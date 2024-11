Test Samsung Galaxy A16 5G : du mieux, mais il manque encore de punch

En cette fin d’année, Samsung se concentre sur les moins fortunés de ses clients potentiels. En effet, après un Galaxy S24 FE pour le milieu de gamme, voici que le Coréen dégaine le Galaxy A16 pour rafraîchir son entrée de gamme. Plus grand, plus puissant, plus photographique que le précédent A15, telles sont les principales promesses de Samsung. Et, a priori, la marque s’est donné les moyens de ses ambitions avec une fiche technique qui semble alléchante sur le papier, pour un produit à 249 euros bien entendu.

Fiche technique

Design : Samsung Style

Le Galaxy A16 est très proche du A15 sorti il y a à peine six mois. Nous retrouvons les codes esthétiques qui rendent les dernières générations de smartphones Samsung si reconnaissables. En façade, nous avons un bel écran de 6,7 pouces, contre 6,5 pouces pour le A15, qui occupe 86,38 % de la surface avant.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À cela s’ajoute une encoche en goutte d’eau. Les bords sont très visibles, mais restent assez bien maîtrisés pour un produit de ce prix. Toutefois, le menton est vraiment très présent, ce qui déçoit de la part de Samsung.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le dos est typiquement Samsung avec ses trois objectifs alignés à la verticale. Ils ne sont pas très épais et pourtant, téléphone posé à plat, ils créent un déséquilibre qui rend son usage très difficile. Même taper un simple SMS est assez compliqué, donc autant le reprendre en main.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cela sera l’occasion d’apprécier le dos totalement plat. Si l’on a l’impression qu’il est en verre… ce n’est qu’une impression. On a du bon vieux plastique ici, tout comme sur le cadre d’ailleurs. Un matériaux économique qui rappelle le prix de l’appareil. Néanmoins, le rendu est plutôt joli et un dos en plastique a le mérite de mieux absorber les chocs que du verre.

Il est juste dommage que le dos capture si bien les traces de doigts. Un coup de chiffon régulier sera nécessaire pour lui conserver toute sa superbe, ou investir dans une coque de protection.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté dimensions, l’A16 mesure 164,4 x 77,7 x 7,9 mm, contre 160,1 x 76,8 x 8,4 mm pour l’A15, son prédécesseur. L’augmentation de la taille de l’écran ne modifie pas trop ses mensurations. De plus, il s’affine même et conserve un même poids de 200 grammes.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La tranche droite n’est pas totalement plate, avec une surface qui ressort légèrement et intègre le bouton de mise en marche, avec lecteur d’empreinte digitale intégré, et ceux dédiés au volume. Le port de double carte nano-SIM (ou une nano-SIM et une carte microSD) est placé sur la tranche opposée et le port de charge USB-C est situé en bas.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cet A16 se révèle confortable en main, mais les boutons sont placés un brin trop haut à notre goût. Ça oblige à une extension du pouce pour bien les manipuler ou à repositionner le mobile dans notre main. En outre, avec la sudation, il a tendance à glisser assez facilement.

Bien conçu dans l’ensemble, le Galaxy A16 parachève sa partie physique avec une certification IP54 qui lui assure une résistance aux éclaboussures d’eau.

L’écran : une jolie surprise

Si l’écran AMOLED du Galaxy A16 est de 6,7 pouces, contre 6,4 pouces pour le Galaxy A15, le nouveau Samsung conserve la même définition de 2340 x 1080 pixels, ce qui a mécaniquement pour effet de réduire la densité de pixels de 396 ppp pour l’A15 à 385 ppp pour l’A16.

Cela ne l’empêche pas d’afficher une très belle finesse d’affichage. En ce qui concerne le taux de rafraîchissement, il est fixe et nous avons droit à deux options : 60 Hz ou 90 Hz.

Avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré les deux modes d’affichage proposés par le Galaxy A16 : Vif et Naturel.

Le premier est celui qui offre le meilleur rendu avec un Delta E de 2,49, contre 3 pour la valeur de référence, et une température de couleur de 6676 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Nous avons donc une colorimétrie de très bonne tenue pour un smartphone de ce prix.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il en va de même pour le nombre de couleurs reproduites : 130 % du sRGB, 87 % du DCI-P3 et 59 % du BT 2020.

Bémol avec la luminosité maximale, cependant. Nous avons mesurée 655 nits en SDR, ce qui rend son usage en plein soleil quasiment impossible. En HDR, nous atteignons péniblement les 1185 nits, ce qui permet de profiter des vidéos dans ce format dans la pénombre, mais pas en pleine lumière.

Logiciel : OneUI fidèle à lui même

Basé sur Android 14, OneUI 6.1 est à la manœuvre dans le Galaxy A16. Nous retrouvons tout ce qui fait le charme et l’efficacité du logiciel de Samsung. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses et variées.

L’interface est toujours aussi claire, et nous avons de nombreux outils et fonctionnalités qui simplifient le quotidien. Toutefois, nous n’avons pas droit aux fonctionnalités d’intelligence artificielle disponibles sur les mobiles plus haut de gamme de la marque.

En revanche, Samsung ne fait pas dans la dentelle avec les bloatwares, et nous nous retrouvons même sans le vouloir avec plusieurs jeux, applications de streaming sans les demander, de Netflix à Temu. Certes, le prix est bas, mais on attend mieux de la part de Samsung.

En revanche, nous ne pouvons que saluer les six années de mises à jour majeures et de sécurité proposées par le constructeur, ce qui en fait l’entrée de gamme offrant la plus grande longévité logicielle du marché.

Performances : Il manque de souffle

Alors que le Galaxy A15 était équipé d’un Dimensity 6100+, le Galaxy A16 passe à l’Exynos 1280. Ce processeur d’entrée de gamme n’est pas une nouveauté.

Lancé en 2022, il se compose de deux cœurs Cortex-A78 à 2,4 GHz et de six cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Cet Exynos est accompagné de 4 Go de mémoire vive, d’un GPU Mali-G68 et de 128 Go d’espace de stockage extensible.

Soyons clairs. Comme le confirment les résultats de benchmarks, nous ne sommes pas en présence d’un foudre de guerre. Il est un peu plus puissant que le Galaxy A15, mais est légèrement dépassé par le CMF Phone 1 à 239 euros et le Galaxy A25 à 319 euros.

La fluidité n’est pas ici le maître-mot. L’interface répond correctement, mais nous observons régulièrement des ralentissements. La réactivité n’est pas au rendez-vous, et il faut s’habituer à cette lenteur.

C’est surtout notable lorsque nous passons d’une application à l’autre ; le multitâche n’est pas son fort. Tant que vous ne lancez pas d’applications gourmandes en ressources, cela reste acceptable au quotidien.

Côté 3D, nous ne sommes pas à la fête non plus. Prenons Fortnite : en mode graphique Épique, nous oscillons entre 15 et 30 fps ; en mode Moyen, entre 17 et 30 fps ; et au niveau de qualité le plus bas, entre 25 et 30 fps. Nous n’arrivons vraiment pas à obtenir un framerate stable, et dans Genshin Impact, c’est encore plus difficile.

Dans Call of Duty, nous atteignons au maximum les 58 à 60 fps dans le niveau de détail le plus bas, tant que l’action n’est pas trop intense.

Par contre, au niveau de la chauffe, ce mobile n’atteint jamais de températures excessives. Il atteint au maximum 50 °C pour le processeur et 43,8 °C en surface. Il est un peu chaud, mais rien de trop désagréable.

De plus, avec au pire un bridage de 18 % de la puissance maximale, les performances restent assez constantes même en usage intensif.

Photo : Une copie à revoir, surtout de nuit

Samsung nous propose une configuration en trois capteurs qui se décompose ainsi :

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture de f/1,8 ;

Un capteur ultra grand-angle de 5 Mpx avec une ouverture de f/2,2 ;

Un capteur macro de 2 Mpx avec une ouverture de f/2,4

La caméra frontale embarque, quant à elle, un capteur de 13 Mpx avec une ouverture de f/2. Le constructeur coréen privilégie ici un mode macro au détriment d’un téléobjectif, ce que nous allons rapidement regretter.

Capteur principal

Pour un smartphone à 249 euros, les 50 Mpx du Galaxy A16 se débrouillent correctement. Nous avons des clichés très lisibles, avec un niveau de détail satisfaisant. Attention, si vous observez bien les photos, vous pourrez remarquer que ce niveau diminue en s’éloignant du centre. Ça reste léger et peu perceptible, mais sur certains clichés, ça saute aux yeux.

Nous obtenons une colorimétrie assez naturelle, même si elle manque de pep’s, comme si un voile blanc empêchait les couleurs de s’exprimer pleinement. Les contrastes sont corrects, mais vous remarquerez que les zones très lumineuses sont mal gérées. Par exemple, nous devrions voir des nuages dans ce ciel gris, et que nenni.

Capteur ultra-grand-angle

Nous ne sommes pas vraiment gâtés ici, avec des déformations qui ne sont pas vraiment corrigées par le traitement numérique. Prenez le bâtiment en arrière-plan dans la photo ci-dessous : en ultra grand-angle, il devrait être rectiligne, mais il semble ici légèrement incurvé. Plus nous nous éloignons du centre, plus cela est perceptible, tout comme la perte de détail. Les 5 Mpx sont vraiment légers.

Ultra grand-angle Grand-angle

Dommage, car la colorimétrie est un peu plus vive qu’avec le capteur principal. Nous sommes donc face à un mode à exploiter ponctuellement, sans trop espérer de résultats exceptionnels.

Téléobjectif absent et zoom numérique défaillant

Si le module principal a déjà du mal à gérer la luminosité, c’est encore pire en utilisant le zoom numérique x2. La perte de détail est légère au centre de l’image mais devient plus visible à mesure que l’on s’en éloigne.

Grand-angle Zoom 2x

Le traitement numérique gomme les détails et, associé à une colorimétrie trop pâle, on comprend que nous ne soyons pas sous le charme. Cela reste toutefois acceptable à ce niveau de prix, même si le téléobjectif nous manque vraiment.

Zoom 2x Zoom 4x

Le zoom 4x montre une baisse de niveau de détail avec beaucoup de lissage, surtout dans les zones sombres, les zones lumineuses étant un peu plus précises.

Le zoom 8x et le zoom 10x ne sont pas très flatteurs.

Mode nuit

Le Galaxy A16 permet de prendre des photos de nuit avec ou sans le mode photo adéquat. La différence entre les deux se situe au niveau de la luminosité, plus importante avec le mode nuit. Toutefois, le niveau de détail n’est pas vraiment meilleur.

Dans une zone avec un faible éclairage, la photo sans mode nuit se permet d’être plus précise. Celle avec le mode nuit subit un lissage excessif qui réduit, par exemple, ici la lisibilité des caractères sur la plaque en métal ou les plis sur l’épaule gauche.

Grand-angle sans mode nuit Grand-angle avec le mode nuit

Dans une zone avec un bon éclairage, le gain de luminosité permet de faire ressortir plus de détails. Toutefois, les contrastes sont moins fins et la colorimétrie est trop pâle.

Grand-angle sans mode nuit Grand-angle avec le mode nuit

Le mode nuit ne propose pas de zoom. Il est possible de shooter sans ce mode, mais alors même le zoom numérique x2 est déjà noyé sous le bruit numérique. Alors, nous vous laissons imaginer au-delà…

Comme vous l’aurez compris, le mode nuit n’est pas des plus convaincants. Il améliorera les clichés s’il y a un éclairage suffisant, mais dans le cas contraire, vous obtiendrez souvent des photos peu convaincantes.

Mode portrait

Ce mode portrait réalise un détourage un peu trop approximatif, comme vous pouvez le constater au niveau de l’épaule gauche de la veste en cuir, de l’écouteur droit du casque qui est flou alors que celui de gauche est net, ou encore en haut de la casquette.

Les effets de flou manquent d’équilibre : les arbres en second plan sont plus flous que le bâtiment en arrière-plan. Le principal défaut reste ici les problèmes de surexposition, qui influent directement sur la colorimétrie.

Pour finir sur ce mode, le lissage est un peu trop poussé, ce qui gomme les détails, comme la barbe ou l’aspect pelucheux de la casquette.

Capteur selfie

La caméra frontale est beaucoup plus convaincante, avec un détourage déjà plus précis et une bien meilleure gestion des flous.

La surexposition est toujours présente, mais bien moindre, offrant une colorimétrie plus nette, encore un peu pâle, mais plus proche du naturel que celle du capteur principal.

De plus, le niveau de détail est correct, pas exceptionnel, mais honnête, se situant ainsi dans la bonne moyenne du secteur.

Audio

Niveau son, les deux haut-parleurs sont vaillants, mais seuls les aigus et les hauts médiums s’en sortent vraiment bien. Les médiums restent en retrait, et les basses sont quasiment absentes.

Cela suffira pour écouter des podcasts et de la musique si vous n’êtes pas trop exigeants. Pour les vidéos, il faut pousser le volume pour bien percevoir les voix, mais la saturation arrive rapidement au-delà de 65 à 75 % de volume.

Réseau et communication

Le Galaxy A16 5G, comme le dit son nom, est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France.

En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 6, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.3 et le GPS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS). Il dispose également d’un support eSIM, en plus d’un port nano SIM.

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Une autonomie moyenne et une charge rapide efficiente

Avec 5000 mAh de capacité de batterie, le Galaxy A16 est bien doté et offre une autonomie de bon niveau. Ainsi, nous atteignons environ 20 heures d’autonomie en usage normal, et entre 12 et 16 heures en usage intensif.

À titre de comparaison, trente minutes de jeu sur Fortnite réduisent le niveau de batterie de 6 à 7 points. Une heure de série sur Netflix, avec la qualité maximale et une luminosité à 50 %, consomme environ 5 points de batterie.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il devrait donc tenir plus d’une journée de travail, mais aura peut-être besoin d’un coup de boost pour tenir jusqu’au bout de la nuit. Côté charge, Samsung se montre modeste ici avec une recharge de 25 watts. Une recharge complète prend entre 1h45 et 1h50. Le mobile récupère à peine 9 % en dix minutes, 49 % en 55 minutes.

Dommage, la charge sans fil disponible sur l’A15 n’est plus présente sur le Galaxy A16.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A16 5G est disponible en trois coloris et en une seule configuration : 4 Go + 256 Go pour 249 euros, en prix de lancement.