Pourquoi Zelda Tears of the Kingdom est plus facile sur Nintendo Switch 2

L’une des armes de Zelda : Tears of the Kingdom devient encore plus puissante grâce aux améliorations de la Nintendo Switch 2.

Zelda : Tears of the Kingdom a bénéficié d’une édition Switch 2 dès la sortie de la nouvelle console portable de Nintendo. Cette nouvelle version apporte des améliorations techniques bienvenues : meilleure définition, fréquence d’images par seconde doublée à 60 FPS, textures plus fines, aliasing réduit ou encore support du HDR.

Toutes ces optimisations participent à un meilleur confort de jeu, en plus des temps de chargement réduit. Mais l’une d’entre elles change foncièrement une facette du gameplay de Zelda TOTK, si bien qu’elle facilite grandement certains combats.

Les 60 FPS rendent les lasers plus mortels

Les joueurs du dernier Zelda sont connus pour leur créativité et leur recherche permanente des dispositifs les plus originaux ou efficaces pour arriver à leurs fins.

Ils ont ainsi découvert que le lance laser, l’un des artefacts soneaus du jeu, est bien plus fort dans la version Switch 2 du jeu. Celui-ci tire à une fréquence deux fois plus rapide, et ce, pour une bonne raison : son fonctionnement est lié framerate du jeu. Celui-ci étant passé de 30 à 60 FPS sur Switch 2, le lance laser tire deux fois plus de lasers par seconde.

I finally get to experience pulse laser in NS2

Un utilisateur du subreddit r/HyruleEngineering, une communauté qui partage ses créations sur Zelda : Tears of the Kingdom, a compilé une vidéo pour montrer l’ampleur des dégâts. Une nuée de lasers met ainsi fin à un boss Modulga en quelques secondes.

On ne sait pas si Nintendo corrigera ce défaut d’équilibrage dans un éventuel patch, mais en attendant, le laser devient l’une des armes les plus mortelles du jeu.

