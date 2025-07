Wuchang : Fallen Feathers, les configurations PC enfin dévoilées

Un nouveau venu sur la scène des soulslike débarque cet été. Wuchang : Fallen Feathers sort le 24 juillet : votre ordinateur est-il assez solide pour pouvoir y jouer ? On fait le point.

Wuchang: Fallen Feathers est un action-RPG de type Soulslike, qui implique donc des combats exigeants. Développé par le studio chinois Leenzee, le titre sortira le 24 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. On y incarnera Bai Wuchang, une pirate amnésique et atteinte d’un mal mystérieux qui lui confère des pouvoirs surnaturels, mais la transforme progressivement en créature monstrueuse.

Développé sur Unreal Engine 5, le jeu affiche des graphismes alléchants. Les configurations minimales ont enfin été dévoilées (vous les trouverez juste plus bas). Vous trouverez aussi nos conseils de composants pour mettre à jour votre machine en fonction de votre budget.

Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Wuchang : Fallen Feathers ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

: Windows 10 (64 bits) Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive : 16 Go (configuration double canal recommandée)

: 16 Go (configuration double canal recommandée) Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go)

: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go) Stockage : SSD requis

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits)

: Windows 10 (64 bits) Processeur : Intel Core i5-12600KF ou AMD Ryzen 5 7600X

: Intel Core i5-12600KF ou AMD Ryzen 5 7600X Mémoire vive : 32 Go (configuration double canal recommandée)

: 32 Go (configuration double canal recommandée) Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6750 XT (12 Go)

: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6750 XT (12 Go) Stockage : SSD requis

Quels composants choisir pour jouer à Wuchang : Fallen Feathers sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Si votre budget est vraiment extensif et que vous voulez le GPU le plus puissant du moment, optez pour la Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix V1 à 1249 euros du côté Nvidia, ou bien la XFX Speedster AMD Radeon RX 7900XTX à 979 euros côté AMD.

Jetez aussi un oeil sur le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Wuchang : Fallen Feathers ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

