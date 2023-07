Avec les vagues de chaleur qui s’installent durablement sur la France, la climatisation devient une réelle nécessité. Les climatiseurs mobiles connectés sont des produits accessibles et dont la connectivité peut véritablement aider à en optimiser l’usage, tout en limitant autant que possible son impact écologique.

La climatisation a longtemps été vue comme un luxe ou réservée aux zones les plus chaudes de la planète. Les épisodes caniculaires n’ont jamais été assez récurrents et importants dans l’hexagone pour en faire un investissement prioritaire pour les Français. C’était avant que les conséquences du réchauffement climatique ne se fassent sentir et que la France ne subisse des épisodes caniculaires de plus en plus intenses, longs et répétés.

Ces hausses de températures ont des incidences sur notre santé, notre productivité, notre confort et bien sûr la qualité de notre sommeil. Installer une climatisation demande des investissements conséquents et les climatiseurs mobiles sont une alternative pertinente, même si elle n’est pas sans défauts. Pour une maison plus assainie, nous vous conseillons aussi de consulter notre guide d’achat des purificateurs d’air ainsi que notre sélection des capteurs de qualité de l’air.

Comment fonctionne un climatiseur ?

Les climatiseurs exploitent les lois de la physique pour produire de l’air froid. Ainsi, quand la pression augmente, la température fait de même et inversement. Le cycle de l’air d’un climatiseur comprend six étapes distinctes :

L’air chaud d’une pièce est aspiré par l’évaporateur situé en général sur la partie intérieure du climatiseur.

Il chauffe le fluide frigorigène à l’état gazeux présent dans l’évaporateur.

Ce gaz va dans le compresseur, ce qui augmente la pression du gaz qui chauffe encore plus.

Ce dernier arrive au condenseur, situé sur la partie supérieure du climatiseur, où la chaleur emmagasinée par le gaz est expulsée, alors que le réfrigérant repasse à l’état liquide.

Il va continuer sa route vers le détendeur, où la pression baissera, restituant au liquide l’état de gaz et voyant sa température fortement baisser.

Ce gaz frais retourne donc à l’évaporateur, où l’air ambiant sera rafraîchi puis soufflé dans la pièce grâce à un ventilateur.

Le cycle reprend ensuite tant que le climatiseur est en marche.

Quels sont les meilleurs climatiseurs mobiles testés par le rédaction ?

Bien entendu, il existe sur le marché une flopée de références. Il peut-être compliqué de trouver un climatiseur mobile de qualité. C’est pourquoi nous avons testé quelques modèles attractifs que nous avons regroupé dans cette sélection qui irait de pair avec votre maison connectée. Nous vous conseillons aussi de jeter un oeil sur notre sélection des meilleurs thermostats connectés, pour avoir la main mise sur la température de votre domicile. Voici les meilleurs climatiseurs connectés disponibles.

Test Duux North DXMA22 : la clim connectée à l’excellent rapport qualité/prix

Duux soigne le design de ses produits et nous avons droit ici à un élégant climatiseur aux lignes douces et habillées d’une jolie robe grise. Il se permet en plus d’être réversible avec sa fonction chauffage d’appoint. Il n’est pas trop encombrant avec des dimensions de 44 x 36 x 69,7 cm. La gaine d’évacuation d’air est accompagnée d’un voile de calfeutrage pour fenêtre à battant.

Il est livré avec une télécommande, mais nous allons tout de suite passer à l’application Duux. L’installation se fait très simplement, après avoir entré votre code Wi-Fi et sélectionné le produit dans la liste proposée dans l’application, l’opération est terminée au bout de deux à trois minutes. L’interface est claire et permet d’un appui de modifier la température, de passer en mode chauffage ou déshumidificateur d’air.

La création d’un planning de fonctionnement est également possible, comme de programmer l’arrêt au bout d’un temps allant de 30 minutes à 12 heures. En haut de l’affichage, vous avez la température des informations sur la météo. L’application est assez basique et pour exploiter au mieux la connectivité, il faut passer par Google Home ou Alexa.

Ce modèle annonce une puissance maximale de 2 600 W et est conseillé pour une surface maximale de 27 m². Notre pièce de test 25 m² est refroidie convenablement en une dizaine de minutes et vous atteindrez une température optimale et homogène au bout de 15 à 20 minutes. La consommation de ce produit, catégorisé A, est mesurée à 2 W en veille, 555 watts à la puissance minimale, 777 W en puissance moyenne et peut donc atteindre les 2 600 W quand il faudra affronter une forte canicule. La pollution sonore est très raisonnable avec 40 dB à la puissance minimale de ventilation et 52 dB quand il fonctionne à plein régime.

Avis 8/10

Si l’on excepte une application très minimaliste, ce climatiseur Duux est une réussite. Il n’est pas le plus rapide pour rafraîchir une pièce, mais son silence en fonctionnement rattrape vraiment la chose. À 849 euros, il offre de belles prestations, surtout qu’il sera utilisé au-delà de l’été grâce à son efficace fonction de chauffage.

Delonghi Pinguino PACEX130 : le climatiseur programmable connecté pour rafraîchir de grandes surfaces en silence

Bien qu’il soit un peu plus massif que la moyenne avec des dimensions de 80,5 x 44,5 x 39 cm. Ce climatiseur n’affiche pas un encombrement excessif. De plus, son design est soigné, élégant et s’il existe en blanc, c’est en gris qu’il est le plus séduisant à nos yeux. Il est accompagné d’un cache physique pour les fenêtres coulissantes, mais pas de voile pour les fenêtres à battant. Une télécommande amovible est posée sur l’appareil, mais nous allons surtout nous concentrer sur l’application.

L’installation s’opère en premier lieu en Bluetooth, puis viendra l’association à votre réseau Wi-Fi. Attention, votre réseau doit impérativement être en 2,4 GHz, même en mode hybride la connexion ne sera pas possible. Toutefois, après l’installation l’ensemble fonctionne sans difficulté sur un réseau 5 GHz ou hybride. L’ergonomie de l’application est très visuelle et facile à appréhender. Notre seul bémol est dans le temps de latence entre l’application et le climatiseur qui atteint parfois les cinq secondes.

La création d’un minuteur ou d’un planning se fait en quelques secondes. En cliquant sur l’onglet Automatisation, nous pouvons créer des scénarios basés sur la géolocalisation. Chose que vous pourrez également faire via Alexa ou Google Home.

Notez l’icône Eco Real Feel, elle active une fonctionnalité exclusive à Delonghi. Le climatiseur va analyser en temps réel votre environnement, température, taux d’humidité, et se paramétrera automatiquement pour vous offrir le meilleur confort. Régulièrement l’application vous posera des questions sur votre ressenti pour s’y adapter. Au quotidien cela est assez convaincant et surtout cette fonctionnalité permet selon le constructeur d’économiser 30 % d’énergie, que nous avons mesuré à 25 % si nous l’utilisons constamment.

Ce modèle annonce une puissance maximale de 3 300 W et est conseillé pour une surface maximale de 120 m² ce qui nous semble un peu excessif. Toutefois clairement ce produit peut traiter une pièce de 30 à 45 m² sans aucune difficulté. Notre pièce de test de 25 m² et 2,45 m de haut est refroidie convenablement en sept à dix minutes et nous atteignons une température optimale et homogène au bout de 15 minutes environ. La consommation de ce produit catégorisé A a été mesurée à 1 W en veille et 1,14 kW en vitesse de croisière et plus de 2 900 W à pleine puissance. La pollution sonore est de 50 à 55 dB à la puissance minimale de ventilation et 65 à 66 dB quand il fonctionne à plein régime. Un peu bruyant, mais pas tant que cela pour un produit de cette puissance et dans une grande pièce cela se ressentira moins.

Avis 7/10

Ce produit est idéal pour les grandes pièces allant jusqu’à 45 m² sans se fatiguer. En activant le mode Eco Real Feel, il est possible de maintenir un bon niveau de confort tout en ménageant sa consommation électrique. Son application est un peu lente à la détente, mais se révèle très efficiente. Il est certes coûteux, plus de 1000 euros, mais si vous avez besoin de traiter de grandes surfaces avec une pollution sonore limitée, il est fait pour vous.

TCL P16P6CSW0 : pour la puissance à « petit » prix

Nous sommes face à l’un des plus gros produits de cette sélection avec des mensurations de 45 x 74.5 x 39,6 cm. Le design est un peu plus grossier que chez Delonghi ou Duux. TCL veut proposer un produit très puissant pensé, comme le Delonghi testé plus haut, pour refroidir de grandes surfaces, tout en restant sous la barre des 800 euros. Cela se traduit par une finition qui est certes propre, mais moins soignée que chez Duux et Delonghi, avec par exemple, avec des assemblages affichant un peu de jeu ou des mécanismes non camouflés.

Le contrôle sans fil se fait via une télécommande très complète et bien pensée, ou via l’application TCL Home. L’installation du produit est simple, il suffit de choisir Climatiseur AC dans la liste et suivre le processus d’appairage. Cela ne devrait pas vous occuper plus de 2 à 3 minutes.

L’application est minimaliste, vous pouvez allumer ou éteindre le produit de la page d’accueil. Pour un contrôle plus complet, il faut entrer dans la page dédiée au climatiseur en appuyant sur la vignette correspondante. Il est alors possible de régler plus finement la température, d’opter pour le mode climatiseur, déshumidificateur, ventilateur ou encore régler la puissance de la ventilation. Nous avons voulu créer un planning, mais sur iOS cela était impossible. L’icône pour la création ne fonctionne pas, car il est trop proche de l’indicateur de batterie.

Décevant alors que l’application n’est pas à sa première version. Notez que sur Android le problème ne se pose pas. Il n’est pas non plus possible de créer de scénarios dans l’application. Néanmoins, l’intégration avec Alexa et Google Home ne pose aucune difficulté et permet l’usage en toute simplicité au sein de votre maison connectée.

TCl annonce une puissance frigorifique maximale de 4 600 W, qui pourra traiter des pièces de 40 à 50 m². Dans notre pièce de test de 25 m², le refroidissement est convenable en 5 à 8 minutes et nous atteignons une température optimale et homogène au bout d’une petite quinzaine de minutes. Ce produit est catégorisé A et nous avons mesuré une consommation de 1 W en veille et de 1,1 à 1,5 kWh en fonctionnement, c’est donc le plus gourmand de ce dossier, mais étant aussi le plus puissant… La pollution sonore est de 58 dB avec la ventilation en mode Faible et il frôle les 69 dB à la puissance maximale.

Avis 7/10

TCL propose ici un monstre de puissance qui offre de belles prestations en refroidissement, dommage que son application soit un peu légère. De plus, il affiche une consommation supérieure à la moyenne de ce dossier et une pollution sonore non négligeable. Toutefois, à moins de 800 euros, nous avons ici un produit qui affiche un rapport qualité/puissance/prix très compétitif.

Avidsen HomeFresh : pour ceux qui recherchent un climatiseur portable connecté petit et costaud

Le moins cher des climatiseurs connectés de ce dossier (moins de 350 euros) est également un des plus compacts avec des mensurations de 70,2 x 32,5 x 29,5 cm. Un objet au design minimaliste, pas très original, mais qui sait se faire presque discret. Alors que nous sommes devant un produit entrée de gamme, le constructeur livre tout de même un voile de calfeutrage, qui pourra bien sûr s’adapter aux fenêtres coulissantes.

La qualité de fabrication est très honorable sans être exceptionnelle, il n’y a pas vraiment de jeu dans l’assemblage, mais le plastique fait un peu fragile. La télécommande livrée avec est assez minimaliste, mais c’est l’application Avidsen qui a concentré toute notre attention.

L’installation du produit est simple et le processus d’appairage se réalise en 3 à 4 minutes et ne pose aucune difficulté.

Malgré son prix plancher, ce climatiseur connecté profite d’une application très bien pensée et tout aussi complète. Sur la page d’accueil, vous pouvez allumer le climatiseur, mais c’est tout. Entrez dans la page dédiée au produit pour un accès complet aux fonctionnalités de l’appareil. En plus de choisir le mode de fonctionnement (ventilateur, climatiseur, déshumidificateur), vous pouvez choisir la température demandée, la puissance de ventilation limitée à deux modes : Faible et Puissant.

Il est bien sûr possible de créer un minuteur ou planning complet. L’application propose même de créer des scénarios en quelques secondes. L’intégration avec Alexa et Google Home ne pose aucune difficulté et permet à ce climatiseur de s’intégrer naturellement dans votre environnement connecté, hormis HomeKit.

Ce produit affiche une puissance frigorifique maximale de 2 640 W, ce qui en fait le poids léger de ce dossier. Le constructeur est très optimiste quand il annonce 32 m² de surface maximum traitée. Il est vraiment calibré pour un petit studio, salon ou chambre jusqu’à 25 m² et il sera encore plus à l’aise en dessous. Il fait très bien le travail, mais il est un peu lent, prenant une bonne vingtaine de minutes pour rafraîchir notre pièce de test de 25 m² et comptez un peu moins de 25 à 30 minutes pour obtenir la température demandée de façon homogène. Catégorisé A, le HomeFresh consomme 2 W en veille et 526 W en fonctionnement. Il est donc avec l’EcoFlow Wave le moins gourmand en électricité ce qui est cohérent vu sa faible puissance. Par contre, il est bruyant avec de 67 à 68 dB à la puissance maximale et à faible régime, il reste au niveau non négligeable de 60 à 62 dB.

Avis 7/10

Si vous recherchez un climatiseur intelligent, pas cher et qui sait faire le job, cet Avidsen HomeFresh est celui qu’il vous faut. À 329 euros, son rapport qualité/prix est excellent et seule la pollution sonore qu’il génère assombrit réellement le tableau.

Princess 353200 : un climatiseur connecté Wi-Fi pour les ambitieux au budget limité

Princess est un constructeur basé en Allemagne qui propose des produits aux tarifs agressifs et selon la marque sans rogner sur la qualité. Chose que nous nous sommes empressés de vérifier, avec ce modèle qui se veut aussi puissant que le TCL et le Delonghi testés ici, tout en se positionnant à moins de 500 euros ! Commençons par le design qui s’il n’est pas original reste assez réussi. L’intégration de l’affichage de la température en façade est joliment réalisée. Il affiche un gabarit dans la moyenne avec des dimensions de ‎44 x 33,5 x 71,5 cm.

La finition est correcte, mais nous constatons des pièces apparentes qui ne le sont pas chez la concurrence plus haut de gamme. Les jointures sont un peu moins précises également, mais rien qui entache réellement son fonctionnement. Notez qu’il est livré avec un voile de calfeutrage et une télécommande très complète. Toutefois, nous avons privilégié l’application WizardHome.

Pour ajouter le climatiseur à l’application, il suffit de le sélectionner dans la liste des produits proposée et d’ajouter votre code Wi-Fi. Après quelques minutes, le processus est terminé.

L’application est minimaliste, vous pouvez allumer ou éteindre le produit de la page d’accueil. Pour un contrôle plus complet, il faut entrer dans la page dédiée au climatiseur en appuyant sur la vignette correspondante.

Nous avons ici une interface très épurée et surtout aussi élégante que lisible. Nous avons les fonctionnalités classiques sur la page du climatiseur. Ainsi, climatiseur, déshumidificateur ou ventilateur, le choix du mode s’effectue en deux appuis. Il est également possible de définir un planning complet et un minuteur. L’intégration dans Alexa et Google Home est très efficiente et permet l’intégration en toute simplicité dans votre maison connectée. Et cela est un bon point, car sinon l’application ne propose pas la création de scénarios.

Ce climatiseur annonce une puissance frigorifique maximale de seulement 1 346 W tout en promettant la même efficacité que ce que propose Delonghi et TCL. En analysant la consommation électrique, nous comprenons mieux pourquoi. En effet, si le produit démarre en aspirant 300 à 400 W, il montre progressivement jusqu’à atteindre 1 510 W mesurés alors que nous n’attendions pas à dépasser les 1346 W. Résultat, si le produit est bien pensé pour rafraîchir de grandes pièces, il fait cela très progressivement. Ainsi, notre pièce de test de 25 m² a été rafraîchie en une vingtaine de minutes et il faudra attendre jusqu’à 25 à 30 minutes pour obtenir la température demandée dans toute la pièce. De plus il est très bruyant, plus encore que le TCL et le Avidsen. Ainsi, il dépasse les parfois les 72 dB à plein régime et affiche un plus « acceptable » 62 dB quand il est à faible régime.

Avis 7/10

Le prix plancher de ce climatiseur connecté ne s’est pas obtenu avec de trop gros sacrifices. Il est puissant, convient très bien aux grandes pièces de plus de 25 m² et jusqu’à 40 à 50 m² sans sourciller. Toutefois, c’est un véritable diesel et prend environ deux fois plus de temps que ses concurrents de même niveau pour atteindre le même résultat, mais il ne faut pas oublier qu’il est deux fois moins cher…

Test EcoFlow Wave 2 : pour les technophiles écoresponsable, nomade et domestique

L’EcoFlow Wave 2 est certainement le climatiseur mobile connecté le plus atypique et technophile de ce dossier. De par son design pour commencer, qui nous fait irrésistiblement penser à vaisseau spatial. Élégant et racé, il affiche une robe couleur aluminium et noir, surlignée par un rétroéclairage bleu en façade. Difficile de résister à son charme. Il est en plus très compact avec des mensurations de 51,8 × 29,7 × 33,6 cm, pour 14,5 kg. Nous précisions cette dernière information, car ce produit ne dispose pas de roues, il faut donc le porter à bout de bras.

Il est réellement pensé pour être nomade et peut climatiser une tente au milieu de la Pampa. Il faut juste ajouter sa batterie (en option xxx euros), qui affiche 7,8 kg sur la balance, pour un poids total de 22,3 kg. Une plaque de calfeutrage pour fenêtre coulissante est livrée avec. Il propose deux orifices, un sert à l’évacuation de l’air chaud et le second aspire l’air frais provenant de l’extérieur. À la différence de la concurrence, aucune télécommande ici. Pour interagir avec le climatiseur, il faut passer par les boutons physiques et surtout grâce à l’application EcoFlow.

Une fois que vous aurez branché électriquement le climatiseur, sans même l’avoir mis sous tension, il est détecté par l’application. Il suffit d’ajouter son code Wi-Fi et le processus automatisé se termine après 3 minutes environ. Difficile de faire plus simple, de nombreux constructeurs devraient s’en inspirer.

Esthétiquement, nous avons une application très soignée. Le robot s’affiche fièrement et une animation indique son mode de fonctionnement, vaguelettes d’air bleu pour le mode climatiseur et rouge pour le chauffage. Il y’a même la température de l’air sortant de l’appareil. Une roue crantée permet de définir la température souhaitée et dessous vous pouvez contrôler la puissance de ventilation. Tout de suite à droite, nous avons un bouton Mode qui permet de choisir le mode de refroidissement ou de chauffage. Ainsi, en mode Max vous poussez la machine à sa puissance maximale pour obtenir la température souhaitée le plus rapidement possible.

Le mode Eco est très silencieux et permet de conserver une température constante tout en limitant sa consommation électrique et enfin vient le mode Automatique. Les fonctions de bases sont présentes comme un minuteur ou la création de planning. Pour créer des scénarios de maison connectée, il faudra passer par Alexa ou Google Home et nous regrettons l’absence du support HomeKit.

Avec une capacité de refroidissement de 5 100 BTU, ce produit est conforme à son encombrement avec une puissance inférieure à la moyenne de ce dossier. Le constructeur annonce le refroidissement d’une pièce de 10 m² en cinq minutes et nous l’avons testé dans une pièce de 12 m² et obtenons un refroidissement uniforme en 6 à 7 minutes. Dans notre pièce de test de 25 m², il lui a fallu en 20 à 25 minutes pour obtenir un refroidissement de bon aloi et nous avons la température désirée en 30 à 40 minutes. C’est donc le produit le moins puissant et le plus lent à atteindre ses objectifs. Toutefois, il fait le job en prenant plus de temps, mais en parallèle, il ne consomme que 399 W en mode Max ! En mode éco il ne dépasse pas les 210 W et ce mode suffit à maintenir une température optimale. De plus, en activant la ventilation à son plus haut niveau de puissance, la pollution sonore est presque anecdotique avec 53 dB et 47 dB en mode Eco. Si vous mettez alors la ventilation au minimum, ce climatiseur ne dépasse pas les 44-45 dB.

Enfin, ce produit est pensé pour être nomade. Il fonctionne donc sur batterie et peut être rechargé par des panneaux solaires. Il peut servir à refroidir un camping-car, une tente ou inversement chauffer.

Avis 8/10

Ce climatiseur mobile connecté est un OVNI comme nous aimerions en voir plus souvent. Alors oui il est plus cher que des concurrents à 12 000 ou 10 000 BTU, alors qu’il n’affiche que 5 100 BTU sur la balance. Pourtant, nous sommes enthousiasmés par le design, les fonctionnalités en intérieur et en extérieur, sans oublier une application qui est un modèle du genre. Certes, il est plus long que la moyenne pour atteindre ses objectifs, mais il le fait en minimisant la consommation électrique et le bruit. De plus, il fait également office de chauffage d’appoint ce qui permet de nuancer encore plus son prix. Un produit coup de cœur qui se révèle finalement très performant et polyvalent.

Tout savoir sur les climatiseurs connectés

Comment bien installer et configurer une climatisation mobile connectée ?

Un climatiseur mobile doit être positionné près d’une fenêtre. Ainsi, c’est l’installation et la configuration qui posent plus d’interrogations. Le premier point est l’évacuation de l’air qui se fait via une gaine souple. La principale problématique est d’évacuer l’air chaud produit par le climatiseur, sans que trop d’air chaud extérieur ne re-rentre par la fenêtre entrouverte. Deux situations s’offrent alors à nous, les fenêtres coulissantes (verticale et horizontale) et celles à battant. Les constructeurs proposent une solution dans les deux cas. Pour le premier, ils proposent des caches qui vont obstruer l’ouverture de la fenêtre et ne laisser qu’un orifice pour placer l’évacuation d’air.

Dans le cas des fenêtres à battant, certaines marques livrent avec leur climatiseur mobile un voile à placer sur le cadre de la fenêtre pour limiter l’entrée d’air chaud dans la pièce. Un orifice est présent en bas du voile pour laisser passer la gaine d’évacuation.

Le conseil le plus important que nous pouvons donner est d’avoir un usage raisonné de la climatisation. Ainsi, il est conseillé de ne pas dépasser un différentiel de 7 degrés entre la température extérieure et intérieure. Au-delà, le gain de fraîcheur commence à avoir un coût prohibitif et vous risquez facilement de passer d’une sensation de bien-être à celle de froid trop intense. Ainsi, selon l’ADEME, attendre que la température extérieure soit à 30° avant de mettre en route la climatisation, au lieu de l’enclencher à 27°, divise par 3 la consommation d’énergie. Passer d’une température intérieure de 22 °C à 27 °C permet de diviser par deux la consommation d’énergie.

Dans l’usage raisonné, il y a la recherche de la température optimale de confort. Inutile de viser les 21° en intérieur, quand il fait 30° à l’extérieur. Vous n’allez que surconsommer, pour finalement peut-être attraper froid. Viser une température de 27° sera déjà rafraîchissant, 25° sera encore plus confortable. Nous vous conseillons de tester vous-mêmes jusqu’à trouver le meilleur rapport confort et consommation d’énergie, tout en restant dans cet écart maximal de 7 degrés entre la température intérieure et extérieure

Comment entretenir son climatiseur connecté ?

Un climatiseur mobile ne nécessite pas d’entretien aussi pointu qu’un modèle fixe. Toutefois, il y a des gestes de base pour maintenir un fonctionnement optimal et pérenniser votre investissement. La première chose à faire est de nettoyer régulièrement les filtres quand ils sont accessibles. Certains modèles nécessitent une vidange de l’eau produite par la production d’air frais ou la déshumidification. En général, un tuyau d’évacuation s’occupe de cette tâche, mais vérifiez régulièrement que le climatiseur n’accumule pas d’eau. Enfin, assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite de liquide de refroidissement ou de bruits mécaniques suspects.

Pourquoi acheter un climatiseur mobile ?

Les climatiseurs fixes, appelés également climatiseur Split ou climatisation réversible, comprennent un module intérieur et un second à l’extérieur. Ils sont la solution la plus efficace pour climatiser une maison ou un appartement. Toutefois, cela nécessite une installation lourde et vous oblige à percer des murs pour y installer une évacuation d’air. Cette dernière devant avoir le bon goût de ne pas être pas trop bruyante pour ménager vos voisins. De plus, ce type d’installation nécessite l’action d’un professionnel. Le coût n’est pas anodin, avec des prix allant de 800 à 2 000 euros pour les modèles de moins de 2 000 W et les produits allant de 2 000 W à 3 000 W sont facturés entre 2000 et 3000 euros. Ce qui n’inclut pas le coût de la main-d’œuvre.

Les climatiseurs mobiles sont donc une alternative très intéressante, car ils sont très simples à l’usage, s’installent en quelques minutes seulement et peuvent être déplacés de pièce en pièce très facilement. Quand vous n’en avez plus besoin, vous le rangez dans un placard ou votre cave. De plus, ils sont moins coûteux. Comptez 300 euros pour un modèle en entrée de gamme et entre 500 et 800 euros pour un produit milieu de gamme. Les produits les plus haut de gamme démarrent à 800 euros et peuvent assez facilement dépasser les 1 000 euros. Comme les modèles fixes, certains sont dits réversibles, ce qui signifie qu’en plus de la climatisation, ils font également office de chauffage.

Quels sont défauts des climatiseurs mobiles connectés ?

Le principal défaut de ses produits est leur système d’évacuation de l’air chaud. En effet, elle se fait via une gaine en plastique qui oblige à garder la fenêtre au moins entrouverte. L’air chaud extérieur rentre donc par ce biais, ce qui oblige le climatiseur à compenser cette perte de fraîcheur. Il consomme donc plus d’énergie, un cercle vicieux qui est une des principales faiblesses de ce type de produit. Selon l’ADEME, les climatiseurs mobiles consomment 2,5 fois plus qu’un climatiseur fixe.

La pollution sonore est l’autre aspect négatif qui vous sautera sûrement aux oreilles. En effet, si les climatiseurs fixes génèrent entre 19 et 25 dB de pollution sonore, les climatiseurs mobiles eux flirtent plus souvent avec les 50 dB et plus. Or, on considère qu’à partir de ce niveau sonore, le bruit devient une réelle gêne. À cela s’ajoute la pollution sonore provenant de l’extérieur qui rentre par la fenêtre entrouverte pour le tuyau d’évacuation.

Comment s'exprime la puissance d'un climatiseur mobile connecté ?

Il existe deux façons de définir la puissance d’un climatiseur et la plus classique est l’usage du Watt. Plus la puissance sera haute, plus le climatiseur aura de pouvoir refroidissant. Toutefois, vous trouverez régulièrement une valeur en BTU (British Thermal Unit), une unité de mesure de l’énergie utilisée à la place des Watts (W) aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le BTU correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer la température de 454 grammes d’eau de 60 à 61 degrés Fahrenheit. Le BTU est donc utilisé pour définir le pouvoir réfrigérant des climatiseurs. Sachez qu’un Watt équivaut à 3,41 BTU/h. Avec cela, vous pouvez maintenant convertir les Watts en BTU et inversement. Pourquoi les constructeurs utilisent-ils le BTU à la place des Watts pour communiquer ? Le chiffre en BTU est simplement 3,41 fois plus gros qu’exprimé en Watt, les joies du marketing…

Quel est l’impact écologique d’un climatiseur mobile connecté ?

La France est loin d’être le pays le plus équipé en climatisation : 25 % environ contre 90 % au Japon ou aux États-Unis. La climatisation représente déjà plus de 5 % des émissions de CO2 des bâtiments résidentiels et tertiaires en France, plus de 12 % au niveau mondial.

L’impact écologique d’un climatiseur mobile est donc loin d’être négligeable et se ventile sur trois axes :

La consommation énergétique, supérieure à celle d’un climatiseur fixe. Dans ce dernier cas, la facture s’élève environ à 45 € entre juin et septembre pour une pièce de 25 m². Comptez 30 euros pour 12 heures d’utilisation quotidienne durant deux semaines avec un climatiseur mobile connecté.

Le phénomène des îlots de chaleur urbain est une véritable plaie pour nos villes. Les zones urbaines ont déjà tendance à capturer la chaleur et plus la température augmente, plus vous utilisez la climatisation. Or vous expulsez alors plus d’air chaud à l’extérieur, et donc, contribuez à augmenter la température extérieure. Un cercle vicieux, qui agit sur la consommation et surtout qui rend encore plus difficile le quotidien des plus modestes qui ne peuvent s’équiper, et qui n’en aurait peut-être moins besoin si l’usage de la climatisation était plus raisonné.

Ce sont les fluides frigorigènes présents dans les équipements qui contribuent le plus fortement aux émissions de gaz à effet de serre. En théorie, l’appareil n’en dégage pas et ils sont recyclés en fin de vie du produit. Toutefois, des fuites sont toujours possibles et le recyclage de ce type de produit n’est pas toujours la priorité des propriétaires de climatiseur en fin de vie. Certains ont un impact sur l’effet de serre supérieur à celui du CO2. Il faut toutefois noter que les produits récents sont souvent dotés de liquide à l’impact écologique bien moindre.

Le gaz R410A a longtemps été le plus utilisé par les climatiseurs. Toutefois, il a une très forte incidence sur le climat, deux fois plus que la consommation d’électricité du climatiseur. Depuis quelques années, les constructeurs l’ont majoritairement remplacé par le gaz le R290 à l’empreinte carbone bien moindre. Privilégiez donc les produits utilisant le R290, ce qui est le cas de tous les produits testés ici.

Qu’apporte la connectivité à un climatiseur ?

La connectivité pour les climatiseurs mobile n’est pas qu’un simple gadget. En l’associant à votre smartphone vous pouvez optimiser son fonctionnement, sans nuire à votre confort et tout en réalisant des économies grâce aux scénarios ou routines Alexa, Google Home ou Home Kit. La connectivité présente trois grands avantages :

Une climatisation à la demande, depuis votre smartphone. Ainsi, vous pouvez créer un planning de fonctionnement très précis qui correspond réellement à votre quotidien.

Encore mieux, le climatiseur peut adapter sa puissance en fonction de la température extérieure. En utilisant la géolocalisation, vous pourrez mieux temporiser l’action du climatiseur en lui demandant de se mettre en marche quand vous arrivez près de chez vous. Ainsi, vous éviterez une surconsommation en allumant et en mettant l’appareil à la puissance maximale pour rafraîchir votre intérieur le plus vite possible quand vous rentrez chez vous.

L’usage plus intelligent de la climatisation permet de réaliser des économies d’énergie qui ne sont pas négligeables, surtout que les climatiseurs mobiles sont très énergivores.

Que faire pour limiter l’usage de la climatisation ?

Un usage raisonné de la climatisation est déjà de ne pas la mettre en route dès qu’il commence à faire chaud. Nous n’allons pas parler de températures précises, mais ressenties, car nous ne sommes pas égaux devant la chaleur. Quand il commence à faire chaud, vous pouvez appliquer ces quelques pratiques pour rafraîchir votre intérieur :

Lorsqu’il fait très chaud, fermez les volets, les fenêtres et tirez les rideaux dès tôt le matin. Cela permet de limiter l’entrée d’air chaud et des rayons du soleil dans votre intérieur.

Quand la température extérieure baisse (donc la nuit), ouvrez les fenêtres pour créer des courants d’air rafraîchissants.

Les mouvements d’air sont rafraîchissants, donc n’hésitez pas à utiliser un ventilateur, que vous pouvez compléter par l’usage de brumisateur. Certes, cela ne permet pas de réellement faire baisser la température, mais apporte une sensation de fraîcheur qui fait du bien, même si elle est temporaire. Les douches froides font aussi du bien.

N’hésitez pas à lever le coude, et boire, beaucoup, cela favorise l’hydratation de votre corps et la sudation qui fait baisser la température corporelle. Inutile de préciser que nous parlons d’eau, l’alcool (même très frais), a pour effet de déshydrater.

En fonction de votre ressenti, ces techniques peuvent retarder l’usage du climatiseur sans nuire à votre confort, tout en limitant votre impact écologique.

