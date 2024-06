Test Realme 12+ 5G : tout ce qui brille n’est pas d’or

Le Realme 12+ 5G est le second smartphone lancé par Realme depuis son retour sur le marché français début 2024. Après un C67 pour occuper le segment entrée de gamme, le constructeur développe son offre milieu de gamme avec un mobile au design léché et un écran généreux. Sans oublier une fiche technique qui laisse entrevoir de belles possibilités aussi bien au niveau des performances que de la photographie. Lancé à 349 euros, il doit affronter des concurrents bien en place et qui ont déjà fait leurs preuves, comme le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ou le tout nouveau Nothing Phone (2A), qui met en difficulté les meilleurs concurrents à moins de 400 euros. Toutefois, aucun de ces modèles n’affiche autant de raffinement dans leur design que le Realme 12+ 5G. Nous allons maintenant voir si le ramage de ce smartphone est à la hauteur de son plumage.

Ce test a été réalisé à l’aide d’un téléphone prêté par la marque.

Realme 12 Pro Plus Design : L’apparence du luxe réalisé avec talent

Le constructeur a beaucoup insisté sur le fait que le design du Realme 12+ 5G s’inspire de l’univers de l’horlogerie de luxe. Cela ne saute pas vraiment aux yeux au niveau de la face avant, qui est dominée par un écran de 6,7 pouces occupant 92,65 % de la surface avant. Il est doté d’un poinçon central en haut au centre et nous notons des bordures assez fines, mais qui restent très visibles et asymétrique avec un menton en partie basse.

Pour l’inspiration horlogère, il faut le retourner. Son dos plat est recouvert d’un similicuir qui se décline en vert ou en beige. Ce matériau offre un toucher plus chaleureux et se révèle bien moins glissant que le verre. De plus, il apporte une touche de raffinement encore trop rare sur le marché.

L’élément le plus distinctif du Realme 12+ 5G est son module photo rond. Il comprend trois capteurs et un flash LED. Il est cerclé de métal couleur or et affiche une surface brillante qui, à la différence du similicuir, se révèle sensible aux traces de doigts.

Une bande de métal brillant traverse le dos de haut en bas, apportant une touche supplémentaire de style, tout comme le logo Realme gravé dans le similicuir. Associé à une finition très propre et même une certification IP54, ce smartphone se révèle aussi résistant qu’il est une réussite esthétique.

En termes de dimensions, le Realme 12+ 5G mesure 163,8 x 75,6 x 8,9 mm et pèse 192 grammes, ce qui le situe dans la bonne moyenne des smartphones de 6,7 pouces. Les tranches du Realme 12+ 5G sont également plates avec une jolie finition chromée. Les boutons de volume et le bouton d’alimentation sont réunis sur la tranche droite.

Ceux qui ont des mains de moyenne ou grande taille verront leur pouce se positionner naturellement sur les boutons de volume, mais celui de mise en veille est un brin trop bas à notre goût. Ceux qui ont de petites mains n’auront pas ce problème, mais il sera alors conseillé de l’utiliser à deux mains.

La tranche inférieure abrite le port USB-C, le haut-parleur et le tiroir pour carte SIM. Sur la tranche haute, nous avons le plaisir de découvrir un port mini-jack pour l’utiliser avec un casque filaire.

Pour son positionnement prix, Realme a soigné le design de ce smartphone qui fait bien plus haut de gamme qu’il ne l’est réellement.

Realme 12 Pro Plus Écran : Un bon mais qui ne brille pas

Le Realme 12+ 5G est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces en 2400 x 1080 pixels, soit une résolution de 393 ppp (pixels par pouce). Cela assure un affichage d’une très belle finesse malgré sa grande diagonale. Le taux de rafraîchissement de l’écran est adaptable à 60 Hz ou 120 Hz, avec un mode automatique pour laisser le mobile choisir le mode le plus efficient et ainsi ménager votre batterie. Avec notre sonde et le logiciel Portrait Displays de Calman, nous avons mesuré dans le mode par défaut (Vif) une température de couleur de 7249 K, contre 6500 K pour la valeur de référence, ce qui se traduit par une dérive notable vers les bleus de l’affichage.

Les espaces colorimétriques sont très bien traités, avec un taux de couverture de 152 % pour l’espace sRGB et 102 % pour le DCI-P3. Nous avons une belle gamme de nuances colorimétriques, dans la moyenne haute du marché, mais sans atteindre le niveau de l’écran du Xiaomi Note 13 Pro. Notez que si les noirs sont de très bon niveau, les nuances de gris manquent un peu de finesse.

Le Delta E moyen sur le DCI-P3 est mesuré à 3,51 en SDR, contre trois pour la valeur de référence. Cela est un peu plus élevé, mais nous conservons globalement une bonne fidélité. Par contre, en HDR, nous mesurons un Delta E de 6,33, ce qui un peu trop élevé. Enfin, le niveau de luminosité mesuré est de 566 nits en SDR et 630 nits en HDR, ce qui est trop léger. Cet écran n’a pas assez de punch pour un usage confortable en plein soleil, et pour profiter réellement des contenus HDR.

Realme 12 Pro Plus Logiciel : Android 14 bien épaulé

Le Realme 12+ 5G est livré avec Android 14, complété par le logiciel Realme UI 4.0. Celui-ci offre une esthétique épurée et des options de personnalisation très complètes. À cela s’ajoutent des fonctionnalités de gestuelle, des outils pour faciliter le partage de fichiers ou de photos, ou encore Phonelink pour que PC et smartphone travaillent de concert. Petit ajout bien pratique, la possibilité de régler le volume en fonction de l’application.

En parallèle, vous devrez prendre du temps pour désactiver ou désinstaller les nombreux pourriciels. Rien de grave, mais cela est toujours agaçant. Autre point, lorsque que vous accédez au tiroir des applications, le clavier apparaît automatiquement pour faciliter la recherche. Le problème est que ce comportement ne peut pas être désactivé.

En termes de sécurité, Realme UI 4.0 intègre des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance faciale et le lecteur d’empreintes intégré à l’écran. Ce dernier fonctionne très bien, même avec le doigt mouillé. Realme s’engage également à fournir deux ans de mises à jour Android et trois ans de correctifs de sécurité pour le 12+ 5 G. C’est dans la moyenne basse, et nous sommes loin des quatre ans que proposent certains constructeurs au même niveau de prix.

Realme 12 Pro Plus Performances : Dans la moyenne

Le Realme 12+ 5G est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7050, associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et à un GPU Mali-G68 MC4. En termes de puissance brute, nous ne sommes clairement pas impressionnés, comme le laissent comprendre les résultats des benchmarks. Dans cette catégorie de prix, de nombreux concurrents le surpassent, donc si la puissance est votre premier critère, passez votre chemin.

En utilisation quotidienne, le Realme 12+ 5G se montre généralement réactif et fluide. Les applications se lancent rapidement et la navigation dans l’interface est sans accroc. Cependant, sous des charges de travail intensives ou avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan, des ralentissements peuvent être perceptibles.

Côté gaming, nous ne sommes pas bluffés. Sur Fortnite, en mode Épique, nous avons un framerate très instable qui varie de 18 à 30 fps. Nous constatons un manque de fluidité flagrant, sans compter les à-coups. En mode graphique Élevé, nous avons beaucoup plus de stabilité, le framerate oscillant entre 25 et 30 fps. Il faut passer au mode Moyen pour avoir 30 fps avec une quasi totale stabilité.

Modèle Realme 12 Plus Nothing Phone (2a) Samsung Galaxy A35 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G AnTuTu 10 600946 647981 598000 576453 AnTuTu CPU 178816 189064 194824 194938 AnTuTu GPU 113915 178334 127730 115690 AnTuTu MEM 160918 124988 120739 120696 AnTuTu UX 147297 155595 154707 145129 PC Mark 3.0 11907 9784 13266 12354 3DMark Slingshot Extreme 4087 5761 4667 4509 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4250 940 4866 4695 3DMark Slingshot Extreme Physics 3604 3612 4082 3961 3DMark Wild Life N/C 4128 2801 3004 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 24.72 FPS 16.77 FPS 17.99 FPS 3DMark Wild Life Extreme 634 1149 806 793 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 3.80 FPS 6.88 FPS 4.83 FPS 4.75 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 4.5 / 10 FPS 32 / 21 FPS 19 / 13 FPS 16 / 14 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 22 / 26 FPS 34 / 40 FPS 25 / 30 FPS 18 / 29 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 25 / 40 FPS 60 / 99 FPS 68 / 79 FPS 50 / 71 FPS Geekbench 6 Single-core 947 1088 1025 1011 Geekbench 6 Multi-core 2373 2566 2902 2710 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 2409 3255 3032 2192 Lecture / écriture séquentielle 674 / 777 Mo/s 489.20 / 522.60 Mo/s 454.18 / 331.83 Mo/s 920.2 / 801.01 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C N/C N/C 59872.66 / 54642.37 IOPS Voir plus de benchmarks

Realme 12 Pro Plus Photos :

Le Realme 12+ 5G réunit dans son joli bloc photo trois capteurs différents :

Capteur principal de 50 Mpx, grand angle en f/1.88

Capteur grand-angle de 8 MP, f/2.2

Capteur macro de 2 MP, f/2.4

Le capteur principal de 50 MP du Realme 12+ 5G réalise des clichés de 12 MP satisfaisants, mais sans plus. En effet, en plein jour dans de bonnes conditions de luminosité, le rendu est très acceptable. Nous avons un bon niveau de détails et des couleurs vives. Cependant, en examinant de plus près, on peut observer une gestion des contrastes et de la balance des blancs pas toujours précise. Dès que les conditions de lumière se dégradent, le rendu devient plus terne. À cela s’ajoute l’apparition d’un léger bruit numérique.

Les clichés en grand-angle profitent des mêmes qualités visuelles, si ce n’est que l’effet de déformation est un peu trop prononcé à notre goût. De plus, le niveau de détail n’est satisfaisant qu’au centre du cliché. De plus, lorsque la luminosité change légèrement, le rendu colorimétrique peut être affecté.

Photo de jour grand-angle Photo de jour mode normal

Ce Realme ne dispose pas de téléobjectif, nous avons donc un zoom numérique qui est finalement une très bonne surprise. Certes, nous perdons un brin en détails, mais globalement nous avons le même niveau de qualité qu’en x1. Attention, au-delà du zoom x2, la perte de détails devient trop importante.

Photo de jour mode normal Photo de jour zoom x2

Le capteur macro fait le job, mais sans nous impressionner. De plus, il reste très sensible aux conditions de luminosité.

Le Realme 12+ 5G propose un mode plein format pour exploiter intégralement le capteur de 50 MP. Le rendu est aussi qualitatif qu’en mode 12 MP, avec la même sensibilité à la lumière ambiante.

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le niveau de détail n’est pas si éloigné entre le mode 50 MP et 12 MP. Il y a un peu trop de lissage et de bruit numérique dans le premier cas, ce qui donne une précision équivalente à celle de 12 MP et pas plus. Un intérêt plus que limité donc…

Crop 1200 x 675 photo mode 50 Mpx Crop 1200 x 675 photo mode 12 Mpx

De nuit, le Realme 12+ 5G se débrouille correctement, mais sans plus. Ainsi, en grand-angle, seul le premier plan est lumineux et donc lisible, avec un niveau de détail très juste. Les plans suivants sombrent dans l’obscurité avec très peu de détails.

Photo de nuit grand-angle Photo de nuit mode normal

En mode normal, idem pour le premier plan, qui est d’ailleurs presque surexposé, ce qui n’améliore pas le niveau de détail. Les plans suivants sont plus sombres, mais restent lisibles. Toutefois, cela manque singulièrement de précision.

Photo de nuit Photo de nuit zoom x2

Le zoom x2 n’est vraiment pas exploitable, trop de bruit numérique nuisant à la lisibilité du cliché.

Portraits et Selfies

Le mode portrait du Realme 12+ 5G fait bien son travail avec un détourage de bon niveau. Seules les coiffures les plus foisonnantes pourront lui poser de réelles difficultés. L’effet bokeh est peut-être un peu trop discret, mais nous avons un niveau de précision satisfaisant et, bonne surprise, la carnation est assez fidèle.

Caméra selfie

La caméra frontale du Realme 12+ 5G est équipée d’un capteur de 16 MP en f/2,45. La qualité des clichés est de très bonne facture, avec un bon niveau de détail et une colorimétrie assez fidèle. Cependant, la carnation est un peu plus claire qu’elle ne le devrait. Le mode portrait de la caméra selfie offre un effet bokeh décent, voire presque excessif pour certains. Néanmoins, le détourage est en retrait, avec un réel manque de précision, notamment avec les accessoires comme le casque audio sur la photo ci-dessus, ou simplement une chevelure chaotique, comme une mèche rebelle.

Realme 12 Pro Plus Très grosse autonomie

Le Realme 12+ 5G est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Nous l’avons soumise à notre protocole de test automatisé et personnalisé, ViSer, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (navigation sur le web, SMS, appels, vidéo, écoute de musique, téléchargements, etc.). Avec un résultat de 13 heures et 21 minutes, nous sommes face à un smartphone qui se positionne à la 11e place dans notre classement des smartphones testés en 2024 avec ce protocole. Le smartphone est compatible charge rapide avec un adaptateur de 33W livré dans sa boîte. En cinq minutes, nous retrouvons 10 % de batterie, 20 % en 10 minutes, et 60 % en 30 minutes. Comptez un peu plus d’une heure pour une charge à 100 %.

Realme 12 Pro Plus Prix et disponibilité

Le Realme 12 + 5G est lancé au prix de 349 euros. Une seule version est disponible avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est décliné en beige et en vert.