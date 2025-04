Non, vous ne serez pas obligé de payer 90 € pour vos jeux Nintendo Switch 2

Le choc était déjà là lors du passage des jeux à 80 euros avec la PS5, alors quand on apprend que certains jeux de la Switch 2 de Nintendo seront à 90 euros, ça fait forcément du bruit. Mais rassurez-vous, vous ne serez évidemment pas obligé de payer le prix fort.

Quand la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont arrivées sur le marché, les jeux first party (comprenez par là, les jeux directement produits par Sony ou Microsoft) sont passés à 80 euros. Les éditeurs tiers n’ont d’ailleurs pas tardé à suivre, mais, avons-nous été obligé de payer le tarif plein depuis ?

À la sortie, en dématérialisé et sur les stores respectifs des constructeurs, oui, mais pas au format physique. Les grandes enseignes types Auchan, Carrefour, E.Leclerc et autres baissent souvent les prix dès le lancement. C’est aussi fréquemment le cas sur Amazon, par exemple.

Des jeux Nintendo Switch 2 à 90 €, vraiment ?

En effet, le nouveau Mario Kart World a été annoncé à 79 euros en dématérialisé, et à 89 euros en physique. Un tarif difficilement acceptable d’un point de vue consommateur, même si l’on comprend toutes et tous que les coûts de développement ont explosé ces dernières années.

Seulement voilà, les jeux de la Nintendo Switch 2 ne feront évidemment pas exception, et on en a déjà la preuve avec E.Leclerc qui propose d’ores et déjà Mario Kart World en précommande à 69,90 euros, soit 20 euros de moins que le prix annoncé par Nintendo.

Il en va d’ailleurs de même pour le nouveau Donkey Kong Bananza, dont la date de sortie est fixée au 17 juillet 2025. Il est en ce moment disponible à 59,90 euros, toujours chez E.Leclerc et avec 20 euros de moins sur la facture.

Quel avenir pour le prix de jeux Switch 2 ?

Alors oui, le prix des jeux Nintendo a considérablement augmenté, tout comme le prix de sa console, et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Cependant, vous ne serez absolument pas obligé de payer ce tarif exorbitant si vous ne le voulez pas.

Le dématérialisé a évidemment des avantages, ne serait-ce que pour éviter d’empiler plein de boîtes de jeu chez soi ou même d’avoir les jeux préchargés en avant-première sur sa console. Mais, si vous voulez faire des économies, c’est vers le physique qu’il faut aller. De plus, rien ne vous oblige d’acheter un jeu dès son lancement, il suffit généralement d’attendre quelques mois pour profiter d’une promotion, ou même d’une bonne affaire en occasion.

Bref, ce format a encore de beaux jours devant lui et nul doute que d’autres marchands suivront le pas initié par E.Leclerc, qui est actuellement le seul à proposer de tels prix pour ces deux jeux Nintendo Switch 2.