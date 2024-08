Black Myth Wukong : quelles sont les configurations PC attendues ?

Black Myth : Wukong est le premier titre du jeune studio chinois Game Science. On vous dévoile quelles sont les configurations minimales et recommandées ainsi que nos conseils pour mettre à niveau votre PC.

Régulièrement teasé depuis 2017, Black Myth: Wukong est un titre inédit dans lequel vous incarnerez le roi Singe Son Wukong, un combattant féroce capable de magie et de transformations. On plongera ici dans la culture chinoise, le jeu s’inspirant directement du roman classique La pérégrination vers l’Ouest, datant du XVIe siècle. Sorte de mélange entre un souls-like et un action-RPG, Black Myth présage un beau voyage mouvementé.

Le titre paraitra le 20 août sur PC et PS5, avant une sortie ultérieure sur Xbox. Développé sous Unreal Engine 5, il promet de jolies choses techniquement et nul doute qu’il vaudra mieux avoir une machine musclée pour en profiter. Quelles sont les configs minimales et recommandées et quels composants choisir ?

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Black Myth: Wukong ?

Black Myth s’annonce très gourmand, notamment si vous voulez profiter du Ray tracing. Dans ce cas-là, il vous faudra, par exemple, un GPU Nividia de génération 30 ou 40.

Voici les composants minimums, recommandés et haut de gamme conseillés :

Comme vous pouvez le constater, pour faire tourner le jeu, il faudra au minimum un CPU Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600, 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580.

Notez aussi la place pharaonique prise par le jeu : 130 Go d’espace disque sont requis.

Quels composants choisir pour jouer à Black Myth: Wukong sur votre PC gaming ?

La configuration minimale pas chère :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que pour l’achat d’une GeForce RTX 4090, 4080 Super, 4080, 4070 Ti Super, 4070 Ti, 4070 Super, ou 4070, vous pouvez obtenir Black Myth gratuitement.

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place pour Black Myth ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 102 euros.

Quels accessoires PC pour Black Myth: Wukong ?

Sur ce type de jeu, vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre sera disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération (uniquement PS5 pour le moment) si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il sera même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

