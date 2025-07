RTX 5090 : quand Amazon baisse le prix de l’une des meilleures cartes graphiques du marché

C’est l’une des cartes graphiques les plus puissantes du marché et elle est à portée de main durant les soldes sur Amazon : vous pouvez vous procurer la version MSI de la Nvidia GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC pour 2 176,90 euros au lieu de 2 349 euros.

Elle est sur le marché depuis début 2025 et c’est déjà un standard du genre. La MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC s’impose comme l’une des cartes graphiques les plus puissantes jamais conçues pour le grand public. Pouvant supporter du 4K@480 Hz et même du 8K@120 Hz avec 32 Go de mémoire GDDR7, elle est tout-terrain. Elle peut satisfaire autant les gamers que les créateurs, les monteurs professionnels et les utilisateurs d’IA générative qui ne veulent pas faire de compromis. Cette petite beauté est disponible avec 173 euros de réduction pour les derniers jours des soldes.

Les points forts de la GeForce RTX 5090

Le système de refroidissement TORX 5.0 est redoutable

Les 32 Go de mémoire GDDR7 dédiés sont incroyables

Le système de ray-tracing RTX de 4ᵉ génération

Jusque-là , la MSI Nvidia GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC coûtait 2 349 euros. Un prix légèrement amorti pendant les soldes puisqu’elle passe à 2 176,90 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nvidia GeForce RTX 5090. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une carte graphique pensée pour les plus gourmands

La MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC repose sur l’architecture Blackwell et incarne ce qui se fait de plus musclé sur le marché. Avec 21 760 cœurs CUDA, une fréquence boostée à 2437 MHz et 32 Go de GDDR7, cette carte permet de jouer en 4K à 480 Hz, voire en 8K à 120 Hz, tout en offrant un rendu ray tracing très haut de gamme. Elle se montre également redoutable pour les tâches lourdes : IA, création 3D ou encore traitement vidéo 8K. La connectique dernier cri est composée de trois DisplayPort 2.1b et d’un port HDMI 2.1b. Cette configuration permet de prendre en charge jusqu’à 4 écrans simultanément.

Le refroidissement Ventus 3X avec trois ventilateurs TORX 5.0, une plaque de base en cuivre et des heatpipes massifs maintient la carte au frais, même si vous la sollicitez énormément. Quant à la technologie Zero Frozr, elle coupe les ventilateurs à faible charge. N’oubliez pas de récupérer le logiciel MSI Center qui offre une bonne marge de personnalisation, avec des profils OC, silencieux ou équilibrés. Attention quand même, cette carte graphique affiche des dimensions imposantes et une consommation élevée, ce qui impose un boîtier aéré et une alimentation de qualité, au minimum 1000 W sont recommandés.

La RTX 5090 répond aux demandes des ambitieux

La RTX 5090 Ventus 3X OC s’adresse avant tout à celles et ceux qui veulent ce qui se fait de mieux. Que ce soit pour jouer en 4K, produire du contenu en 8K ou lancer des tâches complexes gérées par l’IA, elle ne montre aucune faiblesse. La technologie DLSS 4 combinée à la génération d’images par IA permet de viser une fluidité maximale sans compromis sur le rendu graphique, c’est indéniable.

Mais ce n’est pas une carte pensée pour toutes les machines. Son format imposant et sa consommation nécessitent un châssis spacieux et une alimentation solide. La RTX 5090 Ventus 3X OC représente un investissement conséquent, certes, mais justifié si vous souhaitez profiter du meilleur sans attendre la génération suivante. Au moins avec elle, vous êtes sûr d’être tranquille pour plusieurs années, sauf si vous êtes du genre à changer de carte graphique à chaque nouvelle génération.

Vous pouvez en apprendre plus sur la Nvidia GeForce RTX 5090 en consultant le test complet disponible sur Frandroid qui rentre dans tous les détails possibles.

Si vous ne savez pas pour quelle carte graphique opter, notre guide d’achat sur les meilleurs modèles estampillés Nvidia et AMD est là pour vous aider.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.