C’est la rentrée cette semaine et pour beaucoup, cela marque l’arrivée au collège avec des horaires plus flexibles, et plus d’autonomie. Dans ces conditions, de nombreux parents se demandent s’il n’est pas temps d’offrir son premier téléphone à son enfant. Lequel choisir et avec quel forfait ? Voici nos recommandations.

Lundi 2 février, plus 12 millions d’élèves sont retournés sur les bancs de l’école. Parmi eux un peu plus 800 000 selon les données 2018 du Ministère de l’Éducation ont fait leur premier pas au collège. Changement de rythme pour les élèves qui vont gagner en autonomie, parfois se rendre seul à l’école, et avoir des horaires plus flexibles.

À cause de ces nouveautés, nombreux sont les parents qui profitent de ce moment pour offrir leur premier téléphone portable, ou smartphone, à leur enfant. Une façon de rester en contact avec lui et aussi de lui permettre de se sociabiliser avec ses camarades de classe en dehors de l’école.

Ce n’est pas un hasard si selon une étude de l’association Approuvé par les Famille, citées par Les Numériques, plus de 77% des parents estiment qu’un téléphone (smart ou non) est indispensable à partir de la 6e. Une autre étude, menée par Bouygues Télécom cette fois, estime que « 89% des préados (12-14 ans) ont un smartphone, offert par les parents au moment de l’entrée au collège« .

Voilà pour l’état de fait, mais quel modèle choisir ? Quel forfait pour l’accompagner ? Nous avons sélectionné pour vous les produits qui nous semblent les plus adéquats pour être le premier téléphone de votre fille ou de votre fils.

Redmi 6A + Forfait Sosh à 4,99 euros : le choix minimaliste

Commençons avec le couple plus minimaliste, idéal pour les petits budgets, et les parents qui souhaitent limiter l’usage du smartphone autant que possible. Pour le smartphone nous vous conseillons le Xiaomi Redmi 6A, c’est actuellement le smartphone que nous recommandons dans notre sélection de terminaux à moins de 100 euros, on le trouve autour de 80 euros chez divers commerçants. Il s’agit d’un téléphone basique, qui sera suffisant pour passer des appels et utiliser les SMS et les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. Éventuellement, quelques petits jeux peu gourmands. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test du Redmi 6A.

Pour garder le contrôle, on vous conseille d’opter pour un forfait bloqué. Cela vous évitera en plus de mauvaises surprises à la fin du mois puisqu’il est impossible de faire du « hors-forfait » avec des offres. On conseillera en premier lieu le forfait bloqué Sosh à 4,99 euros par mois. Il intègre 2h d’appels, les SMS et MMS illimités ainsi que 100 Mo d’internet mobile, le tout est valable également en Europe lorsque vous partirez en vacances.

Découvrir le forfait bloqué Sosh à 4,99 euros par mois

La seconde option est le forfait bloqué Orange. On retrouve 2h d’appels, SMS/MMS illimités et 100 Mo d’Internet, le tout valable en Europe également. Il est commercialisé à 2,99 euros par mois la première année puis 7,99. Il se distingue par la possibilité d’ajouter une option à 2 euros par mois pour 3 numéros illimités. Ainsi, même si votre enfant n’a plus de forfait il pourra contacter ses parents. Adieu l’excuse du « je n’ai plus de forfait ». Notez que cet abonnement peut être gratuit (hors option, pendant 12 mois) dans le cadre des offres Open, puis facturé 4,99 euros par mois hors option toujours.

Découvrir le forfait bloqué Orange à partir de 2,99 euros

Redmi Note 7 + Forfait RED 40 Go : paré pour quelques années

Maintenant que nous avons vu la solution basique, on peut s’attaquer à la plus polyvalente selon nous : le combo Redmi Note 7 + forfait RED à 10 euros. On monte en gamme sur le smartphone avec le Redmi Note 7. C’est aujourd’hui le champion incontesté sur les téléphones à moins de 200 euros, et même du rapport qualité/prix tous segments confondus. Un bel écran de 6,3 pouces, un processeur performant pour des jeux plus avancés et une belle autonomie. Bref, tout ce qu’il faut pour un jeune ado… et pas que. Ce couple conviendra également tout au long des années collège, et même au lycée.

Pour le forfait, il va falloir faire un bond en avant parce qu’il n’existe plus vraiment d’offre « entre-deux ». On se tournera vers la meilleure offre du moment : le forfait RED 40 Go (en promo), avec appels SMS et SMS illimités en France + 5 Go en Europe au prix de 10 euros mensuels et sans engagement. C’est une offre particulièrement bien dotée qui va laisser une grande liberté d’usage à votre enfant, mais c’est l’option la plus économique si l’on veut offrir un peu plus de données mobiles.

Découvrir le forfait RED 40 Go à 10 euros

Si vous souhaitez garder le contrôle et limiter l’utilisation du terminal, il va malheureusement falloir payer plus cher. On vous conseille alors d’opter pour le forfait Orange 2h d’appels + 5 Go de 4G + 3 numéros illimités à 11,99 euros par mois pendant un an puis 16,99 euros ou 6,99 puis 11,99 avec le pack Open. Plus cher que RED by SFR.

Découvrir le forfait bloqué Orange 5 Go à partir de 11,99 euros

Samsung Galaxy A50 + Forfait Red 40 Go : l’option confort

Si vous avez un budget plus large, on peut monter en gamme. Nous trouvons aujourd’hui que le Galaxy A50 est une très bonne solution de milieu de gamme, et figure d’ailleurs en tête de notre sélection de smartphone à moins de 400 euros. Il embarque toutes les technologies à la mode, dont un superbe écran Amoled et une partie photo plus accomplie avec notamment trois capteurs. On vous en dit plus dans notre test du Samsung Galaxy A50.

Pour le forfait, pas besoin de tergiverser non plus, c’est à nouveau le forfait RED 40 Go que l’on recommande. Cette offre est en plus totalement modulable, avec la possibilité notamment d’ajouter une option à 5 euros à la demande pour avoir accès à plus de 4G ou des données outre-Atlantique, en Suisse ou en Andorre si le besoin se présente.

Découvrir le forfait RED 40 Go à 10 euros

Ce choix conviendra également très bien à un adolescent entrant au lycée. Si vous avez du budget, libre à vous d’investir dans des produits plus haut de gamme, voire luxueux, comme un iPhone XS ou un Galaxy S10. Sachez toutefois qu’entre perte, casse et vol, l’investissement risque d’avoir une durée de vie limitée.

Si vous cherchez d’autres références de smartphones, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphone de 2019.