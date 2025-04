Nintendo ne vous fera aucun cadeau, pas même les DLC de Zelda dans l’édition Switch 2

Le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild en version Nintendo Switch 2 n’intègre pas les DLC. Il faut les payer en supplément.

Les jeux « Nintendo Switch 2 Edition » continuent de faire couler beaucoup d’encre à mesure que Nintendo révèle les détails de son offre.

Pour rappel, il s’agit des jeux de la première Nintendo Switch que Nintendo souhaite rééditer sur Switch 2 en faisant payer la migration d’une génération à l’autre.

Pour la version améliorée de The Legend Of Zelda Breath of the Wild, Nintendo confirme faire le strict minimum

80 euros sans DLC

Le jeu « The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition » intègre donc :

une amélioration de la définition de rendu et un nouveau niveau de performance.

une prise en charge du HDR sur les TV compatibles

le service Zelda Notes sur l’application Nintendo Switch

Cette nouvelle version du jeu, native sur Nintendo Switch 2, sera commercialisée à 79,99 euros par Nintendo.

Ne vous attendez pas à bénéficier des DLC du jeu toutefois. Nintendo a confirmé que cette édition du jeu ne comprenait pas les contenus additionnels du jeu. Il faudra donc les payer en supplément des 79,99 euros.

La plupart des rééditions de jeux vidéo, surtout pour proposer des améliorations, intègrent généralement les contenus précédemment sortis pour le jeu. Cela permet de proposer une version « définitive » du jeu.

Pour rappel, Nintendo vous recommande de vous tourner vers une Switch 1 si vous n’avez pas les moyens pour la Switch 2. Certains fans de la marque demandent sur les réseaux à ce qu’elle baisse ses prix. Certains nouveaux jeux sont lancés à 90 euros, même si la loi Française permet aux commerçants de faire baisser les prix. Enfin la démo de la console Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera proposée sur l’eShop en téléchargement payant. Tout comme la fonction GameChat passé la période de lancement de la console.

