Avec son écran de 7 pouces, le Nest Hub sort du lot. Vu de l’extérieur, on a bien du mal à distinguer cette version 2021 de son ancêtre. On retrouve le même design et les dimensions ne varient quasiment pas. L’appareil est très neutre et s’intégrera sans trop de soucis à la plupart des intérieurs.

Même constat pour l’écran. La dalle de 7 pouces est inchangée, elle fait un travail correct, mais en 2021 la résolution (1024×600) commence à piquer un peu même pour ce type d’appareil. Cela dit, sa luminosité est bonne et le tactile réactif.

Sous le capot en revanche, les choses bougent un peu plus avec l’arrivée d’un micro supplémentaire, d’une puce dédiée au machine learning et surtout d’une compatibilité Thread. Ce protocole de domotique visant à remplacer le Zigbee se démocratise un peu plus et c’est tant mieux. La partie sonore progresse également, avec des basses plus présentes et une puissance générale améliorée. Cela en fait une enceinte d’appoint plus que correcte.

Les fonctions logicielles sont dans l’ensemble les mêmes, mais on apprécie l’arrivée d’un contrôle par « gestures » ainsi qu’une fournée de fonctions liées au sommeil. Le Nest Hub peut ainsi vous réveiller en douceur, mais surtout assure un suivi du sommeil.

En bref une progression en douceur pour un appareil qui offre un solide rapport qualité-prix.

Facebook Portal Go 2021 L'écran intelligent du quotidien

Facebook continue d’élargir sa gamme d’écrans/enceintes connectées avec un Portal Go qui adopte un format horizontal plus traditionnel. Le look de l’appareil est d’ailleurs extrêmement proche de celui d’un appareil de Google.

L’écran de 10,1 pouces ne viendra pas casser trois pattes à un canard avec ses bords très épais, mais il est lisible et surtout sa taille facilite l’utilisation. Côté audio, les haut-parleurs intégrés surprennent par leur qualité sonore, avec un son particulièrement immersif. On pourra de plus installer l’assistant vocal Alexa.

Côté fonctionnalités, on retrouve avant tout les multiples services de Facebook (pardon Meta…), mais aussi de nombreuses applications tierces. On retrouve ainsi Spotify, Deezer ou encore YouTube et Plex.

Mais la grande force de l’engin, ce sont les appels vidéos de qualité partout dans la maison. WhatsApp et Facebook Messenger sont bien entendu les apps les plus mises en avant, mais pas seulement. Pour les pros, des services comme Zoom, BlueJeans, Webex ou bientôt Microsoft Teams sont de la partie. Et si vous n’êtes pas très à l’aise à l’idée d’avoir une caméra Facebook au milieu du salon un cache physique est intégré.

Dernier point qui lui permet de se distinguer de la masse : sa batterie. On peut donc le bouger facilement d’une pièce à l’autre. L’autonomie est d’une journée et le tout se charge sur un socle à induction.

S’il propose de bonnes idées, ce produit souffre d’un péché originel : il impose l’usage d’un compte Facebook ou WhatsApp. On aurait aussi aimé un peu plus d’applications supportées. Mais si vous pouvez faire avec ses grosses contraintes, il ne manque pas d’arguments. On vous en dit plus dans notre test du Facebook Portal Go.

Google Nest Hub Max (2019) Le centre de votre domotique

À l’image des autres produits de la gamme, le Google Nest Hub Max se présente toutefois avec un plus grand écran qui mesure ici 10 pouces et une résolution en HD. En revanche, il ne révolutionne en rien le design des appareils.

En comparaison au modèle de base, le Nest Hub Max ajoute quelques éléments supplémentaires comme l’apparition d’une caméra avec un angle de 127 degrés. Cela transformera votre enceinte connectée aussi en caméra de surveillance.

L’enceinte connectée propose aussi un écran qui se comporte en roue de secours. Celui-ci est compatible au protocole Chromecast afin d’afficher n’importe quel type de contenus comme un stream sur Twitch ou bien une vidéo YouTube.

Le Google Nest Hub Max est une véritable tablette de contrôle qui centralisera toutes les informations communiquées. Lisez notre test de l’enceinte connectée avec écran pour en savoir plus.

Lenovo Smart Clock 2 L'écran connecté radio-réveil

Au sein des différentes enceintes connectées avec écran, la plupart sont orientées pour la gestion générale de votre domicile. La Lenovo Smart Clock 2 débarque avec une philosophie un peu plus marginale : la chambre.

Le design de cette enceinte connectée reprend largement les lignes introduites par Google avec ses Nest. Le tissu gris dont est paré le produit permet de s’intégrer à n’importe quel design. Toutefois, les dimensions prises du produit encombreront fatalement votre table de nuit.

Pour ce qui est de l’interface tactile mise en place, il s’agit d’une dalle LCD de 4 pouces, capable d’une définition de 800 x 400 pixels. La faible luminosité lui permet de se placer sans le moindre problème dans une chambre sans avoir à vous éblouir.

L’OS mis au cœur de l’enceinte connectée avec écran est bien évidemment Google. Vous avez droit à tout l’écosystème du constructeur américain pour faciliter au mieux votre quotidien. Le tout est compatible TuneIn, YouTube, Spotify et Deezer pour vous offrir une bibliothèque musicale de qualité.

Si l’enceinte connectée est pensée pour votre réveil, il est aussi pensé pour votre quotidien. Notre test complet du Lenovo Smart Clock vous donnera plus d’informations autour du modèle de la génération précédente.

Les assistants personnels des enceintes connectées avec écran

Alexa ou Google Assistant : quel assistant vocal choisir ?

Comme évoqué au début de l’article, le choix de votre produit doit d’abord se faire en fonction de votre écosystème de produits connectés. Sur le secteur des enceintes avec écran, vous avez le choix entre Google Assistant ou Alexa. La domotique de manière générale est séparée entre ces deux assistants vocaux. Vous devrez donc investir sur l’un de ses deux univers pour profiter pleinement des fonctionnalités mises en place.

Comment bien choisir son écran connecté ?

Afin de faire le bon choix, il est d’abord nécessaire de penser l’usage auquel sera destiné ce produit. Est-il voué à accompagner vos réveils ? Centraliser la gestion de votre maison ? Ou bien vous apporter une aide pendant votre cuisine ? En fonction de ces premiers éléments, un choix se dégagera pour vous. Soyez conscient aussi que pour un fonctionnement optimal, l’enceinte avec écran doit être reliée à une prise secteur.

Quels sont les usages possibles avec ces smart displays ?

À la différence des simples enceintes connectées, celles avec un écran connecté peuvent offrir un peu plus de polyvalence dans leurs fonctions. Certaines d’entre elles peuvent aussi faire office de caméra de sécurité.

Certains acteurs, Facebook en particulier, poussent fortement le volet communication de leurs appareils, les dotant de caméras de qualité pour la visio.

