Quels sont les meilleurs babyphones connectés ? Nous les avons testés et comparés

La surveillance de nos charmantes têtes blondes s'est adaptée au fil des années la rendant de plus en plus connectée. Pour vous aider à trouver l'appareil de votre choix, nous avons testé et comparé quelques modèles de babyphones connectés. Voici quels sont les meilleurs modèles selon vos besoins.

L’arrivée d’un bébé dans une maison est immanquablement une source de stress pour les nouveaux parents. Parmi les équipements requis pour être parés face à l’arrivée de cet heureux événement, les babyphones ont toujours une place de choix dans les listes de naissance. Au sein d’une maison connectée, le smartphone centralise toutes les données des produits connectés, alors pourquoi pas un babyphone connecté.

Dans un premier temps, quelques conseils sont à vous donner. Il n’est pas nécessaire d’investir dans un produit à la pointe, surtout si vous vivez en appartement. En effet, ce genre d’investissements peuvent être à double tranchant et augmenter votre charge mentale vis-à-vis de bébé. C’est pourquoi nous veillons à vous proposer différents types d’écoute-bébés qui sont capables de répondre à vos besoins.

Pour veiller à la bonne santé de votre maison, nous vous conseillons aussi de consulter les guides d’achats dédiés aux produits concernés. En l’occurrence, notre sélection des thermostats connectés vous permettra de gérer la température de votre domicile. De même, notre sélection des purificateurs d’air est à votre disposition.

Notre comparatif des babyphones connectés

Philips Advent Connected : le meilleur babyphone connecté

Avec sa gamme Advent, Philips propose tout un écosystème de produits dont ceux destinés à la puériculture. Outre les chauffe-biberons et les stérilisateurs, la marque met en avant un babyphone vidéo connecté : l’Advent Connected. Il s’agit d’un ensemble comprenant moniteur et caméra, avec en complément une application mobile.

La mise en place est plutôt aisée puisqu’il suffit de brancher la caméra sur secteur et d’allumer le moniteur pour que la liaison pair à pair s’effectue immédiatement. La connectique choisie pour les deux appareils est du microUSB, ce qui incite à multiplier les câbles chez vous. La bonne nouvelle, c’est que le moniteur seul possède une autonomie de 12 heures. Il est donc simple de l’utiliser n’importe où.

Philips Avent Baby Monitor+ Télécharger gratuitement

En ce qui concerne les interactions possibles, la caméra peut faire veilleuse par l’apport d’une petite lumière. Vous avez aussi la possibilité de diffuser des sons pour apaiser bébé, que ce soit des chants d’oiseaux, ou bien même de la musique. Un micro et un haut-parleur sont est présents, pour parler à votre enfant et tenter de le rassurer. Comme pour les autres produits de notre sélection, vous avez aussi un capteur de température et d’humidité qui est le plus fiable de ceux que nous avons pu tester.

Source : Frandroid // Chloé Pertuis Source : Frandroid // Chloé Pertuis Source : Frandroid // Chloé Pertuis

Du côté de la caméra, celle-ci possède une longueur de câble intéressante, vous permettant de la placer en hauteur. Surtout, sa base pivotante vous laisse un large choix dans l’orientation de cette dernière. Attention toutefois à l’installer à un endroit stratégique, la première nuit d’essai, la veilleuse allumée a attiré l’attention de mon petit bonhomme, m’octroyant à l’occasion une petite frayeur quant à la nature humaine de notre enfant…

Pour ce qui est de l’installation de l’application Baby Monitor+ Philips Avent, celle-ci est compatible iOS 11 et Android 5 minimum. La mise en place est assez simple, même si, là encore, pour la connexion Wi-Fi, il faudra vous rentrer votre code de WiFi au complet. Dans le volet des fonctionnalités, rien ne différencie une fois de plus l’usage via le moniteur, de l’usage via le smartphone. L’application en arrière-plan est plutôt économe et n’entame pas trop la batterie.

Notre note du Philips Advent Connected : 9/10

Alors certes, il s’agit selon nous de la référence des babyphones connectés. Cependant, son prix de départ à 350 euros le rend difficilement recommandable à tout un chacun. Toutefois, au regard de son prix et de l’expérience proposée, le Philips Advent Connected offre une prestation des plus remarquables. La présence d’un connecteur microUSB est le seul point qui peut réellement faire tache. Si vous souhaitez faire des économies, mais profiter de l’expérience Philips, nous vous conseillons de vous tourner vers le Baby Monitor ne contenant que la caméra et de l’utiliser avec l’application mobile, ce qui permet de faire de belles économies. Celle-ci est proposée à 199 euros.

Urban Hello Remi : le bon investissement sur le long terme

C’est sans nul doute l’un des gros points faibles des babyphones en général : ces produits ne sont pas réellement pensés pour être utile plus tard et durer dans le temps. Le Remi de chez Urban Hello offre la promesse de rester dans la chambre de votre enfant jusqu’à ses 10 ans. Pour ce faire, le modèle adopte un design assez original ; il fera ensuite office de radio réveil une fois que votre tête blonde aura atteint un âge raisonnable. Le Remi se décline ainsi en plusieurs coloris : Bleu, Jaune, Rose et Nuage (oui, oui, c’est un coloris).

L’apport de ce babyphone, vous l’aurez compris, c’est que celui-ci est connecté. Afin de mettre en route le Remi, il vous suffit de le brancher sur une prise secteur. Il faut ensuite télécharger l’application Remi disponible sur le Play Store ou l’App Store puis de connecter votre smartphone en Bluetooth pour utiliser le produit.

REMI - Babyphone, Sleep Traine Télécharger gratuitement

Ce dernier offre plusieurs types d’usage, dont la surveillance audio de votre bambin lors de son sommeil. Il est possible de calibrer un seuil sonore pour être notifié, notamment si des pleurs se font entendre. Il faut par contre que l’application fonctionne en arrière-plan, ce qui peut entamer sérieusement la batterie de votre smartphone la nuit.

L’application met notamment l’emphase sur le sommeil du nouveau-né. D’abord grâce à un suivi de sommeil. Le Remi est doté d’un capteur de luminosité et utilise le micro pour enregistrer toutes les informations nécessaires et vous fournir un score au réveil. Bien que cette fonction soit agréable pour les fanas de statistiques, elle se révèle un peu gadget. Surtout, si comme nous vous commencez par le cododo, cela peut altérer les données. En revanche, dès que votre enfant se trouve seul dans la chambre, il est tout à fait possible d’exploiter les informations.

Grâce à toutes ces dispositions, il est aussi possible de mettre en place des routines avec des musiques pour permettre à votre bébé de s’endormir. Si vous souhaitez diffuser de la musique, il est tout à fait possible d’utiliser YouTube ou Spotify via le Bluetooth, même si face à des murs un peu épais, un vilain grésillement peut se fait entendre, et il faudra recommencer la connexion. La disposition des boutons d’interactions sur le babyphone est fort peu ergonomique si jamais votre smartphone n’est pas à portée de main. Il faut vous rendre dans la chambre et soulever le Remi pour activer les fonctions de base.

Source : Frandroid // Chloé Pertuis Source : Frandroid // Chloé Pertuis Source : Frandroid // Chloé Pertuis

Aussi, il est possible d’utiliser le babyphone connecté pour vous « remplacer » et faire passer des histoires à votre enfant. En effet, l’application Urban Hello vous propose d’acheter des compilations d’histoire à raconter jusqu’à l’endormissement de votre progéniture. On peut tout de même reprocher à ce magasin de proposer des prix élevés, puisque l’ensemble de la boutique est à 9,99 euros.

Notre note du Urban Hello Remi : 7/10

La vraie force de ce babyphone connecté, c’est sa longévité. Dans notre panel de produits testés, c’est le seul qui puisse être conservé jusqu’aux 10 ans de l’enfant. Il ne possède cependant pas de caméra. L’expérience globale du produit est très intéressante même si quelques petites scories vous empêchent d’être pleinement satisfait. On peut reprocher notamment la partie veilleuse qui n’est pas assez efficace. Les prix de la boutique d’applications sont aussi un peu prohibitifs même si notre conseil est d’utiliser le babyphone comme une enceinte connectée. De même, la fonction de suivi sommeil peut être un peu gadget tant votre enfant, à cet âge-là, montre des signes évidents sur son état de fatigue. Toutefois, pour 119 euros, l’Urban Hello Remi est un excellent investissement sur le long terme.

Maxi Cosi See Pro : le babyphone connecté au smartphone

La marque Maxi Cosi est l’un des noms connus lorsque l’on s’intéresse à une liste de naissance. Outre les poussettes, ou bien les sièges auto, le constructeur met en avant une gamme d’accessoires connectés dont des babyphones. Nous avons ainsi eu l’occasion de tester le Maxi Cosi See Pro.

L’ensemble du pack de babyphone est composé d’une caméra, d’un socle, d’un moniteur et de deux câbles USB-C pour alimenter les deux produits. Grâce à une application Maxi Cosi dédié à la surveillance de bébé, il est possible de remplacer le moniteur par votre smartphone. Celle-ci est téléchargeable sur Android et iOS.

Maxi-Cosi Connected Home Télécharger gratuitement

En ce qui concerne la mise en place, tout se fait assez aisément si vous choisissez d’utiliser le moniteur. Branchez la caméra sur un adaptateur secteur puis allumez le moniteur, la liaison entre les deux appareils se fait assez rapidement. Il est ainsi possible de mettre de la distance entre les deux produits sans avoir une connexion défaillante.

Sur smartphone, il faut passer par l’application, avec une démarche expliquée en temps réel depuis cette dernière. Vous devrez notamment vous munir d’une petite épingle, fournie dans la boîte, pour déclencher la connexion. L’ensemble se fait assez simplement, mais pensez avoir votre code de box internet sous la main.

À l’usage, aucune différence n’est à noter entre le moniteur et le smartphone. Si ce n’est que votre téléphone aura sans nul doute une meilleure durée de vie avec l’application fonctionnant en arrière-plan. Une fois la caméra installée, il est possible de la piloter légèrement. Si vous avez de la latitude sur le mouvement gauche – droite, le haut – bas est un peu plus limité. Le moniteur de 5 pouces propose un affichage à 720p qui est suffisamment efficace.

Source : Frandroid // Chloé Pertuis Source : Frandroid // Chloé Pertuis Source : Frandroid // Chloé Pertuis

Les fonctionnalités sont assez nombreuses, avec la possibilité de diffuser des berceuses standard (Lettre à Elise ou encore Frère Jacques), utiliser le micro pour parler avec l’enfant ou le parent si jamais une situation le demande. Il est possible aussi de faire émettre une lumière de veilleuse à la caméra.

Afin d’optimiser la surveillance, le moniteur permet de paramétrer la sensibilité de détection des mouvements ainsi que des pleurs. Si jamais votre enfant se réveille ou se met à pleurer, vous recevrez une notification sur votre smartphone tandis qu’un message apparaîtra sur le moniteur.

On peut surtout regretter que le moniteur souffre d’une autonomie assez faible : environ 8 heures avec le mode veille activé et la luminosité minimale. D’autant plus que la charge complète de ce dernier s’effectue en 2h30 lors de notre test. Certes, il est toujours possible de l’utiliser en charge ou de prendre le relais avec le smartphone mais face à la concurrence de Philips, c’est un point à améliorer.

Notre note du Maxi Cosi See Pro : 8/10

Le Maxi Cosi See Pro est sans nul doute la meilleure alternative qui existe sur le marché au Philips Advent Monito Pro. Si l’ensemble est assez complet et les prestations sont intéressantes, quelques petits détails viennent entamer votre expérience globale. Les quelques approximations de traduction, qui sont parfois corrigées par le biais de mises à jour, sont dommageables. Surtout, l’autonomie du moniteur et sa recharge constituent le réel point faible du produit. Toutefois, l’absence d’un abonnement pour stocker les images de la caméra est réellement salutaire.

Béaba : le babyphone connecté portable et pas cher

Tout comme la plupart des marques citées plus haut, Béaba est l’une des références incontournables de l’équipement pour bébé. Si nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester le produit, impossible de ne pas le mettre dans notre sélection des meilleurs babyphones connectés tant celui-ci est présent dans les magasins dédiés à l’enfance.

La conception minimale de l’appareil vous permet de le placer n’importe où, modulo la disposition de la chambre. À la différence des autres produits cités plus haut, le Béaba Connect n’est pas livré avec un moniteur. L’ensemble de la surveillance est géré via votre smartphone et l’application mobile dédiée. La caméra quant à elle enregistre en Full HD, un bon point.

On peut regretter que sur le produit, un port MicroUSB soit mis en place pour le bon fonctionnement, à l’heure où la norme USB-C commence à être vraiment partout. Pour un prix à 89 euros, le Béaba Connect reste tout de même l’un des écoute-bébés les plus attractifs du marché.

Yoo See de Babymoov : le babyphone sans fil et sans smartphone

Afin de conclure cette sélection d’écoute-bébé connecté, permettez-nous une petite entorse à la thématique. Le Yoo See de chez Babymoov est un produit comprenant une caméra avec un écran de poche. Pour l’installation de la caméra, une fixation murale est fournie pour permettre de le placer sur le mur. La liaison avec le moniteur se fait assez aisément.

Comme pour la plupart des babyphones de cette sélection, ce modèle offre plusieurs fonctionnalités comme le « Vox » qui vous permet de parler avec votre enfant pour le rassurer si le sommeil est difficile. En revanche, impossible de diffuser de la musique apaisante ou des bruits blancs. La portée de 250 mètres vous permettra de sortir jardiner en toute quiétude.

Attention toutefois, sur les différents avis autour du produit, il s’avère que la batterie du moniteur est le point faible. Il faudra donc penser à le charger souvent.

Quel babyphone connecté choisir ?

Comment transformer son smartphone en babyphone ?

L’une des solutions les plus simples si vous ne souhaitez pas acheter un babyphone neuf est d’utiliser un smartphone secondaire, utilisé en lien avec une application, le tour est joué. Pour ce faire, il est conseillé de donner une seconde vie à un téléphone qui traîne dans vos tiroirs, qui fera office de caméra. Il vous suffit ensuite de télécharger une application de babyphone sur le smartphone-caméra et sur votre propre téléphone, et de les connecter l’un et l’autre afin de pouvoir surveiller votre bambin. Par exemple, l’application Dormi disponible sur le Play Store propose ce type de fonctionnalités, à condition de payer un abonnement mensuel ou annuel.

Quels critères prendre en compte pour le choix d’un babyphone ?

Avant d’investir dans un modèle de babyphone vidéo, il est important de vous assurer que celui-ci répondra convenablement à vos attentes. Dans un premier temps, assurez-vous que la portée de connexion entre la caméra et l’unité des parents est suffisamment grande par rapport à vos déplacements dans votre domicile. Il est nécessaire aussi de prêter attention à la qualité vidéo quelles que soient les circonstances avec, si possible, un mode de vision nocturne. Enfin, certains modèles de babyphones répondent à des normes de radio en vigueur sur le territoire européen.

Comment bien installer un babyphone ?

Sur la plupart des modèles de notre sélection, des adaptateurs secteurs sont livrés afin de brancher les babyphones et les faire fonctionner. L’idéal pour un babyphone à caméra, c’est que celui-ci soit placé en hauteur avec une vue dégagée sur bébé, mais aussi d’entendre les sons émis. Pas besoin en revanche de s’inquiéter d’un éventuel contre-jour puisque pour les siestes de votre bambin, il est conseillé de réduire la lumière dans la chambre.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.