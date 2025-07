Belle baisse de prix des soldes d’été sur la Nintendo Switch 2, en pack avec Mario Kart World, une manette Pro 2 officielle et une housse de transport

Cdiscount propose d’économiser 60 euros sur un pack Switch 2 complet, prêt à jouer dès le déballage puisqu’il y a un code pour Mario Kart World et une manette Pro 2 pour 559,99 euros au lieu de 619,99 euros.

Depuis le 5 juin 2025, le monde entier peut se régaler avec la Switch 2 entre les mains. La nouvelle console de Nintendo apporte de nettes améliorations par rapport à son aîné, la plus conséquente étant la puissance, bien sûr. Et pour accompagner ce lancement en fanfare, quoi de mieux qu’un nouveau Mario Kart en monde ouvert ? La Switch 2 avec Mario Kart World, une manette sans-fil Switch 2 Pro et une sacoche de transport Venom se retrouvent dans un pack avec 9 % de réduction sur Cdiscount en cette fin de soldes. De quoi passer un bon été, surtout avec la sortie de Donkey Kong Bananza, la nouvelle exclusivité de la console.

Pourquoi la Switch 2 est-elle si séduisante ?

L’accroche magnétique des Joy-con beaucoup plus qualitative

Son plus grand écran, même si ça reste du LCD

Le gain de puissance significatif par rapport à la première version

Une Switch 2 en pack avec Mario Kart World, c’est 499,99 euros. La manette Switch 2 Pro seule, c’est 89 euros. La sacoche de transport, elle, coûte 19,99 euros. Sur Cdiscount pendant les soldes, tout ce petit monde est en pack pour 559,99 euros.

La Switch 2 reprend fièrement le flambeau

Avec sa Switch 2, Nintendo entend bien reproduire le même succès qu’avec la première console. Mais pour ça, il fallait bien entendu passer par la case mise à jour et c’est ce qui a été fait. L’écran est plus grand et plus beau : 7,9 pouces en Full HD avec compatibilité HDR et taux de rafraîchissement de 120 Hz en mode TV. La puissance fait aussi un bond en avant avec un processeur Nvidia T239 (Ampere) et 12 Go de RAM.

Le stockage est, lui aussi, supérieur : 256 Go d’espace libre avec toujours la possibilité d’ajouter une carte microSD. Attention toutefois, si vous en aviez une dans votre précédente Switch, elle ne sera pas compatible. Il faut passer au nouveau format microSD Express, si tant est que vous en ayez besoin.

Le GameShare fait son entrée dans le jeu

Nintendo a aussi introduit quelques nouveautés dans sa Switch 2. La firme japonaise a beaucoup parlé de la fonction GameChat, qui permet de parler avec vos amis en pleine partie, directement via la console. Si vous avez une caméra compatible, vous pouvez même afficher vos ganaches pour voir les mines dépitées de vos amis quand vous envoyez une carapace bleue lors du dernier tour.

Mais la vraie trouvaille, c’est le GameShare. Avec ça, vous pouvez jouer en multi en ligne ou en local avec une seule cartouche de jeu et donc une seule licence. Il n’y a que très peu de jeux qui sont compatibles à l’heure actuelle, mais nul doute que ça va être amené à se démocratiser. D’ailleurs, ne vous débarrassez pas trop vite de vos jeux Switch 1 puisque la console est rétrocompatible. Là où Nintendo n’a pas fait d’effort, c’est sur l’autonomie. Dommage pour une console hybride qui est beaucoup jouée en mode portable.

La Switch 2 est bien entendu passée entre les mains de nos gamers invétérés qui en ont fait un test complet où chaque fonction, chaque bouton est détaillé, que vous pouvez retrouver ici.

Si vous ne savez pas si vous devez sauter le pas et opter pour une Switch 2, vous pouvez consulter notre guide sur quelle console Nintendo est faite pour vous.

