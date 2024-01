La gamme Redmi Note de Xiaomi est depuis des années une championne du rapport qualité/prix. En 2024, ce sont pas moins de cinq modèles qui sont sortis en France, dont le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (puisqu’il existe une version 4G un peu moins chère et légèrement différente). Vendu à partir de 400 euros, ce smartphone Xiaomi se trouve en face d’une concurrence importante : il y a le Samsung Galaxy A34, le Motorola Edge 40 Neo ou encore le Honor Magic 6 Lite. Sa fiche technique semble très bonne, mais tient-elle ses promesses ?

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Dimensions 74,24 mm x 161,15 mm x 7,98 mm Interface constructeur MIUI Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 445 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Puce graphique Adreno 610 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5100 mAh Poids 187 g Couleurs Noir, Violet, Bleu Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en coloris noir prêté par la marque en version 8 Go de RA et 256 Go de stockage.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Design : la recette est classique, la recette s’affine

Pas de grand changement cette année pour la gamme Redmi, la philosophie reste la même, y compris dans le design. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est presque strictement un parallélépipède rectangle aux coins arrondis et aux tranches plates. Commençons par le dos : sur notre version de test, il s’agit du coloris noir avec une finition glossy. À n’en pas douter, elle prend les traces de doigt. Mais pour remédier à cela, même Xiaomi a une solution toute trouvée : fournir une coque de protection dans la boîte.

En plus des indications légales, on trouve sur la face arrière la mention « Redmi 5G » et c’est tout.

Il y a toutefois le bloc photo, qui prend en largeur cette année. De quoi agrandir les objectifs et leur protection, principalement pour le capteur principal ainsi que pour l’ultra-grand-angle. L’objectif macro ainsi que le flash sont dans deux autres petits compartiments délimités par des lignes.

La recette est traditionnelle, mais Xiaomi fait l’effort de l’affiner modèle après modèle, année après année. Ce qui fait que sur le dos, tout se marie bien.

De l’autre côté, c’est bien sûr l’écran qu’on trouve, seulement percé par un poinçon en haut au milieu pour le capteur selfie. La bordure inférieure de l’écran est de 2,27 mm d’épaisseur. C’est davantage que celle de la bordure supérieure, mais la différence entre les deux reste minime. Au global, les bordures sont plutôt fines, y compris sur les deux côtés.

187 grammes sur la balance, c’est relativement léger. Et son format de 161,15 par 74,24 par 7,98 mm en fait une formule très classique. Près de 8 mm d’épaisseur, c’est relativement fin, notamment au vu de la grosse batterie intégrée. Quant à la protection, l’écran du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’un verre Corning Gorilla Glass Victus. Par ailleurs, il est certifié IP54, ce qui signifie qu’il est résistant aux projections d’eau et à la poussière.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en main

Avec une dalle de 6,67 pouces, la prise en main des smartphones Xiaomi, on commence à la connaître. Les tranches très prononcées offrent une excellente préhension, bien que la face arrière, toute lisse, ne soit pas pour aider. Les boutons sont accessibles, y compris celui pour augmenter le volume : tous sont situés sur la tranche droite, mais pas très haut. Comme les protections des objectifs ont grossi et ont pris en épaisseur, le confort d’utilisation posé à plat en prend un coup. Même pour taper du texte, c’est compliqué, surtout sur la gauche de l’écran : le smartphone n’arrive pas à être stable.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’un capteur d’empreinte digitale situé sous l’écran. Il est bien situé, ni trop bas, ni trop haut. Sa configuration est rapide et à l’usage, il se révèle fiable et assez vif. Même chose pour la reconnaissance faciale : je n’ai pas eu de souci particulier à l’utiliser et je me plais à l’utiliser en complément du capteur d’empreinte digitale.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Un écran qui offre tout ce dont on peut rêver à 400 euros

Sur le papier, l’écran du Redmi Note 13 Pro 5G est très bon : il s’agit d’une dalle Amoled de 6,67 pouces au format 20:9. Elle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif (qui peut passer de 60 à 120 Hz automatiquement afin d’économiser un peu de batterie). Côté définition, c’est de la 1,5K, avec 2712 par 1220 pixels (pour une résolution de 446 ppp). La luminosité maximale est de 1800 cd/m² : ce n’est pas très élevé, mais si c’est respecté, alors c’est respectable. Xiaomi assure que cet écran couvre 100 % du DCI-P3 et qu’il est compatible Dolby Vision.

En pratique, la luminosité maximale est correcte et la luminosité automatique fonctionne bien. Comme à son habitude, Xiaomi sait manier la couleur des pixels : le rendu est artificiellement vif, mais ce n’est pas trop forcé. Ce qui fait que ça fait plaisir aux yeux sans trop être infidèle à la réalité.

Comme tous les smartphones testés chez Frandroid, celui-ci est passé sous notre sonde à l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Grâce à cette dernière, nous avons mesuré une luminosité maximale de 1190 cd/m² en SDR et de 1552 cd/m² en HDR. Ce n’est pas autant qu’annoncé, mais c’est tout à fait correct au vu de la gamme de prix du Redmi Note 13 Pro 5G. Du côté des couleurs, nous avons obtenu une température de couleurs de 7237 K (on vite plutôt les 6500 K), ce qui est plutôt satisfaisant, mais loin d’être brillant. Le Delta E moyen, soit la différence entre les couleurs qu’affiche l’écran et celles qu’il est censé afficher, est de 3,5.

Rappelons qu’en dessous de 3, on considère que l’œil humain ne peut voir la différence. Donc 3,5, c’est vraiment satisfaisant. Enfin, la couverture colorimétrique que nous avons mesurée est de 141 % du sRGB, 95 % du DCI-P3 et 64 % du BT2020. Tous ces tests ont été réalisés avec le mode de couleurs par défaut, le mode « intense », qui ajuste les couleurs en fonction du contenu.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Logiciel : Xiaomi s’améliore, mais il y a encore trop de publicités

Xiaomi a fait des efforts sur la partie logicielle de ses smartphones. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G recevra trois mises à jour Android et quatre années de mises à jour de sécurité. Malheureusement, la marque a fait le choix de sortir les Redmi Note 13 sous Android 13 et non sous Android 14. Ce qui signifie qu’ils arriveront jusqu’à Android 16. À noter que la dernière mise à jour de sécurité d’Android datait du 1er janvier 2024 lors de la rédaction de ce test.

La fonction Monet, permettant de modifier la couleur des menus et des icônes d’application en fonction de son fond d’écran, n’est toujours pas de la partie.

La surcouche n’est pas encore HyperOS, mais MIUI 14. Pour le moment, la nouvelle interface de Xiaomi, censée remplacer MIUI, n’est pas prévue sur la gamme Redmi Note 13. Cependant, ce qui est toujours là et qui ne devrait pas l’être, ce sont les bloatwares, les applications publicitaires pré-installées. Si certaines seront probablement utilisées par beaucoup d’acheteurs (Spotify, Facebook, TikTok, etc.), d’autres ne le seront probablement pas, comme les différents jeux. Au total, ce sont 20 applications qui sont pré-installées, ce qui est beaucoup.

Par défaut, l’écran de verrouillage affiche en fond d’écran des photos en mode « Carousel », ce qui signifie que ce n’est jamais la même. Ce qui est dommage, c’est que MIUI en prend sur Internet : elles ne sont alors pas nécessairement du goût de l’utilisateur. D’autant plus que pour désactiver cela, l’explication n’est pas très claire.

Du côté de l’écran d’accueil, on peut décider d’avoir des pages avec les applications ou bien utiliser le tiroir d’applications en faisant glisser son doigt du bas vers le haut. MIUI propose un certain nombre d’options de personnalisation de l’écran d’accueil et c’est louable. Lorsqu’on glisse de l’écran d’accueil (première page) vers la droite, on peut avoir Google Actualités, ou bien le « Coffre d’applications ». Par défaut, il affiche quelques applications, fait la promotion du magasin d’applications de Xiaomi, la météo, la RAM occupée ou encore le nombre de pas faits dans la journée. Le tout un peu comme sur iOS. On peut enlever ou déplacer certaines tuiles, mais pas toutes (par exemple, celle du magasin de Xiaomi). L’idée était très intéressante, l’exécution l’est moins.

Le Centre de contrôle de MIUI : c’est au choix

Ce qui fait souvent débat sur l’interface des appareils de Xiaomi, c’est le fameux Centre de contrôle. Par défaut, Xiaomi sépare les notifications des paramètres rapides. Si l’on fait défiler du haut vers le bas à gauche de l’écran, ce sont les notifications qui s’ouvrent. Et si l’on fait la même action depuis la droite de l’écran, c’est le centre de contrôle qui s’ouvre. Dans les paramètres, on peut réunir les deux en une seule interface. Quant aux notifications, MIUI permet de choisir leur style : on peut très bien décider d’avoir les notifications avec un style sauce Android stock.

Dans le même genre, on trouve une multitude de petites options : changer les effets de notification, si l’on souhaite que l’indicateur de batterie dans la barre d’état en pourcentage soit dans l’icône de batterie ou à côté, afficher le nom de l’opérateur, ou encore la vitesse de connexion. On peut également choisir de masquer ou non l’encoche, en faisant afficher du noir tout en haut de l’écran, et ce même en fonction des applications. Cela peut être pratique si l’on veut éviter que l’encoche cache des informations ou un bouton dans un jeu vidéo.

Le mode always-on

Grâce à sa dalle Amoled, ce Redmi Note 13 Pro 5G dispose d’une fonction always-on. On peut y afficher une horloge, un message, un kaléidoscope, ou encore un dessin ou une image.

Il est évidemment possible de changer les couleurs des horloges, d’enlever l’affichage de la batterie et/ou des notifications. Mis à part ça, il n’y a pas d’options supplémentaires.

Le mode jeu

MIUI offre, comme plein d’autres surcouches Android, un mode jeu, qu’on peut utiliser lorsqu’on joue à des jeux vidéo. Ici, il faut faire glisser son doigt depuis le coin supérieur gauche de l’écran. Alors, une petite fenêtre s’ouvre : elle comporte des applications à ouvrir, la possibilité de vider la mémoire vive ou encore d’augmenter les performances.

Là où Xiaomi fait son petit malin, c’est que sur certains titres, comme Clash of Clans, il y a de la publicité vers des sites permettant d’acheter de la monnaie virtuelle dans les différents jeux, ici des gemmes. Et si on le fait, Xiaomi gagne un peu d’argent.

Le capteur de fréquence cardiaque

Surprenamment, ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G embarque… un capteur de fréquence cardiaque. Pas besoin de le porter au poignet en le sanglant non, puisqu’il est bien caché. Il s’agit en fait du capteur d’empreinte digitale, qui peut aussi mesurer la fréquence cardiaque. Pour y accéder, ce n’est pas ce qui se fait de plus pratique : il faut en fait aller dans les paramètres du téléphone, puis dans la section « Plus de paramètres ». Là, le capteur s’illumine et un cœur apparaît, avec un compte à rebours de 15 secondes. Après 10 secondes, une fréquence cardiaque s’affiche et se met à jour en temps réel, puis au bout des 15 secondes, la moyenne mesurée s’affiche.

C’est en fait tout ce que l’on peut faire avec : il semble impossible de synchroniser les mesures avec quelconque application de santé. Ce qui fait que cette fonctionnalité est loin d’être utile pour la très grande majorité des utilisateurs de ce modèle.

Enfin, notez que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G dispose du DRM Widevine L1. Cela garantit que l’on peut disposer de la qualité de lecture maximale sur les plateformes de SVoD.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Des performances au top pour le prix

Xiaomi a décidé d’intégrer le Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm gravé en 4 nm, un SoC dévoilé en septembre dernier et qui est dédié aux smartphones milieu de gamme comme ce Redmi Note 13 Pro 5G. On le trouve d’ailleurs aussi dans le Xiaomi Poco X6 sorti tout récemment. Il est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM en LPPDR4X (selon la version). Ce modèle dispose d’une extension de RAM virtuelle : 4 Go supplémentaires pour la version la moins chère, 12 Go supplémentaires pour l’autre.

Modèle Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Samsung Galaxy A34 Honor Magic 6 Lite Google Pixel 7a AnTuTu 10 576453 N/C N/C 487337 N/C AnTuTu 9 N/C 433407 468161 N/C 720819 AnTuTu CPU 194938 112787 128012 167884 184911 AnTuTu GPU 115690 135017 134002 47413 292627 AnTuTu MEM 120696 77901 81033 140219 101716 AnTuTu UX 145129 107702 125114 131821 141565 PC Mark 3.0 12354 11315 11050 11914 10658 3DMark Slingshot Extreme 4509 4153 4153 4040 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4695 4297 4328 3938 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 3961 3716 3639 4443 N/C 3DMark Wild Life 3004 2266 2298 2382 6612 3DMark Wild Life framerate moyen 17.99 FPS 14 FPS 13.80 FPS 14.27 FPS 40 FPS 3DMark Wild Life Extreme 793 631 639 611 1853 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 4.75 FPS 4 FPS 3.80 FPS 3.66 FPS 11 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 16 / 14 FPS 15 / 4 FPS 16 / 10 FPS 12 / 11 FPS 45 / 27 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 18 / 29 FPS 22 / 26 FPS 23 / 26 FPS 16 / 24 FPS 48 / 51 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 50 / 71 FPS 58 / 66 FPS 60 / 68 FPS 46 / 62 FPS 88 / 102 FPS Geekbench 6 Single-core 1011 N/C 1037 939 1360 Geekbench 6 Multi-core 2710 N/C 2425 2723 2492 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 2192 N/C 2433 1668 4658 Lecture / écriture séquentielle 920.2 / 801.01 Mo/s 1020 / 852 Mo/s 894.47 / 499.29 Mo/s 1912.92 / 1793.85 Mo/s 1353 / 232 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 59872.66 / 54642.37 IOPS 62678 / 60538 IOPS 187.12 / 199.07 IOPS 73582.82 / 74958.64 IOPS 41467 / 47921 IOPS

Au regard des benchmarks que nous avons réalisés, on se rend compte que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est globalement plus puissant que ses concurrents directs, mis à part peut-être le Pixel 7a. Néanmoins, le Samsung Galaxy A34 le talonne sur certains tests de performances. À l’usage, ce smartphone à 400 euros est fluide en toutes circonstances, je n’ai jamais observé de ralentissements.

Sur Fortnite, on peut jouer jusqu’à 60 FPS en qualité graphique épique. C’est très bien pour le prix du Redmi Note 13 Pro 5G, mais l’exécution manque quelque peu de constance. En vérité, il y a certains ralentissements dans les zones les plus denses (adversaires, décors) et le jeu descend parfois à 20 FPS. D’autant plus que j’ai constaté quelques gels de l’écran durant quelques dixièmes de seconde. Heureusement sur Genshin Impact c’est mieux : on peut jouer en qualité maximale et dans les moments les plus calmes (sans combats), on peut même monter à 60 FPS. Dans d’autres cas, j’ai constaté quelques ralentissements, mais rien de grave. Le tout avec le mode performance activé. En jeu, logiquement le smartphone se met à bien chauffer, mais rien d’alarmant.

Ce smartphone Xiaomi offre 256 ou 512 Go de stockage selon la version en UFS 2.2. Il n’est pas possible d’ajouter une carte microSD sur ce modèle.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Photo : il y a du bon, il y a du moins bon (et un capteur macro en trop)

Au total, quatre capteurs photo sont embarqués sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G :

Un capteur principal de 200 Mpx avec stabilisateur optique (OIS), format 1/1,4″, pixel de 0,56 µm, f/1.65 ;

Un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, f/2.2 ;

Un capteur macro de 2 Mpx, f/2.4 ;

Un capteur selfie de 16 Mpx, f/2.4.

Capteur principal

Alors oui, ça peut globalement manquer de luminosité. Oui, les couleurs bavent parfois, notamment pour les photos en intérieur. N’en reste pas moins que les détails peuvent être là, sauf à des endroits plus sombres (où ils manquent un peu trop).

D’autant plus que les couleurs sont (presque) toujours correctes. Pour un smartphone vendu à 400 euros, c’est une bonne surprise. La plage dynamique est assez bien gérée, si certaines zones sont sous-exposées, dans les expositions les plus élevées, le téléphone ne va pas trop loin (presque, mais pas trop).

Capteur ultra-grand-angle

Logiquement, l’ultra-grand-angle est moins bon, comme sur tous les smartphones. Mais ici, si les détails manquent dans les endroits sombres, mais que les couleurs restent correctes, le capteur commet des fautes qu’on ne trouve pas nécessairement chez la concurrence.

Au niveau des délimitations entre des zones contrastées, on remarque presque à chaque fois des lignes rouges et bleues, qui sont des aberrations chromatiques. Il y en a un certain nombre et ça se remarque assez facilement. Seconde erreur : la gestion de la plage dynamique. Certaines zones sont surexposées trop facilement, c’est dommage. La meilleure manière d’exploiter ce capteur, c’est donc en extérieur, mais sans trop de lumière.

Capteur macro

Comme bien d’autres constructeurs, Xiaomi a la fâcheuse habitude d’intégrer dans ses modèles d’entrée et de milieu de gamme des capteurs macro. On a toujours autant l’impression que c’est juste pour montrer que le téléphone en a plusieurs, et que logiquement il est bon en photo.

Dans la réalité, le capteur macro de ce modèle est mauvais. Les couleurs ne sont pas tops, la définition non plus, tout comme l’éclairage. Comme sur les autres smartphones qui possèdent un tel capteur, privilégiez le zoom numérique depuis le capteur principal.

Mode nuit

Si vous voulez un smartphone qui aille récupérer beaucoup de lumière avec son mode sombre, vous êtes mal tombé ici. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ne tente pas d’en récupérer beaucoup, il n’en fait pas assez en vérité. Ce qui fait que certaines zones sont complètement noires et c’est quelque peu dommage.

Mais ne pas tenter le diable, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça évite au moins de dénaturer les couleurs ou de produire trop de bruit numérique et ça fonctionne bien ici. Dommage que les photos manquent de détail, surtout avec l’ultra-grand-angle, ou ça peut se voir sans même avoir à zoomer.

Mode portrait

Le rendu offert par le mode portrait de ce smartphone est convaincant. Le détourage est net et dur, mais assez correct : on ne remarque que quelques toutes petites erreurs au niveau des cheveux ou des oreilles.

Le visage de mon très cher collègue n’est pas trop lissé et sa carnation n’est pas si mal représentée. Néanmoins, en intérieur, cela peut manquer de détails.

Mode zoom x4

Grâce au capteur de 200 Mpx, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G offre un zoom x4 dit « sans perte ». Ce qui est dommage, c’est que sur beaucoup des clichés, on observe une sorte de voile blanc devant l’image. Aussi, cela peut manquer de piqué sur les photos prises en intérieur.

Mais dans certaines situations, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G arrive à faire de jolies photos. Ce zoom x4 ne sera pas des plus utiles, mais il a le mérite d’exister et d’être pratique à utiliser.

Mode 200 Mpx

Pour utiliser au mieux le capteur de 200 Mpx du smartphone, un mode 200 Mpx est disponible. L’intérêt principal est de capter davantage de détails grâce à une définition beaucoup plus grande. Voici ce que donne la comparaison entre deux photos lorsqu’on zoome dans l’image :

Mode normal Mode 200 Mpx

Naturellement, les détails sont meilleurs et le mode respecte ses promesses.

Capteur selfie

Le capteur selfie aussi est convaincant, pour la simple et bonne raison que les couleurs, notamment de la peau, sont assez bonnes, notamment pour un smartphone à 400 euros.

Toutefois, on ne peut s’empêcher de remarquer que la balance des blancs peut peiner et que globalement les clichés manquent de piqué. Cela se remarque d’autant plus dans les environnements sombres, dans lesquels cela peut être à la limite de l’exploitable.

Vidéo

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G peut enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 30 fps et jusqu’en 1080p à 60 fps. Avec l’appareil selfie, la 4K n’est pas disponible.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Audio et son

Pour écouter de la musique, ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G dispose d’une prise jack 3,5 mm, ce qui est devenu assez rare. Mais le Bluetooth est naturellement de la partie. Pour ceux qui ne veulent pas de casques ou d’écouteurs, il reste les deux haut-parleurs stéréo. De quoi profiter du Dolby Atmos.

Le son qui sort des deux haut-parleurs est assez bon. Tout d’abord, le haut-parleur supérieur arrive à produire un son volumineux, moins que l’autre et avec moins de profondeur, mais il est réellement utile. Globalement, le son est très bon : l’accent a été mis sur les voix, ce qui fait que lorsqu’on regarde une vidéo ou qu’on écoute une chanson, elles sont mises en avant.

Les graves sont plutôt présents, quoiqu’assez plats, tandis que les aigus ne se sont pas trop entendre. Pour avoir des distorsions importantes, il faut monter au-delà des deux tiers du volume maximal, ce qui est très correct.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Réseau et communication

On peut utiliser jusqu’à deux SIM simultanément sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G : une nanoSIM et une eSIM, ou deux nanoSIM. L’appareil est compatible 5G et embarque le Wi-Fi 5, le NFC ainsi que le Bluetooth 5.2. Avoir seulement du Wi-Fi 5 début 2024 sur un smartphone à 400 euros, c’est quelque peu dommage, alors que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E sont bien installés et que le Wi-Fi 7 pointe le bout de son nez.

La qualité des appels avec cet appareil est plutôt bonne. La voix est un peu compressée, mais les coupures du microphone sont bonnes, ce qui fait qu’on n’entend pas les voitures qui circulent à côté. Lorsque le vent se fait fort, le téléphone arrive à le couvrir artificiellement sans trop dégrader la voix. Dans les pièces où il y a de l’écho, on ne l’entend pas du tout.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Batterie : une bonne autonomie et une charge puissante

La batterie dont ce Redmi est équipé est d’une capacité de 5100 mAh. Selon le constructeur, ce smartphone peut tenir jusqu’à 15 jours en veille, 16 heures en lecture vidéo, 11 heures en jeu ou 136 heures en musique. En jeu, avec le mode performance activé et la luminosité réglée à 50 %, on peut 9 % de batterie sur Fortnite sur une session de 20 minutes et 8 % sur Genshin Impact dans les mêmes conditions.

Une perte de batterie assez correcte, surtout pour des jeux qui poussent le Redmi Note 13 Pro 5G dans ses retranchements.

Pour un usage mixte (un peu de vidéo, de navigation web, d’échanges de messages), on peut tenir environ une journée et demie avec ce smartphone. Ce qui est vraiment appréciable, c’est qu’il ne perd que très peu de batterie lorsqu’il est en veille.

Comme tous les smartphones que nous testons, il a suivi un protocole de test d’autonomie simulant de l’activité humaine : il a tenu 10 heures et 40 minutes. Un score qui n’est pas très bon par rapport à la concurrence. À titre de comparaison, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro avait tenu plus de 14 heures.

Recharge

Naturellement, ce smartphone se recharge en USB-C grâce à l’adaptateur secteur et au câble fournis dans la boîte. Le tout à une puissance maximale de 67 W. Selon Xiaomi, cela permet de recharger intégralement l’appareil en 44 minutes. Et pour arriver à 50 %, il ne faut que 17 minutes. Voici un test de charge que nous avons réalisé, en partant de 1 % de batterie restante :

10 minutes : 33 % ;

20 minutes : 56 % ;

30 minutes : 79 % ;

40 minutes : 94 %

45 minutes : 100 %.

La durée indiquée par Xiaomi est correcte et la vitesse est très bonne. De quoi recharger le smartphone rapidement le matin tout en étant sûr de tenir la journée.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Prix et date de sortie

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est disponible à 399 euros dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une configuration avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est également disponible, à 449 euros. Trois coloris sont proposés : noir, violet et bleu.