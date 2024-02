Skull and Bones : quelle configuration pour jouer au jeu de piraterie d’Ubisoft sur PC ?

Ubisoft sort "Skull and Bones", un nouveau jeu de pirates en monde ouvert, le 16 février. Mais alors, c'est quoi ce jeu exactement ? Votre PC sera-t-il capable de le faire tourner avec ses composants actuels ?

Ubisoft change un peu d’univers en 2024 avec un nouvel opus AAA qualifié même de AAAA par ce dernier. Dans Skull and Bones, vous serez dans l’ambiance Pirates des Caraïbes et One Piece, car vous incarnerez un pirate novice qui part voguer sur les océans en l’an de grâce 1721, avec pour but assumé de tout simplement devenir le meilleur pirate du monde. Annoncé en 2017, le titre a fait l’objet de très — très — nombreux reports. Mais l’attente est enfin terminée, puisque vous pourrez bientôt prendre part à des batailles navales, dénicher des trésors, remplir des contrats variés ou encore piller des villages côtiers. Le jeu sera, en effet, disponible le vendredi 16 février. Du PvP sera également au programme et vous pourrez d’ailleurs jouer en escouade.

Il s’agit d’un jeu à gros budget : le vôtre devra aussi suivre pour espérer le faire tourner dans les meilleures conditions. Nous avons détaillé ci-dessous les différentes configurations PC nécessaires, ainsi que les composants vers lesquels vous tourner si vous avez besoin de mettre votre ordinateur à niveau pour l’occasion. À l’abordage !

Vous souhaitez un équipement complet pour une nouvelle tour ? Rendez-vous sur notre guide des configurations PC gamer. Si vous préférez y jouer sur console de salon, le jeu est aussi disponible sur Xbox Series et sur PS5.

Les configurations PC requises pour Skull and Bones

Configuration minimale (1080p, 30 fps, bas) :

Système d’exploitation : Windows 10 (version 64 bits)

Windows 10 (version 64 bits) Processeur : AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i7-4790 RAM : 8 Go (dual channel)

: 8 Go (dual channel) Carte graphique : AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) ou NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go)

AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) ou NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) Disque dur : 65 Go d’espace libre (SSD requis)

Configuration recommandée (1080p, 60 fps, élevés) :

Système d’exploitation : Windows 10 (version 64 bits) ou Windows 11

Windows 10 (version 64 bits) ou Windows 11 Processeur : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-8700K RAM : 16 Go (dual channel)

16 Go (dual channel) Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go)

AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go) Disque dur : 65 Go d’espace libre (SSD requis)

Pour jouer en 1440p, il faudra encore muscler votre CPU ainsi que votre GPU :

CPU : Intel Core i7-9700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i7-9700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X GPU : NVIDIA RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6800 (16 Go) ou supérieure

Et pour de la 4K, Ubisoft recommande de tabler sur une RTX 3080 au minimum, assortie d’un CPU i5-11600K. Vous pouvez en revanche rester sur le Ryzen 5600X chez AMD.

Le titre supporte bien évidemment le ray tracing, le DLSS et le FSR d’AMD.

Quels composants choisir pour jouer à Skull and Bones ?

La configuration abordable :

La configuration équilibrée :

La configuration haut de gamme :

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien, vous n’avez pas de SSD installé) ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 102 euros.

Quels accessoires pour jouer à Skull and Bones ?

Vous aurez peut-être besoin de mettre à niveau vos accessoires gaming. Si vous cherchez un nouveau moniteur, nous vous conseillons de consulter notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Selon vos préférences, vous pourrez jouer à Skull and Bones à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer.

Par ailleurs, le titre est disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération (la PS5 et les Xbox Series), si vous préférez ce type de plateforme au PC.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.